Эксперименты «Магнитки», новички «Салавата», первый трофей Козырева в «Северстали». Итоги предсезонного турнира в Уфе

Рассказываем, как прошел FONBET Кубок Республики Башкортостан-2024.

Эксперименты Разина

За годы работы Андрея Разина все привыкли, что он смело ротирует игроков в поисках оптимальных сочетаний. На турнире в Уфе главный тренер «Металлурга» прогнал за четыре матча два состава. На заключительную игру с «Северсталью» выпустили почти полный ростер фарм-клуба ВХЛ — «Магнитки». Зрелищности турниру это не добавило, но тренер решал свои задачи. Проверяя ближайший резерв, Разин хотел понять, кто из молодежи поможет команде в новом сезоне, пока Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров восстанавливаются после операций. Регулярный чемпионат «Металлург» начнет без ведущих нападающих.

Летом на рынке спортивный директор уральцев Сергей Гомоляко поработал скромно и не удивил громкими сделками. Самый известный новичок — Скотт Уилсон. Пока экс-форвард «Витязя» привыкает к хоккею Разина. Тренер наигрывает канадца в связке с Вовченко и Гераськиным, которые выходили вместе в прошлом сезоне. По первым впечатлениям, Михаил Шалагин — другой новичок уральцев — совершенно не подходит стилю команды. Нападающему, который отыграл два последних сезона в Белоруссии, не хватает работы ног, чтобы соответствовать скорости. Похожая ситуация с Данилом Башкировым — его «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» через офершит. Пока он и близко не замена покинувшим клуб Никите Гребенкину или Максиму Карпову.

Среди молодежи приятное впечатление оставил Андрей Козлов. Недавний эмхаэловец провел четыре матча подряд и не терялся на фоне более опытных партнеров. За место лимитчика Разину можно не беспокоиться. Конкурент Козлова — Александр Сиряцкий. На последнем драфте защитника выбрала «Каролина» под 124-м номером. 18-летний парень не стесняется подключаться к атаке, готов обыгрывать один в один даже на синей линии, но пока ему не хватает хладнокровия и рациональных действий. Смотрится Сиряцкий эффектно, но не всегда эффективно.

Виктор Козлов на скамейке «Салавата Юлаева». Фото ХК «Салават Юлаев»

Путь «Салавата»

«Салават Юлаев» на домашнем турнире также проверил ближайший резерв, но главное — представил башкирской публике двух новичков-легионеров. Виктор Козлов, кажется, определился с обоймой форвардов в топ-6 (Тодд, Хмелевский, Сучков, Ливо, Ремпал, Шаров) и наигрывал два ведущих звена, меняя крайних нападающих. О качественной «химии» говорить рано. Понятно только, что игра этих троек должна строиться на контроле шайбы и скорости. Ремпал понравился двусторонней работой (выходил в меньшинстве) и умением разгонять атаки. Шелдон — тоньше и креативнее по пониманию игры. Вполне возможно, что гендиректор уфимцев Ринат Баширов открыл для КХЛ нового топ-форварда. В действиях Тодда выделю только бросок и борьбу.

Козлов, как и Разин, экспериментировал с молодежью. В матче с «Нефтехимиком» уфимцы выпустили резервный состав, включив хоккеистов «Тороса» и «Толпара». Хозяева победили, но это не главное. Важнее было увидеть в деле молодых игроков, тем более против близкого к оптимальному составу соперника. Вратарь Семен Вязовой по матчу с «Нефтехимиком» доказал, что не зря уфимцы воздержались от подписания опытного сменщика Александру Самонову и доверились 21-летнему проспекту «Сиэтла».

«Салават» откровенно разочаровал только в первом матче с «Северсталью». Поражение под ноль (0:1) не позволило уфимцам выиграть домашний турнир. В остальном порадовало, что команда прибавляла, а новички от игры к игре смотрелись лучше. Положительная динамика — всегда хорошо, особенно на предсезонке. Осталось только найти на рынке атакующего защитника под большинство. Этим сейчас занимается менеджмент клуба.

Фото ХК «Автомобилист»

Амбициозный «Автомобилист», первый трофей «Северстали»

Первые матчи «Автомобилиста» показали, что тектонических сдвигов в хоккее Николая Заварухина ждать не придется. Екатеринбуржцы, показав в прошлом плей-офф лучший результат в клубной истории, сохранили базовые принципы игры. Обилие талантливых нападающих не значит, что мы увидим яркий стиль. Преобладает консерватизм. Из новичков выделялся Ник Меркли. Приглашение адаптированного к КХЛ канадца — сильный ход менеджмента «Автомобилиста». Заварухин проверил за уфимский турнир трех вратарей, попробовал в деле новые спецбригады большинства. Более глубокие выводы о команде сделаем после матчей в Санкт-Петербурге. Но в том, что екатеринбуржцы остались фаворитами «Востока», я не сомневаюсь.

«Северсталь» выиграла Кубок Башкортостана благодаря сухой победе над хозяевами в первом матче. Повезло, что в заключительной игре череповчане получили вэхаэловцев из Магнитогорска. Разница в мастерстве сказалась. Быстро влился в команду Алексей Кручинин. Знакомого по работе в «Торпедо» нападающего Андрей Козырев определил в ведущее звено к Аймурзину и Пилипенко. От игры этой тройки во многом зависит результат «Северстали» в атаке. В прошлом сезоне Козырев откровенно мучился с вратарями. Благо спрогрессировавший Александр Самойлов ворвался в основу по ходу регулярки. На турнире в Уфе все голкиперы — Шугаев, Шостак и Самойлов — сыграли ровно. Хочется верить, что в сезоне проблем с вратарями не возникнет. Тогда «Северсталь» может и улучшить прошлогодний результат.

«Нефтехимик» в первой игре потерял новичка Луку Профаку. Защитник получил травму и пропустил оставшиеся матчи башкирского турнира. Пожалуй, именно за игрой канадца, приехавшего из Ист-Коста, хотелось проследить больше всего. Уровень Богдана Киселевича понятен. Это очевидное усиление нижнекамцев. Впечатлил 21-летний Никита Хоружев. В прошлом сезоне нападающий уже дебютировал в КХЛ, но провел всего девять матчей. На турнире в Уфе форвард раскрылся: забивал голы, соответствовал скоростям. Осталось проявить себя на Мемориале Ромазана в Магнитогорске — и Никита может с уверенностью готовиться к началу сезона в «Нефтехимике».

Фото ХК «Северсталь»

Гостеприимная Уфа

Журналистов в пресс-туре ждала насыщенная программа. Для СМИ организовали футбольный турнир где сыграли я, Артур Хайруллин и Алексей Шевченко, и хоккейный квиз. Но главное, «Салават Юлаев» старался сделать работу максимально комфортной и продуктивной. Преимущественно мы с коллегами приезжаем на летние турниры за большими интервью. Хоккеисты после отпуска еще не устали от диктофонов, регулярочная рутина не началась. И все наши хотелки по спикерам были удовлетворены. Скоро читайте большие интервью Рината Баширова, Анатолия Голышева, Стефана Да Косты, Нэйтана Тодда и Владислава Еременко.

Все больше и больше пресс-служб понимают, что журналисты — не враги, сидящие в кустах с ружьями. Что, помогая нам, клуб в первую очередь помогает себе. Хороший имидж заработать сложно. А без СМИ — просто невозможно. Какими бы всемогущими ни были социальные сети, классические издания сохраняют влияние, да и многие авторы сейчас самодостаточные единицы в телеграме или ютубе.

Не проведи «Салават» футбольный турнир для СМИ или хоккейный квиз, особо никто бы не расстроился. Это бонусный досуг. Приятное дополнение к рабочей программе. Но каждая такая активность несет полезный фидбек: публикации, фотографии, упоминания, да и банально положительные эмоции, впечатления и поводы для взаимных шуток. В такой атмосфере и работать приятнее.