«Динамо» продолжает побеждать СКА. Исход решили даже не Шипачев с Яшкиным

Бело-голубые повели в серии 1-0

Кубок Гагарина-2021. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Чайковски — 1 (бол., Яшкин, Кагарлицкий), 11:15 — 0:1. Сергеев — 4 (Круглов, Игумнов), 30:54 — 0:2. Линдберг — 2 (Чайковски, Тарасов), 44:53 — 0:3. Бенгтссон — 1 (бол., Вей, Бурдасов), 55:23 — 1:3. Яшкин — 4 (Шипачев, Тарасов), 57:42 — 1:4.

Вратари: Самонов — Бочаров.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 33 (6+15+12) — 27 (7+9+11).

Судьи: Наумов, Раводин.

18 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8981 зритель.

Счет в серии — 0-1.

Иногда кажется, что состав СКА определяет генератор случайных чисел. Всей правды по ходу плей-офф, когда любая крупинка информации о состоянии игроков может иметь огромное значение, не узнаешь. Проблемы со здоровьем для кубковой весны также характерны, как и тающие на улице сугробы. Но понять, почему в составе армейцев появляются ничем на данный момент не при примечательные молодые нападающие Цицюра (во втором звене!) и Кукштель, не сыгравшие ни одного полноценного сезона за СКА и забросившие на двоих в КХЛ всего две шайбы, не в состоянии.

Я был почти на сто процентов уверен, что петербуржцы с самого начала серии постараются реализовать свое главное преимущество — талант и глубину состава в линии атаки. Первая тройка «Динамо» во главе с лучшим игроком лиги Шипачевым очень хороша, чтобы можно было рассчитывать на ее нейтрализацию на постоянной основе. Зато с остальными звеньями реально бороться и превосходить их. Силовая составляющая против «Динамо», которое при Владимире Крикунове всегда отменно готово физически, виделась важным компонентом. Кетов, Кемппайнен, Ожиганов, Подколзин и Тимкин ее всегда могут обеспечить.

Чрезмерное стремление перебегать, перебить, передушить соперника к добру приводит редко. Опасность у чужих ворот хозяева создавали поначалу только в большинстве — благо игроки бело-голубых давали поводы арбитрам для свистков. Без снова оставшегося вне заявки Ткачева армейские спецбригады работали на холостом ходу. Именно динамовцы использовали численное преимущество в стартовом периоде, реализовав свою единственную попытку броском от синей линии. Самонов был обязан его видеть и поймать шайбу, но немного потерял ворота и выручить свою команду не сумел.

В традиционном предматчевом интервью телевизионщикам Крикунов спокойно признал, что в гостях игры его команде даются лучше. Происходящее на льду это мнение полностью подтверждало. Динамовцы сбивали темп, грамотно строили «капканы» в средней зоне, чаще предпочитая проверенную расстановку «1-3-1», и совершенно не стеснялись выбирать простые решения при работе с шайбой — лишь бы не ошибиться. После перерыва СКА добавил в скорости и агрессии, временами закрывая соперника у него в зоне. Самый реальный шанс сравнять счет стал следствием дальнего броска Ожиганова и борьбы на пятачке — шайба рикошетом от Чайковски попала в штангу.

Задача не дать разгуляться первому звену «Динамо» была решена армейцами неплохо. Это, как выяснилось, даже не половина дела. Надо найти способ забить самим. Атаке СКА остро не хватало нестандартных и хитрых ходов. После отчаянных и тщетных попыток сравнять счет во втором голе гостей после наброса от синей линии можно усмотреть приличную долю везения. Хотя у автора хет-трика в одном из матчей прошлой серии с «Северсталью» Сергеева подобные штуки проходят часто. Доводить шайбу до чужого голкипера дальними бросками он умеет здорово.

«По самоотдаче к команде претензий нет» — эта каноническая фраза по отношению к СКА была уместна. Все тройки смело лезли вперед, вписывались в единоборства, окружали ворота Бочарова и «копали» на пятачке. Однажды чуть не дошло до драки. Тимкин и Чайковски схватили друг друга за грудки, обменялись выразительными репликами, «потанцевали» и приняли решение перчатки не сбрасывать.

Брагин в третьем периоде воссоздал молодежную тройку Марченко-Морозов-Подколзин, которая неплохо проявила себя еще в прошлом плей-офф. В игре мало что поменялось. «Динамо» терпеливо и без малейшего намека на волнение отбивалось.

Регулярный чемпионат не имеет отношения к плей-офф кроме кубкового посева. Об этом игроки всех команд, не меняясь в лице, говорили сотни раз и скажут еще больше в будущем. Только вот визуально пятая в пяти матчах нынешнего сезона победа над СКА далась динамовцам проще всего. Лучший нападающий бело-голубых в этой игре Линдберг перед носом у Самонова остался в одиночестве и со второй попытки завел шайбу за ленточку.

Гол армейцев также стал следствием дальнего броска. Тайм-аут от Брагина был логичным, но пользы не принес. Поражение получилось болезненным. Давно армейцы не выглядели настолько беспомощно в кубковой игре. Для того, чтобы все изменить, у них минимум времени.