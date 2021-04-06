Команда Брагина скоро может отправиться в отпуск.

КХЛ

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: Тимкин — 2 (Каменев, Дыбленко), 1:18 — 1:0. Слепышев — 4 (бол., Локтионов, Сошников), 23:32 — 1:1. Мамин — 4 (Гилмор, Блажиевский), 25:10 — 1:2. Шалунов — 8 (бол., Гилмор, Окулов), 27:24 — 1:3. Ожиганов — 3 (Галимов, Вей), 56:12 — 2:3. Робинсон — 2 (п.в.), 58:19 — 2:4. Окулов — 5 (п.в., Киселев, Слепышев), 59:42 — 2:5.

Вратари: Самонов (Хелльберг, 27:24, 57:35 — 58:19, 58:46 — 59:42) — Юханссон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (5+11+11) — 26 (10+10+6).

Судьи: Оленин, Хрибик.

6 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

После проигранных двух матчей в Москве СКА снова произвел изменения в составе — вернулся в заявку Андрей Кузьменко, без которого не хватало остроты в атаке, а резервным вратарем заявили Магнуса Хеллберга. Из-за этого места в составе лишился Лукас Бенгтссон, а Ярослав Дыбленко вышел лишь на свою третью игру в плей-офф. Сменили и капитана — вместо Евгения Кетова им стал Антон Бурдасов.

В самом начале игры хозяевам удалось сделать то, что не получалось на протяжении обоих предыдущих матчей, — забить! Причем сделал это не кто-то из признанных снайперов, а Евгений Тимкин, который забивает не так часто.

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Не поверив в свое счастье, игроки СКА быстро прижались к своим воротам. Но это в футболе можно забить гол и весь матч обороняться в надежде на удачный результат. Максимум, что удалось сделать хозяевам, — выиграть первый период. В начале второго команда Игоря Никитина наказала соперника за грубость — Слепышев на дальней штанге замкнул передачу Сошникова.

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Второй гол в ворота СКА пришел после череды невынужденных ошибок в своей зоне. Сначала не смог выбросить шайбу Игорь Ожиганов, затем завозился и потерял ее Эмиль Галимов, потом снова Ожиганов сыграл неудачно. В итоге Джон Гилмор несильно набросил от борта, и после легкого подправления от Максима Мамина шайба влетела в сетку.

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Третья шайба ЦСКА за четыре минуты отправила на скамейку вратаря СКА Александра Самонова. Серию для него вряд ли можно назвать удачной, а по ходу плей-офф Хеллберг переигрывает своего напарника. Это настораживает, ведь Самонов — потенциально основной вратарь сборной России на предстоящем чемпионате мира.

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ЦСКА — настоящая машина: в оставшееся время команда Никитина очень уверенно вела дело к победе. И даже гол Ожиганова в концовке третьего периода не смутил армейцев.

КХЛ принято ругать за отсутствие интриги — только в одной серии понадобилось провести семь матчей. Но кто виноват в том, что команды с абсолютно одинаковыми возможностями оказались настолько разными по уровню? СКА не смог предложить за три матча ничего нового своему главному сопернику. ЦСКА же, продолжив играть по своей привычной системе, теперь в шаге от финала.