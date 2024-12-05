Кринж-интервью Ильи Соболева, шедевр и глупое удаление Кузнецова, драка в конце — шоу-матч СКА и «Динамо»
В событийном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА проиграл дома «Динамо» — 2:4. Армейцы открыли счет в первом периоде, но уже во втором гости вышли вперед благодаря двум шайбам. В начале третьей 20-минутки Арсений Грицюк сравнял счет, однако «Динамо» все равно заработало два очка — голы Максима Джиошвили и Джордана Уила обеспечили бело-голубым победу в Санкт-Петербурге.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Кузьмин — 4 (Хайруллин, Кузнецов), 6:35 — 1:0. Римашевский — 4 (Гусев, Уил), 24:29 — 1:1. Михеев — 8 (Ожиганов), 34:11 — 1:2. Грицюк — 9 (бол., Деанджело), 43:17 — 2:2. Джиошвили — 7 (Ильенко), 52:00 — 2:3. Уил — 10 (п.в., Пыленков, Кудрявцев), 59:15 — 2:4.
Вратари: Мойсевич (57:39 — 59:15, 59:30) — Моторыгин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 32 (10+9+13) — 42 (15+21+6).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
5 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Флэши Соболева
На игру приехал известный комик Илья Соболев, который выступил в роли корреспондента. Шоумен брал интервью у хоккеистов и тренеров как до матча, так и в перерывах. Причем Соболев задавал вопросы на отвлеченные темы. Например, перед игрой комик около минуты общался с Романом Ротенбергом на тему штанов. В конце интервью главный тренер СКА резюмировал, что в гардеробе надо оставить только «широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины».
Забавный диалог произошел во втором перерыве с главной звездой СКА Евгением Кузнецовым. Несмотря на счет (армейцы к тому времени уступали 1:2), форвард охотно шутил вместе с Соболевым.
— Какие носки надеваешь под коньки? — спросил интервьюер.
— Шерстяные. Мама связала еще в детстве. Там холодно.
— У тебя нога не растет?
— К сожалению, больше ничего уже не растет!
— Из всех духов, которые у тебя есть, какими ты больше всего пшикаешься?
— У меня ментоловая штучка есть. Хочешь понюхать?
— Офигенно! Я думал, это сопли.
— Не-не, это ментоловая штучка: нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь? А эту нюхаешь и бежишь потом. Прикольно — это как звездочка.
— Ты что, нюхаешь? И бежишь?
— Нет, только звездочку!
Этот диалог в соцсетях вызвал особенно бурную реакцию, потому что, как известно, в 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества — кокаина.
В центре внимания — Кузнецов
На льду форвард тоже был заметен в этот вечер. К первому голу СКА привел изумительный проход Кузнецова — он протащил шайбу за ворота, отпасовал Марату Хайруллину, а тот ассистировал Григорию Кузьмину.
Однако во втором периоде звездный нападающий СКА отличился уже со знаком «минус» — за необоснованно жесткий удар по вратарю «Динамо» Максиму Моторыгину Кузнецов получил две минуты штрафа.
А в третьем периоде Кузнецов стал косвенным виновником третьего пропущенного гола, ставшего победным для «Динамо»: Евгений проиграл дуэль Джиошвили, позволив тому красиво развернуться с шайбой и поразить ворота.
Драка перед сиреной
Спокойно закончиться такой матч не мог. И за 10 секунд до сирены на льду развязалась драка между Арсением Грицюком и Максимом Комтуа. В конфликте также поучаствовал и защитник СКА Александр Никишин. Оба армейца получили двухминутный штраф за грубость, а Комтуа — «2+2» за грубость и неспортивное поведение.
Победа позволила «Динамо» оторваться от СКА в таблице Западной конференции — теперь бело-голубые располагаются на третьем месте с 45 очками, а петербуржцы идут следом, у них на три балла меньше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|34
|21
|13
|45
|4
|СКА
|33
|19
|14
|42
|5
|ЦСКА
|31
|17
|14
|41
|6
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|7
|Динамо Мн
|33
|16
|17
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|33
|14
|19
|32
|10
|Куньлунь РС
|34
|12
|22
|28
|11
|Сочи
|32
|11
|21
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|32
|19
|13
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|35
|19
|16
|40
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Лада
|32
|13
|19
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|33
|7
|26
|18
|5.12
|17:00
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Трактор – Автомобилист
|3 : 1
|5.12
|18:00
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Лада – Металлург Мг
|0 : 4
|5.12
|19:30
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СКА – Динамо М
|2 : 4