СКА вел 3:0 у «Динамо» и все равно проиграл. Мощный камбэк бело-голубых

Петербуржцы по-прежнему неубедительны в обороне.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

Голы: Григоренко — 13 (Плотников), 20:53 — 1:0. Грицюк — 15 (Зайцев, Бардаков), 21:09 — 2:0. Карпухин — 3 (Кузьмин, Поляков), 27:50 — 3:0. Сикьюра — 7 (бол., Пыленков), 29:32 — 3:1. Пакетт — 13, 36:09 — 3:2. Швец-Роговой — 5 (Гусев, Адамчук), 41:37 — 3:3. Чернов — 3 (Пыленков, Уил), 46:53 — 3:4. Ильенко — 7 (п.в., Джиошвили, Уил), 58:16 — 3:5.

Вратари: Заврагин (58:03 — 58:16, 58:24) — Моторыгин (Подъяпольский, 27:50).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (22+12+10) — 26 (7+13+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

23 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена«.

Плотников — новый капитан

Тема нового контракта Кирилла Пилипенко с «Северсталью» заполняла повестку очередного игрового дня КХЛ ровно до тех пор, пока на авансцену перед очередным домашним матчем с «Динамо» не вышел СКА, который объявил о помещении Александра Никишина в список травмированных. Как только армейцы рассказали о диагнозе своего капитана, обсуждение будущего лидера череповчан резко сменилось критикой питерских врачей и тренеров, которые позволили вернуться на лед хоккеисту с явными признаками сотрясения мозга.

В отсутствие Никишина капитанская нашивка СКА перед встречей с москвичами временно перешла к Сергею Плотникову, выдавшему по-настоящему пламенную речь в победной раздевалке после игры с «Локомотивом». Для 34-летнего нападающего, сыгравшего в форме питерцев больше двухсот матчей, эта роль оказалась не в новинку. С литерой «С» он эпизодически выводил армейцев на лед в предыдущих сезонах. Так что это решение Ротенберга довольно легко читалось.

Куда интереснее было узнать, кто заменит лучшего защитника лиги в первой спецбригаде большинства СКА. Однако заставить соперника сфолить хозяева, старавшиеся активно играть первым номером и осыпать бросками голкипера «Динамо» Максима Моторыгина, смогли лишь в самой концовке первого периода, в которой на синей линии у армейцев появился Дмитрий Юдин.

Нокдаун

Первого же большинства, разбившегося на два периода, команде Ротенберга хватило, чтобы открыть счет после выхода из раздевалки. Армейцы заставили оборонительную четверку бело-голубых прижаться к воротам и после небольшой сумятицы на пятаке сумели вывести на бросок Михаила Григоренко, который оказался в абсолютном одиночестве на дальней штанге.

Распечатав ворота «Динамо», СКА мгновенно почувствовал запах крови и начал забивать то, что не забил в первом периоде. Не успела команда Алексея Кудашова отойти от пропущенной шайбы в меньшинстве, как в следующей смене счет стал 2:0. Если в эпизоде с шайбой Григоренко претензии можно предъявить защитникам москвичей, то в моменте с голом Арсения Грицюка вопросы нужно задавать уже Максиму Моторыгину, который не справился с прямым кистевым 81-го номера хозяева с достаточно приличной дистанции.

Ну а когда ближе к середине матча Илья Карпухин благодаря щелчку от синей линии и рикошету от Артема Михеева забросил третью шайбу СКА, бело-голубые оказались в нокдауне и были вынуждены пойти поменять Моторыгина. Впрочем, достаточно быстро подняться и не допустить нокаут им помогло не столько появление в рамке Владислава Подъяпольского, сколько удаление Андрея Педана, которое оказалось оперативно реализовано Диланом Сикьюрой.

Камбэк

Размочив Егора Заврагина, «Динамо» сумело заставить СКА жаться к своим воротам и по горячим следам имело прекрасные шансы сравнять, если бы не пара отличных спасений молодого голкипера армейцев. Но как бы парень из Новосибирска ни подтаскивал хозяев, уберечь свою команду от гола Седрика Пакетта он не сумел. Стоило Артему Земченку и Валентину Зыкову провалиться при попытке выйти из собственной зоны через центр, как канадец с российским паспортом мгновенно наказал петербуржцев классным кистевым в дальний угол.

И если «Локомотиву» позавчера не удалось отыграться при счете 2:3, то москвичи этим вечером сумели не только забросить третью, но и выйти вперед. Злая ирония для СКА в том, что в качестве палача для него выступил в том числе Артем Швец-Роговой — бывший нападающий питерцев, который из-за серьезных проблем со здоровьем мог завершить карьеру, но не без помощи Ротенберга сумел вернуться на лед. Парень с двойной фамилией добро наверняка помнит. Однако своего бывшего тренера в начале третьего периода не пощадил и помог «Динамо» сделать камбэк с 0:3.

Оказавшись впервые в роли догоняющих, петербуржцы свою погоню не осилили. Не помогли ни удаление Пакетта в середине третьего периода, ни уже привычные посадки парней вроде Матвея Короткого и Григория Кузьмина, ни пустые ворота в концовке.