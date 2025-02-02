Безумная перестрелка «Северстали» и «Спартака»: камбэки красно-белых, 14 голов и шокирующая развязка

Череповчане вырвали победу в конце третьего периода.

«Северсталь» в ярчайшем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Спартак» 8:6. Команды забросили на двоих 14 шайб, а хозяева льда вырвали победу в самом конце третьего периода.

FONBET чемпионат КХЛ

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 8:6 (3:1, 2:4, 3:1)

Голы: Щучинов — 2 (Калдис, Аймурзин), 2:52 — 1:0. Чебыкин — 6 (Подшивалов, Калдис), 4:44 — 2:0. Котляревский — 12 (мен., Квочко), 9:45 — 3:0. Морозов — 15 (Голдобин, Порядин), 19:35 — 3:1. Морозов — 16 (Голдобин), 24:52 — 3:2. Ружичка — 21 (Мальцев), 27:40 — 3:3. Пилипенко — 25 (бол., Аймурзин, Чебыкин), 31:43 — 4:3. Голдобин — 12 (Морозов), 32:49 — 4:4. Котляревский — 13 (Чебыкин), 36:17 — 5:4. Ружичка — 22 (бол., Пашин), 39:36 — 5:5. Думбадзе — 12 (Чебыкин, Подшивалов), 42:23 — 6:5. Мальцев — 11, 51:13 — 6:6. Пилипенко — 26 (Калдис, Думбадзе), 57:35 — 7:6. Думбадзе — 13, 59:59 — 8:6.

Вратари: Шостак — Николаев (Загидулин, 9:45, 59:39 — 59:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (15+7+13) — 36 (11+16+9).

2 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5536 зрителей.

«Северсталь» забила три уже в первые 10 минут

Хозяева вышли вперед спустя 2.52 после начала матча — отличился Артем Щучинов, который красиво разделался с вратарем соперника Дмитрием Николаевым на пятаке. Затем Николай Чебыкин и Михаил Котляревский сделали преимущество «Северстали» крупным и спровоцировали замену голкипера у москвичей — на льду появился Артем Загидулин.

На время это действительно помогло: красно-белые больше не пропустили в стартовой двадцатиминутке, а за 25 секунд до ее завершения отыграли один гол — Иван Морозов с близкого расстояния вонзил шайбу под перекладину. Второй отрезок матча стартовал для «Спартака» куда веселее: на 24.52 Морозов оформил дубль, а менее чем через три минуты Адам Ружичка сравнял счет.

Москвичи во втором периоде выглядели острее: превзошли соперника по броскам в створ более чем в два раза (16-7), но все равно не смогли выйти вперед. Кирилл Пилипенко вернул «Северстали» преимущество (4:3), а далее команды обменялись несколькими голами и ушли на второй перерыв при счете 5:5. Ружичка и Котляровский оформили по дублю.

В третьем периоде команды вновь стартовали с обмена заброшенными шайбами: в начале отрезка Давид Думбадзе вывел череповчан вперед, но на 51.13 Михаил Мальцев в очередной раз сравнял счет. Игра катилась к овертайму, пока за 2.25 до финальной сирены Пилипенко не поджег интригу попаданием с близкого расстояния после розыгрыша у чужих ворот. А на последних секундах Давид Думбадзе добил соперника попаданием в пустые ворота.

Команды не впервые играют ярко

Прошлая встреча команд в этом сезоне тоже прошла ярко — они забросили на двоих восемь шайб, а победу с разницей +2 снова забрала «Северсталь» (5:3). Команда из Череповца устраивает подобные перестрелки не только со «Спартаком», еще один любимый соперник — СКА. В двух из трех встреч клубов в этом сезоне они заколачивали минимум 11 голов на двоих: в сентябре домашнюю победу оформили армейцы (8:5), в январе — «Северсталь» (7:4).

Матч со «Спартаком» мог закончиться в пользу любой команды, хотя череповчане уже в стартовые 10 минут первого периода забросили три безответные шайбы. «Северсталь» упустила комфортное преимущество и далее постоянно позволяла сопернику сравнять счет, но все же довела игру до победы в основное время. А вот встречи с ЦСКА и «Авангардом» в январе закончились не так радостно, хотя подопечные Андрея Козырева тоже начинали первый период с +3. Против армейцев добились успеха по буллитам, а «ястребам» в серии буллитов уступили.

Следующую игру «Северсталь» проведет 6 февраля против ЦСКА на выезде, «Спартак» 4 февраля приедет в гости к лидеру сезона «Локомотиву». Благодаря этой победе коллектив из Череповца поднялся на вторую строчку Западной конференции с 67 баллами в 52 матчах. Красно-белые остались на пятом месте с 65 очками.