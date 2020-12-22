Шведский вратарь чуть не похоронил СКА, но питерцев спасли российские сборники

Удивительный триллер в армейском дерби — ЦСКА спасся за полторы минуты до сирены, уступая в две шайбы, но проиграл по буллитам

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА — ЦСКА — 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Бурдасов — 16 (бол., Кузьменко, Токранов), 2:32 — 1:0. Сошников — 7 (Лайпсик, Чмыхов), 3:48 — 1:1. Морозов — 8 (Ткачев), 45:07 — 2:1. Марченко — 12 (Тимкин), 55:05 — 3:1. Окулов — 11 (Робинсон), 58:33 — 3:2. Шалунов — 13 (Мамин, Робинсон), 59:08 — 3:3.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Хелльберг (Самонов, 65:00) — Шарыченков (58:46 — 58:51).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (11+6+11+1) — 18 (4+7+6+1).

Судьи: Белов, Наумов.

22 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 3136 зрителей.

Не верьте тем, кто говорит о бесполезности Евротура. Это неправда во многих отношениях. Самый свежий пример — армейская битва в Санкт-Петербурге. На Кубке Первого канала нападающие Бурдасов (СКА) и Сошников (ЦСКА) забили по голу, а теперь оба отличились и в Санкт-Петербурге уже в первом периоде. На сто процентов уверен, что хорошая игра за сборную не проходит бесследно и оказывает положительное влияние на хоккеистов. Резвое начало матча слегка удивило быстрыми шайбами, но вместе с тем и порадовало. Ни один из соперников сушить игру не собирался.

Валерий Брагин, несмотря на блестящее выступление на Кубке Первого канала, оставил в запасе вратаря Самонова, предпочтя ему более свежего шведа Хелльберга. Могу понять это решение лишь отчасти. Голкиперу после трех матчей за четыре дня требовалась пауза, чтобы восстановить силы. Однако тем, кто хочет победить, надо рисковать. Скандинав привез вторую и третью шайбы в заключительные две минуты третьего периода, лишив свою команду победы в основное время. Ставка в пользу Хелльберга оказалась ошибочной. После бросков Окулова и вернувшегося в строй после травмы Шалунова он был обязан выручать.

ЦСКА, несмотря на потери в межсезонье, остается самой сильной, организованной и внезапно самой зрелищной командой КХЛ. Для хозяев было важно показать, что они готовы бросить вызов москвичам и как минимум биться с ними на равных. О комплексе перед действующим обладателем Кубка Гагарина говорить, наверное, не стоит. Победа над лидером чемпионата добавляет уверенности в разы. Если отталкиваться от того, что происходило на льду, то СКА не струсил и бился с лидером на равных. У вратаря гостей Шарыченкова работы точно было побольше, чем у Хелльберга.

Количество явных голевых моментов при этом стремилось к минимальным значениям. Действия в неравных составах оставляли желать лучшего в исполнении обеих команд. Даже гол Бурдасова, забитый в большинстве, стал следствием ошибки обороны ЦСКА, позволившей форварду выскочить «1 в 0» в формате «пять на четыре».

Игра заставляла своими напряжением и плотностью думать о матче уровня плей-офф. В ситуации, когда все может решить один эпизод, роль лидера на себя взял Ткачев. Объяснения Брагина на Кубке Первого канала после того, как он дважды усадил лучшего бомбардира СКА отдыхать в третьем периоде и не включил в заявку на заключительный матч турнира с финнами, казались сомнительными. Нападающему такого плана — техничному и креативному — требуются доверие и хорошее игровое время. Знаю его лично семь с лишним лет и прекрасно понимаю, чего ему стоило не «уйти в монастырь» и забыть о текущих делах. Гениальный возврат шайбы Морозову под голевой бросок стал самым запоминающимся моментом матча.

СКА часто упрекают в использовании административного ресурса применительно к представительству в национальной команде. Мне самому ставка на своих кажется иногда чрезмерной. Но по итогу она сработала на сто процентов. Все три шайбы в основное время забили сборники петербургской команды. Два последних реализованных послематчевых броска также оказались на счету Ткачева и Марченко. Концепция «сильная сборная — сильный СКА» в этот раз оказалась эффективной. Теперь с необыкновенным интересом придется ждать следующего матча двух армейских тяжеловесов, когда эффекта от Кубка Первого канала уже не будет.

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