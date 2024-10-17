Триллер в Петербурге завершился очередным поражением ЦСКА. Похоже, красно-синих ждут радикальные изменения

СКА играл небезупречно, но все равно победил в армейском дерби.

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Деанджело — 2 (Кузнецов), 7:08 — 1:0. Плотников — 7 (Кузнецов, Демидов), 14:35 — 2:0. Чуркин — 1, 17:28 — 2:1. Полтапов — 6 (Исхаков, Нестеров), 23:25 — 2:2. Грицюк — 6 (Выдренков), 25:14 — 3:2. Глотов — 6 (Грицюк, Деанджело), 39:41 — 4:2. Фатеев — 2 (Нестеров, Охотюк), 42:32 — 4:3. Соркин — 8 (Ярош, Полтапов), 54:40 — 4:4. Никишин — 4 (Плотников), 62:35 — 5:4.

Вратари: Заврагин — Гамзин (Просветов, 25:14).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (8+12+6+1) — 25 (9+8+8+0).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

17 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12346 зрителей.

Для ЦСКА игра в Санкт-Петербурге должна была стать матчем жизни по нескольким важным и очевидным причинам. Однако сильно мотивированной команды Ильи Воробьева хватило лишь на драматичное спасение от поражения в третьем периоде. СКА в прошлом регулярном чемпионате уничтожил принципиального соперника, выиграв все шесть матчей, и сейчас продлил эту серию.

Положение дел в столичном клубе крайне неспокойное. Это тоже влияло на ЦСКА — ему некуда отступать. По информации «СЭ», недавно состоялось заседание Наблюдательного совета клуба с повесткой о том, как жить дальше. Понятно, что вероятной отставкой Ильи Воробьева, если кризис затянется, дело не ограничится. Вероятно, ему еще могут дать время. Но в случае дальнейших неудач отвечать придется отвечать коллегиально, а не только главному тренеру.

Операцию по возвращению ЦСКА на лидерские позиции необходимо проворачивать незамедлительно. Большие боссы не любят долго ждать. Однако оказавшихся в кризисной ситуации красно-синих снова не хватило на весь матч. Гости отыгрались с 0:2 и 2:4, что скорее можно было отнести не в себе заслугу, а к неопытности молодого вратаря петербуржцев Егора Заврагина. Ему еще предстоит многому научиться. В остальном СКА, который пока не на пике формы, большую часть матча переигрывал гостей за счет более умных действий.

В последние годы, несмотря на красочную вывеску, противостояние двух армейских «тяжеловесов», редко носило остросюжетный характер и чаще сопровождалось тягучим хоккеем. Сейчас у обеих команд есть проблемы, что обеспечило яркое зрелище и шикарную развязку.

Два дня назад коллективу Романа Ротенберга пришлось дома крепко помучиться и понервничать со скромным «Нефтехимиком». По сравнению с той игрой победа далась не проще. Это скорее говорит в худшую сторону о ЦСКА и в лучшую — о нижнекамцах.

Лидеры петербуржцев были не безгрешными, но при этом могут смело смотреть в глаза своим руководству, тренерам и болельщикам. Они в нужные моменты сделали то, чего от них и ждут. У гостей нет звезд уровня Кузнецова, Никишина и Деанджело. Но те, кому положено тащить за собой остальных, снова растворились.

Не дело, когда в важнейшем матче за ЦСКА забивают молодой Полтапов, дебютант Чуркин, а также нападающий ротации Фатеев. Когда раз за разом почему-то выпадают из общей картины самые дорогие игроки команды, то необходимо что-то делать. Похоже, без радикальных мер не обойтись, поскольку тенденций к улучшению не видно.