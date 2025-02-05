До Ротенберга так много в КХЛ дома СКА не пропускал никогда. Главные цифры разгрома армейцев от «Ак Барса»
«Ак Барс» разгромил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге. Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.
«Барсы» в третий раз в истории КХЛ забили шесть голов уже к первому перерыву. В матче со СКА для повторения рекордного для лиги достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43. Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.
Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы с командой Романа Ротенберга. До «Ак Барса» добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.
Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.
Главный тренер СКА произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне. При этом успех принесло только одно изменение на последнем рубеже. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|5.02
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
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