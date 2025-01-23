Провинциальный клуб уделал олигархов. Сохранил в составе лучшего бомбардира
Игра «Северстали» под руководством главного тренера Андрея Козырева уже второй сезон производит очень приятное впечатление. Череповчане всегда играют комбинационно, никогда не отбрасываются и даже при преимуществе в счете не садятся в оборону. Такой стиль раскрывает лучшие качества креативных и умных хоккеистов. В «Северстали» тон задает связка Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко: первый сейчас занимает второе место в списке лучших снайперов после канадского бизона из «Салавата» Джоша Ливо, а Пилипенко — четвертый бомбардир регулярного чемпионата.
У обоих заканчивались контракты по истечении этого сезона, но если 22-летний Аймурзин стал бы ограниченно свободным агентом, то 28-летний Пилипенко мог бы выйти на рынок. Предложений у игрока с такой статистикой было бы немало, еще в начале зимы череповецкой связкой активно интересовался «Авангард». Но Пилипенко решил не покидать зону комфорта и продлить контракт с «Северсталью» еще на сезон — по информации «СЭ», зарплата Кирилла составит 45 миллионов рублей в год. В топ-клубе он мог бы получить как минимум в полтора раза больше.
Пока официально не объявлено о продлении контрактов с Козыревым и Аймурзиным, но, по моей информации, соглашение с обоими уже достигнуто. Да и вряд ли Пилипенко остался бы в «Северстали», если б Козырев покинул клуб. Но в Череповце оперативно отреагировали на интерес к своим лидерам со стороны других клубов и сохранили трех важнейших фигур в составе.
История с Пилипенко показывает, что даже небогатые клубы могут сохранять в своем составе звезд КХЛ. А игроки не всегда предпочитают большие деньги и могут оставаться верными своим принципам. Очевидно, что Кириллу пришлось бы очень тяжело в топ-клубе под давлением и без той свободы на льду, что дает ему Козырев.
Вот только в кубковые перспективы «Северстали» совсем не верится — пока есть четкое ощущение, что эта команда играет в регулярном чемпионате исключительно для красоты. В плей-офф команда, которой запрещаются силовые приемы, а броски лучше не блокировать, чтобы не подвергать себя риску травм, вряд ли способна добиться чего-то. На первый план выходят характер и упорство, а та красота, что проходила в регулярке, уже не так актуальна.
Впрочем, «Северсталь» вполне может быть довольна тем, что уже за пару месяцев до конца регулярки практически обеспечила себе место в плей-офф. На очень ровном «Западе» череповчане стабильно обыгрывают топов вроде СКА и ЦСКА при зарплатном бюджете, равном «полу» зарплат в КХЛ. Так стоит ли требовать от клуба больших побед? Иногда просто участвовать в процессе куда приятнее. Вот и Пилипенко решил, что не стоит искать финансовой выгоды — нужно наслаждаться хоккеем. И кто его осудит?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|47
|19
|28
|43
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Автомобилист
|47
|28
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|47
|20
|27
|47
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|23.01
|17:00
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|23.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|23.01
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|23.01
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -
|23.01
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -