ЦСКА смял СКА за минуту, а Ротенберг заменял вратаря дважды за период! Исторический вынос в армейском дерби
СКА провалил первый период игры регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Москвичи в первые 20 минут матча забросили пять безответных шайб и спровоцировали сразу две замены вратаря у соперника.
Заврагин пропустил две шайбы за 57 секунд
Игру в воротах СКА начал 19-летний Егор Заврагин — он же выходил в стартовом составе в прошлом матче, в котором петербуржцы в овертайме обыграли «Адмирал» (3:2). Однако на этот раз Егор продержался на льду всего 57 секунд — за это время пропустил две шайбы, на что главный тренер невских армейцев Роман Ротенберг отреагировал ранней заменой голкипера.
Вместо Заврагина вышел Павел Мойсевич, что оказалось самой быстрой вратарской заменой в истории КХЛ. ЦСКА же стал второй командой, которая отметилась двумя голами на первой минуте матча — ранее это удалось ХК МВД. 6 декабря 2009 года команда Олега Знарка повела 2:0 за 55 секунд игры с «Северсталью», но не удержала превосходство (3:5).
Всего же случай из армейского дерби — шестой в истории лиги, когда на первой минуте игры счет менялся дважды. Быстрее всего это удалось игрокам «Слована» и рижского «Динамо» 12 декабря 2018-го — на обмен шайб они потратили 36 секунд.
Замена не помогла
Вратарская рокировка никак не повлияла на ход матча. Петербуржцы продолжали пропускать — на отметке 14 минут и 38 секунд счет стал 5:0 в пользу ЦСКА. Причем все шайбы столичная команда забросила в равных составах. Ротенберг же после этого вернул в ворота Заврагина, и до конца периода он уже не пропустил. Замена вратаря — сама по себе редкость в хоккее, а две замены, да еще и в первые 15 минут — аномалия.
Впрочем, в СКА вратарские замены случаются нередко: 19 декабря в игре с «Торпедо» Роман Ротенберг тоже менял голкиперов в первом периоде — тогда после двух пропущенных шайб за пять минут и 22 секунды лед покинул Мойсевич, а для Заврагина та встреча стала первой с середины ноября. Он пропустил около месяца из-за травмы, но помог команде обыграть нижегородцев (6:4).
Добавим, что ЦСКА не обыгрывал СКА с апреля 2023 года, когда оказался сильнее в полуфинальной серии Кубка Гагарина на пути ко второму подряд чемпионству. В прошлом сезоне петербуржцы обыграли соперника во всех шести встречах регулярного чемпионата, а в первом очном матче этой кампании оказались сильнее в овертайме (5:4).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|38
|23
|15
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|37
|22
|15
|48
|7
|Динамо Мн
|38
|20
|18
|45
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|38
|24
|14
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
|Ак Барс
|36
|23
|13
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|25.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|5 : 4 ОТ
|25.12
|17:00
|
Динамо Мн – Ак Барс
|5 : 1
|25.12
|19:30
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|25.12
|19:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -