Матвей Мичков договорился о новом пятилетнем контракте с клубом из Санкт-Петербурга.

Главная хоккейная новость субботы ? совсем не публикация заявки сборной России для участия в молодежном чемпионате мира. Тут как раз почти все предсказуемо. На мой вкус, лишь отцеп габаритного силовика Мингачева из ЦСКА с натяжкой тянет на спорное решение. К Игорю Ларионову даже не хочется придираться, поскольку дело касается игрока четвертой тройки. А вот известие, которое пришло из Санкт-Петербурга, тянет на сенсацию. Если не сейчас, то в ближайшем будущем. СКА объявил о достижении договоренности относительно подписания пятилетнего контракта (до конца сезона-2025/26) с юным нападающим Матвеем Мичковым.

?Хоккейный клуб СКА достиг договоренности о заключении нового контракта с нападающим Матвеем Мичковым?



Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона 2025/26.



Подробнее: https://t.co/WRKplmQHDd pic.twitter.com/NRUoTlMm7R — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 12, 2020

Его зарплата будет расти с каждым годом. В случае выступления в КХЛ она составит 5 миллионов рублей в первый сезон и 30 ? в последний. Эти суммы в данном случае большого значения не имеют и вообще не кажутся заоблачными. Для талантливого 21-летнего игрока зарплата 30 миллионов в год ? адекватные деньги. Куда важнее срок соглашения. В таком возрасте длинные контракты в России не подписывают, чтобы не ограничивать себе пространство для маневра в дальнейшем. В первую очередь это относится к стороне игрока.

Мичкову на днях исполнилось всего 16, он мощно смотрится в своем первом сезоне в МХЛ, постоянно выходя против ребят на три-четыре года старше. Шумиха в нынешнем году вокруг его фамилии по громкости, пожалуй, даже немного превосходит то, что творилось вокруг юного Овечкина в начале нулевых. Матвей ? огромный талант, а его весенний переход из школы «Локомотива» в систему СКА тянул на приличный скандал. Хотя, если говорить о юридических тонкостях, к сделке не подкопаешься. Петербуржцы сделали сейчас все, чтобы максимально застраховать свой актив. Им важно сохранить игрока у себя как можно дольше. Три года после драфта ? это очень круто.

Однако встает другой вопрос относительно дальнейшей карьеры Матвея. Не секрет, что любой хоккеист рано или поздно мечтает попробовать себя на уровне НХЛ. Как поведут себя клубы на драфте-2023, если Мичков будет серьезно прогрессировать и успешно заиграет на взрослом уровне? Игрока, на которого потратили высокий выбор, почти никогда не оставляют в Европе более чем на год. Это означает, что рисковать и брать игрока в топ-3 и даже в топ-10 будет очень рискованно. Генеральным менеджерам команд НХЛ, которые находятся в турнирном болоте, помощь от молодых талантов нужна как можно скорее. Ждать нельзя ? могут уволить. Получается, сейчас лагерь юного хоккеиста сознательно выбрал неоднозначный путь.

Здесь дело, как кажется, заключается в следующем. Для хоккейной России, СКА и лично Романа Ротенберга «проект «Мичков» сейчас не менее важен, чем успешное выступление Молодежки на чемпионате мира в Эдмонтоне. Пилотная серия с Подколзиным не стала хитом. Василий при всех лидерских качествах и желании самосовершенствоваться на восходящую суперзвезду не тянет. Добротный игрок со своими козырями, но явно не новый Овечкин, Малкин, Панарин, Кузнецов или Кучеров. От Мичкова как раз ждут того, что он станет игроком калибра, сопоставимого с российскими топами НХЛ.

Вылепить даже из юного гения великую фигуру задача тяжелая. Если в СКА это сумеют сделать, то впору будет говорить о маленькой революции. Она способна в корне изменить сознание молодых игроков и их родителей, а также принести колоссальную пользу КХЛ и российскому хоккею, подняв их престиж. Вырастить звезду можно и дома, дав ей возможность созреть на глазах своих болельщиков. Топ-клубы в России давно этого не делали. В лучшем случае доводили до ума уже сформировавшегося игрока, взятого со стороны.

Если же Мичков или кто-то еще, например его ровесник Мирошниченко, который собрался продолжить карьеру в «Авангарде», начнут разрывать КХЛ в 18?19 лет, то силой их удерживать вряд ли станут даже Ротенберг или Александр Крылов. Всегда можно найти компромисс, который в равной степени устроит обе стороны. А номер драфта? Сравните, чего добились, например, ровесники Бурмистров (8-й номер драфта) и Панарин (не задрафтован) или Якупов (1-й) и Кучеров (58-й).

Наверное, успешная реализация «проекта «Мичков» не остановит тех, кто желает покорить Северную Америку с наскока, отправившись туда в 15?16 лет, — исключения всегда найдутся. Но любой адекватный болельщик не будет против, если свои звезды задержатся дома до тех пор, пока им не станет по 21?22 года. От этого здесь выиграют все.