Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:55

ЦСКА смял СКА за минуту, а Ротенберг заменял вратаря дважды за период! Исторический вынос в армейском дерби

СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Мойсевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Что вообще происходит?

СКА провалил первый период игры регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Москвичи в первые 20 минут матча забросили пять безответных шайб и спровоцировали сразу две замены вратаря у соперника.

Заврагин пропустил две шайбы за 57 секунд

Игру в воротах СКА начал 19-летний Егор Заврагин — он же выходил в стартовом составе в прошлом матче, в котором петербуржцы в овертайме обыграли «Адмирал» (3:2). Однако на этот раз Егор продержался на льду всего 57 секунд — за это время пропустил две шайбы, на что главный тренер невских армейцев Роман Ротенберг отреагировал ранней заменой голкипера.

Вместо Заврагина вышел Павел Мойсевич, что оказалось самой быстрой вратарской заменой в истории КХЛ. ЦСКА же стал второй командой, которая отметилась двумя голами на первой минуте матча — ранее это удалось ХК МВД. 6 декабря 2009 года команда Олега Знарка повела 2:0 за 55 секунд игры с «Северсталью», но не удержала превосходство (3:5).

Всего же случай из армейского дерби — шестой в истории лиги, когда на первой минуте игры счет менялся дважды. Быстрее всего это удалось игрокам «Слована» и рижского «Динамо» 12 декабря 2018-го — на обмен шайб они потратили 36 секунд.

Никита Серебряков. Замены вратарей (даже после двух голов!) — фишка Ротенберга. Они очень сильно вредят СКА

Замена не помогла

Вратарская рокировка никак не повлияла на ход матча. Петербуржцы продолжали пропускать — на отметке 14 минут и 38 секунд счет стал 5:0 в пользу ЦСКА. Причем все шайбы столичная команда забросила в равных составах. Ротенберг же после этого вернул в ворота Заврагина, и до конца периода он уже не пропустил. Замена вратаря — сама по себе редкость в хоккее, а две замены, да еще и в первые 15 минут — аномалия.

Впрочем, в СКА вратарские замены случаются нередко: 19 декабря в игре с «Торпедо» Роман Ротенберг тоже менял голкиперов в первом периоде — тогда после двух пропущенных шайб за пять минут и 22 секунды лед покинул Мойсевич, а для Заврагина та встреча стала первой с середины ноября. Он пропустил около месяца из-за травмы, но помог команде обыграть нижегородцев (6:4).

Добавим, что ЦСКА не обыгрывал СКА с апреля 2023 года, когда оказался сильнее в полуфинальной серии Кубка Гагарина на пути ко второму подряд чемпионству. В прошлом сезоне петербуржцы обыграли соперника во всех шести встречах регулярного чемпионата, а в первом очном матче этой кампании оказались сильнее в овертайме (5:4).

КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Фрэнсис Кахигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Павел Леонидович

    это не вынос! Это износ)))

    25.12.2024

  • sergsteed

    а кузя-то какой мастер!))))))))))похамил да ловко свалил от позора))))))

    25.12.2024

    • Самый громкий (пока) обмен перед дедлайном КХЛ. ЦСКА отдал «Авангарду» потухшую звезду за малополезного американца
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 39 30 9 62
    2 Спартак 37 24 13 53
    3 ЦСКА 36 22 14 51
    4 Динамо М 38 23 15 49
    5 Северсталь 38 24 14 48
    6 СКА 37 22 15 48
    7 Динамо Мн 38 20 18 45
    8 Торпедо 36 16 20 39
    9 Витязь 36 15 21 34
    10 Куньлунь РС 38 14 24 32
    11 Сочи 37 12 25 27
    Восточная конференция И В П О
    1 Трактор 38 24 14 52
    2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
    3 Ак Барс 36 23 13 48
    4 Металлург Мг 39 22 17 46
    5 Автомобилист 36 20 16 44
    6 Адмирал 40 18 22 42
    7 Авангард 37 17 20 37
    8 Нефтехимик 38 13 25 36
    9 Лада 35 14 21 33
    10 Сибирь 35 14 21 31
    11 Барыс 40 10 30 23
    12 Амур 39 8 31 21
    Результаты / календарь
    7.12
    8.12
    17.12
    18.12
    19.12
    20.12
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    25.12
    26.12
    27.12
    28.12
    29.12
    30.12
    25.12 17:00
    Сал. Юлаев – Амур
    		 5 : 4 ОТ
    25.12 17:00
    Динамо Мн – Ак Барс
    		 5 : 1
    25.12 19:30
    Торпедо – Локомотив
    		 - : -
    25.12 19:30
    ЦСКА – СКА
    		 - : -
    25.12 19:30
    Витязь – Динамо М
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    Olimpbet awards

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости