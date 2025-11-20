Хоккей
Сегодня, 13:00

Падение грандов КХЛ: неужели СКА, ЦСКА или «Спартак» не попадут в плей-офф?

СКА, ЦСКА или «Спартак» могут не попасть в плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Игорь Ларионов, Игорь Никитин и Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Еще пару лет назад представить такое было невозможно.

Фантастический камбэк «Шанхайских Драконов» в Ярославле поднял команду Жерара Галлана на шестое место «Запада». К 20 ноября вне топ-6 оказались три клуба, которые привыкли жить большими целями: «Спартак», ЦСКА и СКА. Если «Дрэгонз», а также «Торпедо» и «Северсталь» сохранят текущий темп, не исключено, что кто-то из грандов КХЛ сенсационно останется без плей-офф.

Еще пару лет назад такое было трудно представить. Армейцы — что московские, что питерские — даже не мыслили такими категориями, как борьба за восьмерку. Помните, как многие критиковали лигу за предсказуемость финала «Запада», заранее записывая туда СКА и ЦСКА? «Спартак» тоже стабильно заходил в плей-офф в эпоху Алексея Жамнова. Сейчас лига выровнялась настолько, что армейцы борются за место в восьмерке и спорят не только друг с другом, но и с красно-белыми.

Новая реальность такова, что СКА и ЦСКА уже несколько сезонов не относятся к главным претендентам на Кубок Гагарина. Летние перестановки тоже не изменили ситуацию. Возвращение в ЦСКА Игоря Никитина, тренера-чемпиона, не дало мгновенного эффекта. Команда буксует третий месяц. У СКА под руководством Игоря Ларионова ситуация аналогична: очищение от наследия Романа Ротенберга ничего не улучшило, питерцы идут во второй части таблицы.

Игорь Никитин.
Фото ПХК ЦСКА

Кризис ЦСКА

Мотивация возвращения Никитина в ЦСКА понятна: он уже приводил клуб к Кубку Гагарина и призван вернуть чемпионский менталитет. Он входит в короткий список тренеров (в нем еще Олег Знарок и Вячеслав Быков), которые выигрывали трофей с разными командами. В Ярославле на строительство золотого костяка у Никитина ушло четыре года. В ЦСКА, где сохранились знакомые ему игроки, быстрая перестройка не получилась.

С начала предсезонки прошло больше трех месяцев, но проблемы сохраняются. ЦСКА не напоминает типичные команды Никитина: отдает матчи в концовках, с трудом возвращается в игры, если проваливает старт. Основа философии тренера армейцев — единый командный механизм, перемалывающий соперников за счет дисциплины. В нынешнем ЦСКА этого пока нет. Можно зацепиться за отдельные отрезки, искать прогресс в игре Даниэля Спронга, но стабильности нет.

Спенсер Мартина и&nbsp;Александр Самонов.ЦСКА уволил канадского вратаря, чтобы взять россиянина. Виноват ли он в неудачах армейцев?

Выводы из неудачного старта в клубе сделаны: на драфт отказов выставлен Спенсер Мартин, а из «Салавата Юлаева» выменян Александр Самонов. Но это не тот трансфер, который решит проблемы с дисциплиной и преобразит атаку. Адаптация игроков к требованиям Никитина затянулась. Вероятно, отказом от Мартина перестановки не ограничатся. В ЦСКА привыкли жить максимальными целями. Долгое ожидание не в традициях клуба. А потому тренеру, которому выписали пятилетний контракт, нужно помочь в строительстве новой команды.

Юрий Бабенко.
Фото ХК «Ак Барс»

Бабенко оживил СКА

В Санкт-Петербурге ситуация ненамного лучше. После летней революции СКА продолжает штормить. Ларионов превратил команду в аналог «Торпедо» худшего образца последних лет. Основная проблема которого — отсутствие целостности и порядка на протяжении всего матча. Отдельными отрезками СКА хорош: мастерство атаки позволяет находить свои голы даже в самые невзрачные дни. Но рассчитывать только на талант отдельных исполнителей нельзя. Чтобы решать перманентно высокие задачи, требуется системность, а ее Профессор дать не может.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов, форвард &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Шелдон Ремпал, нападающий &laquo;Металлурга&raquo; Евгений Кузнецов.Почему самый дорогой игрок лиги не перешел в СКА, что происходит с Кузнецовым. Главные инсайды КХЛ

СКА нашел оперативную меру: в штаб вошел Юрий Бабенко. Специалист, поработавший и главным, и помощником, быстро повлиял на игру и перестроил команду. Армейцы начали чаще побеждать: в тяжелейшем матче забрали два очка в Омске, дома обыграли лидера «Востока» «Металлург».

Подъему помогли молодые хоккеисты, получившие шанс в КХЛ: Дишковский, Лутфуллин, Зеленов, Недопекин, прекрасно действует вратарь Иванов. Это работало у Ларионова и в «Торпедо», и дает эффект сейчас. Но одного задора молодежи недостаточно: СКА по-прежнему не показывает солидность, которой должна обладать команда такого уровня.

Алексей Жамнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» нестабилен

Проблемы вскрылись и у «Спартака». Они тянутся с прошлых сезонов, но раньше не проявлялись так ярко в регулярке. Жамнов приучил: с ним команда спокойно проходит первую часть чемпионата. Сейчас же красно-белые чередуют хорошие матчи с неудачными, проваливают отдельные отрезки, а вратари не выручают. Последний рубеж — самое уязвимое место команды. Отсутствие порядка в обороне нивелирует козыри атакующего стиля. В результате «Спартак» теряет очки с соперниками, которых превосходит в классе.

По итогу к середине ноября команды, которые все привыкли видеть вверху Западной конференции, ведут борьбу за место в плей-офф. Этому есть и другие объяснения. Лихо начал регулярку «Торпедо». Высоко взлетели «Драконы», которые уже переживают ожидаемый спад из-за отсутствия полноценной предсезонки. Стабильно идет минское «Динамо»: Дмитрий Квартальнов постепенно строит в столице Белоруссии топ-клуб.

Боб Хартли, Андрей Разин и&nbsp;Ги&nbsp;Буше.Восемь главных фаворитов Кубка Гагарина прямо сейчас. Без СКА, «Спартака» и «Трактора», ЦСКА — в самом конце

По такому началу чемпионата не станет неожиданностью, если один из армейских клубов или «Спартак» останется вне плей-офф. «Ладу» и «Сочи» из гонки вычеркнем досрочно. За остальные места намечается жаркая борьба. И самая сенсационная ее развязка — когда СКА и ЦСКА будут делить восьмое и девятое места. Такой сюжет нельзя исключать. КХЛ постепенно приходит к тому, что позиция в плей-офф не гарантирована даже топ-клубам. Пока это не тенденция, как в НХЛ, где часто финалисты прошлого сезона оставались вне восьмерки, но позитивный курс на рост конкуренции уже есть.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Давлет Нурпиисов

    сунь чай

    20.11.2025

  • выдр

    А в позапрошлом сезоне тот же Шевченко "снимал" с должности президента Локомотива Яковлева.

    20.11.2025

  • выдр

    Ищут давно, но не могут найти..(с)

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    все восхваляют Минск. но Квартальнов это лидер регулярки... что всегда показывал с разными командами... а вот в плей оф он удар не держит

    20.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Даже ЦСКА гранд с натяжкой. СКА ну такой себе. Про СМ вообще смешно. А так-то все в плове будут, куда ж денутся. Не страдайте фигнёй, Скрыль.

    20.11.2025

  • За спорт!

    китайцы у нас на работе, с одним общаемся по переводчику, сегодня увижу его, пожелаю долгих лет, вот он обрадуется, а то всё нихао, да нихао. Его даже по башкирскому научили здороваться, хаума.

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    команды Ларионова всегда нестабильны. что до этого Торпедо, что сейчас СКА. в одном отдельно взятом матче с топами могут сверкнуть... а потом бездарно слить аутсайдерам. а вот ЦСКА это бренд. хоть за восьмерку но зацепится

    20.11.2025

  • Dorognik

    Почему все вместе? Как раз кого-то одного достаточно. Драконы из последних 13 матчей 4 выиграли, 9 проиграли. Держатся на хорошем старте. НН играет сильно выше ожиданий и уровня состава, а такое тоже может в любой момент закончиться. Динамо Москва явно штормит внутри клуба. Если Козлов не начнет выигрывать прямо сразу, очень возможно, что после паузы на КПК команду возглавит Ротенберг. При котором СКА каждый сезон становился хуже и хуже. Так что варианты есть.

    20.11.2025

  • olegolegov3

    зачем, главное чтоб было больше комментириев. Вы пишите, значит задача выполнена

    20.11.2025

  • За спорт!

    да вы востоковед! спасибо.

    20.11.2025

  • olegolegov3

    как можно не попасть в плей-офф, если там кроме Сочи и 2 калек все, кто хочет участвует

    20.11.2025

  • Belousov

    В ЦСКА и СКА глобальная перестройка. Но если у Никитина есть понимание и опыт что и как делать, какие действия когда дадут результат, то у Ларионова все просто на авось. Спартак же просто уперся в потолок финансовых возможностей. Будут деньги - будут хорошие игроки - будет и результат получше.

    20.11.2025

  • IQ-87%

    Тут подойдет фраза из кинофильма-Гранд амиго центрифуго

    20.11.2025

  • Сергей Макурин

    правильно ван шуй. да здравствует или многие лета.

    20.11.2025

  • Бустег

    если матчи СКА с Авангардом ММГ это разовые всплески, то скорее всего вы правы, но если СКА нащупает свою игру, то думаю не попадет ЦСКА.Хотя и в это с трудом верится.

    20.11.2025

  • Бустег

    не только.резкое усиление игры Торпедо Минска и уничтожение Витязя.

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Из этих трех команд - только скорее всего СКА - мимо плей офф. ЦСКА и Спартак попадут во вторую четверку запада, и должны вылететь из розыгрыша в первом раунде плей оф. А вообще, так запад в этом сезоне намного слабее востока. Финал наверняка разыграют восточные

    20.11.2025

  • Павел Леонидович

    ЦСКА фиг знает, непонятно, что с Никитиным происходит. Что до лариоши - перебьется, физрук жамнов тоже.

    20.11.2025

  • Бустег

    ну допустим.тогда должны прям посыпаться НН, Сева Драконы или Динамо, даже не или, а все вместе.Вы в это верите?

    20.11.2025

  • Павел Леонидович

    миш, с каких пор свиньи гранд?) Они КХЛ не брали, ау) Совсем зеленый змей замучал)

    20.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Что-то автора очерка-занесло немного Ещё и полсезона не сыграли,а уже такие выводы Да у ЦСКА снова перестройка,да новые игроки и Т/Ш но посыпать пеплом голову не стоит Конечно нужно усиление; и в первую очередь-Хороший Вратарь, защитник центрфорвард Команда пока не привыкла к требованиям Никитина но полож.динамика потихоньку-появляется Чтож посмотрим как будет дальше Но бороться за 8ое место-это не гоже-ПРОСЛАВЛЕННОМУ клубу Желаю Удачи и найти наконец свою игру наш ЦСКА:100::horse:

    20.11.2025

  • Бустег

    позвольте поинтересоваться - если кто именно не попадет то будет праздник?

    20.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Спортивных журналистов которые разбираются в хоккее в издание брать не пробовали?

    20.11.2025

  • Lars Berger

    В прошлом году ОПГ под названием "Отдел Хоккея СЭ" отправлял Никитина в отставку после 6 (шести!) туров регулярки... Мол, всё, выдохся его "Локомотив"! Даже в плей-офф не попадёт!.. Зуб даём!) Хайп, хайп, хайп... Бесконечный тупой унылый хайп. Сейчас это почему-то называется "журналистикой".

    20.11.2025

  • Еприи Ринрр

    И ведь именно Шанхай внёс неопределенность в конференцию!

    20.11.2025

  • Fanatico

    За кубок боятся только 2 команды и то раз в год. Всем спать.

    20.11.2025

  • За спорт!

    нихао, ну тогда ваньсуй.

    20.11.2025

  • Сергей Макурин

    шанхай якобы китайский клуб, а не японский. нихао.

    20.11.2025

  • Сергей Макурин

    Во блин, это когда Спартак к грандам начали относить. Что в футболе, что в хоккее без упоминания Спартака, статья не статья.

    20.11.2025

  • Несвин

    Все три команды без проблем попадут в плей-офф. Автор может удавиться.

    20.11.2025

  • Alexander Kulesh

    Не попадут в плей-офф - будет праздник для всей России.

    20.11.2025

  • ну,вы и даете! нынешние писаки не помнят,что вчера было,а вы-позапрошлый...

    20.11.2025

  • Бустег

    если так все продолжится и драконы, торпедо и сева своих позиций не сдадут, то ктото из этой троицы не попадет в плей-офф чисто математически.думаю что к сожалению это будет процентов на 60 СКА, 30 ЦСКА и 10 Спартак

    20.11.2025

  • За спорт!

    С детства за Шанхай, банзай!

    20.11.2025

  • alexei zverev

    Цска несколько сезонов не борется за кубок... Что?!! А в позапрошломмю и позапозапрошлом сезоне... Либо у меня с памятью что-то, либо очереднач ахенея

    20.11.2025

  • играть еще много,а всякие фантазии в полном разгаре! попадут,не попадут-это как посмотреть! сегодня-не попадут,а через месяц попадут

    20.11.2025

    • «У нас конвертов нет». Сопин — о селекции «Авангарда», сокращении зарплат и работе с Буше
