Шипачев решил разорвать лигу в одиночку. За его игрой не видно, что «Динамо» стало сильнее

Обзор дня Алексея Шевченко.

Встречу между «Динамо» и «Авангардом» ждали прежде всего для того, чтобы оценить, в какой форме фавориты турнира. Ни у Алексея Кудашова, ни у Боба Хартли в начале турнира не было таких соперников, матчи с которыми дали бы объективную картину. Да, в Балашихе был повержен ЦСКА, но там и глупейшие ошибки вратаря были, и армейцы проводили первый матч с новым тренером, относительно недавно выйдя из отпуска. Динамовцы обыграли «Сибирь», но у Андрея Мартемьянова было слишком много травмированных. Так что в среду было первое серьезное испытание для команд.

«Авангард» очень плох. После игры тренер гостей начал жаловаться на то, что в команде много новичков, были плохие сборы, то есть попытался обезопасить себя от критики. Он никогда не считает себя виноватым. Команда, собранная по пожеланиям тренера, прямолинейная, бесхитростная, а основные аргументы — беготня, силовые приемы и блокированные броски. Хартли решил оставить после себя команду, которая играет в старом канадском стиле и абсолютно бесперспективна в современном мире. При огромном количестве талантливых проспектов в системе клуба выбрана модель, где думать не надо. Впрочем, молодежи сейчас надо подальше держаться от первой команды, видите же, как затухает Арсений Грицюк, в кого превращается Сергей Толчинский, а Семен Чистяков вообще не появляется на льду.

«Динамо» же порадовало. Понятно, что трудно оценить настоящий потенциал команды, когда у тебя в составе Вадим Шипачев. Лучший игрок нынешнего сезона, у которого нет рядом конкурентов. Но посмотрите, как здорово действуют все остальные звенья, ведь практически никто не выпадает, каждый занимается своим делом. Блеск Шипачева мешает рассмотреть прогрессирующего Дмитрия Рашевского, умного Александра Петунина. И признайтесь, что вы не заметили потери О'Делла или травмы Линдберга во время матча. Защита не так мощна, но ничего критичного. Плюс с Иваном Бочаровым начал работать тренер. Так что «Динамо» не просто победило заслуженно, а доказало, что способно на многое. Что делать менеджерам «Авангарда» — понятно, но они заняты решением своих личных вопросов.

Выбор

Нападающий Артем Анисимов отложил возвращение в КХЛ. Форвард подписал просмотровый контракт с «Колорадо» — достаточно унизительная процедура для хоккеиста, чей контракт в прошлом сезоне был 4,5 миллиона долларов. Впрочем, его трижды выставляли на драфт отказов, и никто игроком не заинтересовался. Если кому-то казалось, что из-за суммы контракта, то он прав лишь отчасти. Анисимов сейчас играет не так хорошо, как прежде. И яркое подтверждение этому — короткое соглашение с «лавинами». Никто в НХЛ не дал полноценное соглашение, на любые деньги. Чисто по-человечески Артема понять можно. Большая семья, возвращаться домой — это проблема, главным образом по бытовым причинам. Финансовых проблем нет, так что лучше попытаться воспользоваться шансом у себя дома (а для него дом — США), чем перебираться за океан.

Анисимов же никогда не производил впечатление транжиры, у него была хорошая карьера, и он может выбирать. Плохая новость для «Локомотива» и Андрея Скабелки. В Ярославле считали, что уже обо всем договорились с хоккеистом, но Артем все время просил отсрочки. Но можно подождать и еще. Предсезонка в НХЛ не идет полтора месяца с турнирами на призы губернаторов регионов. Три недели, и решение будет принято. Анисимов может не попасть в состав, ему могут предложить совсем плохие условия, в начале октября все решится. Но кажется, что Артем никуда уезжать не хочет. И менеджерам российского клуба надо искать центра в другом месте. Или не искать, а обойтись своими силами.

Серия

Хабаровский клуб уступил «Барысу», а ведь это был прямой конкурент за место в плей-офф. «Амур» в этом сезоне сменил тренера, у команды стабилизировалось финансирование, что позволило руководителям замахнуться на Кубок Гагарина, хотя бы на словах. Конечно, про титул было сказано иначе, общий смысл искажен вырванными цитатами, но сейчас ничего не поправить. В глазах общественности хабаровчане поставили задачу выиграть главный титул в этом сезоне. Но чемпионат команда начала ужасно — четыре поражения в четырёх матчах, один набранный балл.

Что же происходит? Отчасти сложности возникли из-за трагедии в семье Владимира Воробьева. Он потерял отца, ему нужно было покинуть расположение клуба, в последних трех встречах главного подменял Игорь Петров. Это, безусловно, сказалось на общем состоянии. Но и отметим, что хабаровчане провалили только один матч. Они не перевели часы перед встречей с «Сочи», проспали первую часть матча и уступили — 0:4. После этого все выглядело не так уж и плохо.

Беда в том, что, кажется, в клубе снова не угадали с легионерами. Например, Радан Ленц вообще ошибся лигой, ему бы в Румынию ехать. Каждый раз форварду дают примерно по 18 минут, но не получают никакой отдачи. Не слишком убедительно смотрится вратарь Патрик Бартошак, странно, что его все равно выпускают, хотя Евгений Аликин сильнее. Подводят и защитники — как Доминик Машин, так и Михал Йордан. Но хабаровчане не разваливаются, не паникуют, стараются, только трудно на что-то рассчитывать, когда иностранцы не тянут. Да и вообще форварды слишком вялые. В четырех матчах отличились только два нападающих. Уже к следующему матчу команду будет готовить главный тренер, может быть, у него получится что-то изменить. Но Воробьев же не побежит забивать. Видимо, про Кубок Гагарина в этом сезоне можно забыть. Тут и с плей-офф сложности.