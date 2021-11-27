Тренера «Сибири» не увольнял только ленивый. Теперь команда побеждает и красиво обыгрывает чемпиона

Обзор дня Алексея Шевченко.

Тренер

«Сибирь» на своем льду победила «Авангард», поставив точку в вопросе, хороший ли тренер Андрей Мартемьянов или нет. Только подумать, ведь совсем недавно кто-то требовал отставки этого специалиста, считал его слабым, неспособным решить поставленную задачу. И это наверняка говорили люди, которые в пятницу кричали от радости с трибун или у телевизора, когда Никита Коротков за 20 секунд до сирены забрасывал победную шайбу.

Никто не спорит, у новосибирцев был трудный период в сезоне. Но сложности были абсолютно понятны и прогнозируемы. Состав был и остается довольно средним, с легионерами ошиблись, никакой бы тренер не смог биться с таким подбором игроков за высокие места. Мартемьянов привыкал к тому, что форварды не могут реализовывать даже 10 процентов моментов, выстраивал оборону, не замечая, что вместо безусловного доверия ему постоянно намекали, что «клуб с традициями», «болельщик не поймет», «надо более сильного тренера». Ладно хоть он привык уже к такому — два года в «Автомобилисте» его научили не нервничать по пустякам. Там он тоже считался «слабым звеном», и посмотрите, что происходит, когда поставили «тренера с опытом работы в НХЛ». Не помните, что говорили о Мартемьянове в Екатеринбурге? Мол, команда «плохо играет в позиционной атаке». Сейчас зато все прекрасно получается, да так, что клуб за 900 миллионов может оказаться вне плей-офф.

«Сибирь» же стала мощной, качественной и стильной. Не самой зрелищной, да. Все удивились, как они сыграли против «Авангарда», пожалуй, это исключение. И, вполне возможно, такого шоу еще долго не увидим. Но если не ждать 6-8 шайб в матчах с новосибирцами, то тогда гораздо легче относишься к играм. А там заметно, какой объем работы проделал тренер.

Итоги

Определена большая часть состава на Матч звезд КХЛ, запланированный на январь. Уже прошло голосование болельщиков, теперь свой выбор сделали журналисты. В этот раз команды разделены по новому принципу. Есть сборные России, Евразии, Северной Америки и Скандинавии. Последняя команда — триггер для ненормальных. Редкий сумасшедший не устоит, чтобы сообщить: «А Финляндия не Скандинавия, вы географию не учили, позор». Но в КХЛ прекрасно знают географию, только все сделано для удобства: Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия — одна сборная. Появились странные кандидаты. Например, журналисты (еще бы понять, кто все эти люди) выбрали Даррена Дица в команду Евразии. Парень вместо хоккея занимается на льду непонятно чем, а его зовут туда, где должны выступать лучшие. Взяли с худшим показателем полезности во всей лиге!

От России — по справедливости. Никита Тертышный вообще идет на титул самого ценного игрока КХЛ, Дмитрий Рашевский — открытие сезона, а Андрей Кузьменко считается главным лотом среди североамериканских скаутов. Мол, лучший игрок, не выступающий в НХЛ. Такое же звание носил, например, Никита Гусев. Про каждого участника шоу (осталось только лиге сделать свой выбор) можно сказать, почему он заслужил поездку. Но из этого ряда явно выбивается вратарь Дмитрий Шикин из «Автомобилиста». Его выбрали болельщики, но то ли в Екатеринбурге просто хорошо организовались, либо фанаты других городов проигнорировали голосование. При Тимуре Билялове, Евгении Аликине и Дмитрии Красоткине в Челябинск поедет человек, который никогда раньше не был замечен в особой доброжелательности к журналистам или болельщикам. Теперь нужно узнать параметры праздника. Говорят, что уже точно не будет допуска в раздевалки. Ну, мы уже привыкли. Лишь бы к середине января не было нового локдауна из-за вируса.

Отъезд

Вратарь «Северстали» Константин Шостак покидает череповецкую команду и отправляется в Финляндию. Местная пресса немного не разобралась и считает, что лига получила перспективного российского голкипера, но это не так. Шостак — игрок сборной Белоруссии, причем один из самых талантливых голкиперов этой страны. Новость о его отъезде прозвучала неожиданно. Череповецкий клуб не в том положении, чтобы отказываться от хоккеистов. Но решение сменить клуб показывает, что Шостак — очень умный парень, который не хочет терять ни секунды своей карьеры. После возвращения в строй Владислава Подъяпольского у Андрея Разина стало три голкипера. В том или ином матче сыграть может любой, но очевидно, что главный тренер будет рассчитывать на пару Подъяпольский — Дмитрий Шугаев. Конечно, иногда Шостак может попадать в заявку, но при минимальных шансах появиться на площадке. И какой смысл просто тренироваться и не играть?

Конечно, можно было бы поехать в Воронеж, в Высшую лигу. Из «Бурана» скоро на сборы молодежки отправится Захар Виноградов, останется только Глеб Носов, которого Шостак, конечно, сильнее. Но если есть выбор мотаться по стране на автобусе, с призрачным шансом быть вызванным в КХЛ или поехать в страну с сильнейшими тренерами вратарей, то все очевидно. Отметим, что Константин очень здорово провел два месяца, когда череповецкий клуб остался без основного вратаря. В 13 матчах — 6 побед, два «сухаря» и 92,3 процента отраженных бросков. Сборной Белоруссии повезло.