Этого игрока в юности сравнивали с Дацюком. Теперь на нем ставит крест один тренер за другим

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Кирилл Пилипенко снова меняет команду. Теперь «Сочи» обменивает его в «Северсталь», для форварда это будет четвертый клуб КХЛ в карьере. Накануне Андрей Разин на пресс-конференции сказал пару слов о трансфере, в результате которого его команда отдала молодого Максима Неволина. Сообщил, что хотел получить Пилипенко еще весной, но екатеринбургский клуб отдал его клубу с Черного моря, кстати, ничего не получив взамен. Южане отдали права на какого-то чешского вратаря, который в Россию не собирается, так как ему нравится в Северной Америке. И вот сейчас мечта Андрея Разина осуществилась.

За Пилипенко слежу еще с времен, когда он выступал в МХЛ за молодежку «Динамо». Уроженец Екатеринбурга впечатлял своей техникой, у него очень мягкие руки и шикарное умение владеть шайбой. Кирилла сравнивали с Павлом Дацюком, не только из-за того, что они земляки. Иногда Кирилл делал на льду то, что другие никогда бы не смогли, хоть круглые сутки тренируйся. Помню и его дебют в КХЛ. В четырех матчах за «Динамо» он забросил две шайбы, при небольшом игровом времени. А затем вылетел из состава. Тогда казалось, что просто не доверяют молодым, но в карьере были «Автомобилист» (1 матч), «Адмирал» (17 матчей, 2+2), а затем и «Сочи» (13 игр, 1+5). При этом в ВХЛ Кирилл всегда был среди лидеров по результативности, по итогам прошлого сезона его признали лучшим форвардом турнира.

Но в КХЛ все тренеры предъявляли ему одни и те же претензии: мало работает на площадке, пассивен при обороне, нестабилен, уходит в тень, проигрывает в борьбе средним игрокам лиги. Если бы это говорил один тренер, то можно было бы пропустить мимо ушей, но все специалисты давали характеристику как под копирку. При этом понятно, почему в ВХЛ Кирилла любят. Там таких исполнителей мало, и ему позволяют делать на площадке все что хочется. Теперь Кирилл едет к тренеру, который не скрывая говорит, что у него никакого первого звена нет, а каждый должен выполнять большой объем работы на льду. То есть он хочет от Пилипенко того, что другие специалисты получить не смогли. Интересный эксперимент.

Новичок

Московское «Динамо» неожиданно подбирает с рынка свободных агентов нападающего Антона Ведина. Только вчера мы описывали, как он провалился в «Сибири», не справился с требованиями Андрея Мартемьянова, оказался не готов к тому, чтобы тащить клуб. И такой хоккеист вдруг закрывает позицию легионера в клубе, который идет за Кубком Гагарина. Удивительное решение. То ли у московской команды вообще нет денег, так как вряд ли сделку со шведом можно назвать дорогой. То ли существуют какие-то иные критерии для того, чтобы приглашать хоккеистов. И тогда вопросы к менеджменту. Зачем вообще Ведин?

Антон играет с краю, причем никогда не был универсальным нападающим, способным разрушать и забирать меньшинство. Получается, что он — замена Александру Петунину, который пока не тянет, хотя ему давали огромное количество шансов. Но в первой тройке неплохо смотрится и Дмитрий Рашевский, во второй тройке — Роб Клинкхаммер, а еще скоро вернется в строй Оскар Линдберг. Видимо, Алексей Кудашов попытается сделать иностранное звено с Оскаром, Эриком О'Деллом и Вединым, но тут надо дождаться, когда все вернутся в строй.

Но откуда надежда на то, что Антон, приехавший из клуба, который вылетел из шведской элиты, поможет «Динамо», раскроется в системе весьма строгого тренера? Да нет никакой уверенности. Но самое печальное, что бело-голубые тратят место иностранца на посредственного хоккеиста, притом что есть существенные проблемы в обороне, а с травмой Андрея Педана они усугубляются. И берут такого игрока, от которого два осенних месяца плевались болельщики среднего клуба.

Желание

Чешский вратарь Якуб Коварж решил вернуться в Россию. Поразительная история. Совсем недавно он был в «Автомобилисте», начинал сезон с этой командой, а затем расторг контракт по медицинским показаниям и, казалось, завершил карьеру. Но после обследований врачи не нашли у него никаких противопоказаний для работы, а Якуб еще не слишком старый, чтобы уходить на пенсию.

Но почему он хочет вернуться в КХЛ? И, главное, куда? В принципе, клуб из Екатеринбурга может и взять его обратно. Место под легионера есть, вратарская позиция проблемная, несмотря на старания Владимира Галкина, почему бы и не заключить новое соглашение, уже на условиях, которые будут выгодны «Автомобилисту»? Если нет, то Якуб сейчас может пригодиться лишь «Адмиралу» и «Амуру», но готов ли он проводить часть карьеры в самолетах? В других командах хоккеисты его уровня не требуются, где-то голкиперы сильней, где-то с иностранцами уже полный комплект. Можно еще подумать о «Витязе», тем более если они расстанутся с Миксом Индрашисом, который не тянет.

Но что-то я сомневаюсь, что российские клубы заинтересуются Якубом. Какие-то чешские врачи говорят, будто хоккеист полностью здоров. А что было-то вообще? И есть ли гарантия, что это не повторится? Коварж — отличный человек, говорит по-русски, но в профессиональных командах набирают хоккеистов не по этим критериям. Что-то сомневаюсь, что кто-то захочет рискнуть и оказаться на месте «Автомобилиста». Впрочем, если уж Ведин в КХЛ пошел на повышение, то понимаешь, что у нас возможно всё.