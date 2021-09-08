Фэйспалм-матч в Питере: вратарь сборной России подарил гол сопернику, а форвард забил в свои ворота!

СКА проиграл сам себе, хотя был сильнее.

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Макеев — 2 (мен.), 10:57 — 0:1. Мэйсек — 2, 15:44 — 0:2. Да Коста — 2 (Шумаков, Гуркин), 24:14 — 0:3. Хендемарк — 2 (бол., Марченко, Фальковский), 28:30 — 1:3. Бурдасов — 2 (Кузьменко, Кемппайнен), 44:20 — 2:3. Спунер — 1 (Принс, Мэйсек), 49:05 — 2:4.

Вратари: Самонов (Юханссон, 24:14, 56:25) — Шикин.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (12+10+12) — 16 (8+4+4).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

8 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Двукратное преимущество по броскам в створ ворот. В два раза больше времени владения шайбой. Постоянная игра в чужой зоне. СКА был сильнее «Автомобилиста» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, но проиграл со счетом 2:4. Произошло это из-за двух нелепейших ошибок — игроки хозяев просто дарили сопернику голы.

Вратарь сборной России Александр Самонов решил сыграть на выходе, но, пока думал, кому сделать передачу, форвард гостей Алексей Макеев выбил у него шайбу, которая залетела в ворота. Вдвойне обидно для армейцев, что в этот момент они играли в большинстве и полностью владели инициативой.

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Самонов пришел в себя, но вряд ли он ожидал подвоха от одноклубника. Кирилл Марченко решил сыграть на партнера через лицевой борт, но попал в свои ворота. Самонов явно не был готов к такому «броску» и поздно среагировал на странное решение от своего игрока.

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Очевидно, что после таких курьезных шайб СКА надо было менять Самонова. Но сделали это армейцы только после третьей пропущенной шайбы. Вины Самонова в голе да Косты нет, но вряд ли Александр был готов психологически продолжать играть во втором периоде.

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По Марченко было видно, что он настроен реабилитироваться. Сначала после его броска шайбу в ворота добил Хендемарк, вскоре он сам создал себе отличный момент. Молодой форвард повел команду за собой, а в начале третьего периода СКА сократил отставание до минимума — Кузьменко здорово нашел передачей Бурдасова.

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Казалось, что армейцы близки к тому, чтобы сравнять счет, но «Автомобилист» наказал соперника в контратаке.

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Екатеринбуржцы стартовали с двух домашних поражений от «Магнитки» и «Салавата Юлаева». Третье для команды, залезшей под потолок зарплат вплотную, было бы катастрофой. Сейчас напряжение спадет, но это не отменяет того, что игра «Автомобилиста» оставляет желать лучшего. Победить в Санкт-Петербурге им удалось только благодаря нелепым ошибкам соперника — СКА был объективно лучше в этот вечер.