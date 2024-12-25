ЦСКА смял СКА за минуту, а Ротенберг заменял вратаря дважды за период! Исторический вынос в армейском дерби

Что вообще происходит?

СКА провалил первый период игры регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Москвичи в первые 20 минут матча забросили пять безответных шайб и спровоцировали сразу две замены вратаря у соперника.

Заврагин пропустил две шайбы за 57 секунд

Игру в воротах СКА начал 19-летний Егор Заврагин — он же выходил в стартовом составе в прошлом матче, в котором петербуржцы в овертайме обыграли «Адмирал» (3:2). Однако на этот раз Егор продержался на льду всего 57 секунд — за это время пропустил две шайбы, на что главный тренер невских армейцев Роман Ротенберг отреагировал ранней заменой голкипера.

Вместо Заврагина вышел Павел Мойсевич, что оказалось самой быстрой вратарской заменой в истории КХЛ. ЦСКА же стал второй командой, которая отметилась двумя голами на первой минуте матча — ранее это удалось ХК МВД. 6 декабря 2009 года команда Олега Знарка повела 2:0 за 55 секунд игры с «Северсталью», но не удержала превосходство (3:5).

Всего же случай из армейского дерби — шестой в истории лиги, когда на первой минуте игры счет менялся дважды. Быстрее всего это удалось игрокам «Слована» и рижского «Динамо» 12 декабря 2018-го — на обмен шайб они потратили 36 секунд.

Замена не помогла

Вратарская рокировка никак не повлияла на ход матча. Петербуржцы продолжали пропускать — на отметке 14 минут и 38 секунд счет стал 5:0 в пользу ЦСКА. Причем все шайбы столичная команда забросила в равных составах. Ротенберг же после этого вернул в ворота Заврагина, и до конца периода он уже не пропустил. Замена вратаря — сама по себе редкость в хоккее, а две замены, да еще и в первые 15 минут — аномалия.

Впрочем, в СКА вратарские замены случаются нередко: 19 декабря в игре с «Торпедо» Роман Ротенберг тоже менял голкиперов в первом периоде — тогда после двух пропущенных шайб за пять минут и 22 секунды лед покинул Мойсевич, а для Заврагина та встреча стала первой с середины ноября. Он пропустил около месяца из-за травмы, но помог команде обыграть нижегородцев (6:4).

Добавим, что ЦСКА не обыгрывал СКА с апреля 2023 года, когда оказался сильнее в полуфинальной серии Кубка Гагарина на пути ко второму подряд чемпионству. В прошлом сезоне петербуржцы обыграли соперника во всех шести встречах регулярного чемпионата, а в первом очном матче этой кампании оказались сильнее в овертайме (5:4).