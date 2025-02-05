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Сегодня, 11:00

До Ротенберга так много в КХЛ дома СКА не пропускал никогда. Главные цифры разгрома армейцев от «Ак Барса»

СКА проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
Кирилл Бурдаков
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Альберт Яруллин против Ивана Демидова в матче СКА — «Ак Барс» (3:8).
Фото ХК СКА
Очень грустные цифры для болельщиков армейцев.

«Ак Барс» разгромил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге. Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.

«Барсы» в третий раз в истории КХЛ забили шесть голов уже к первому перерыву. В матче со СКА для повторения рекордного для лиги достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43. Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.

Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы с командой Романа Ротенберга. До «Ак Барса» добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.

Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.

Главный тренер СКА произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне. При этом успех принесло только одно изменение на последнем рубеже. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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«Ак Барс» разорвал СКА у него дома. Больше команды из Питера пропускают только аутсайдеры
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Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
10 Витязь 51 19 32 44
11 Сочи 52 15 37 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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