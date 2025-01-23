Провинциальный клуб уделал олигархов. Сохранил в составе лучшего бомбардира

Кирилл Пилипенко — еще на год в «Северстали».

Игра «Северстали» под руководством главного тренера Андрея Козырева уже второй сезон производит очень приятное впечатление. Череповчане всегда играют комбинационно, никогда не отбрасываются и даже при преимуществе в счете не садятся в оборону. Такой стиль раскрывает лучшие качества креативных и умных хоккеистов. В «Северстали» тон задает связка Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко: первый сейчас занимает второе место в списке лучших снайперов после канадского бизона из «Салавата» Джоша Ливо, а Пилипенко — четвертый бомбардир регулярного чемпионата.

У обоих заканчивались контракты по истечении этого сезона, но если 22-летний Аймурзин стал бы ограниченно свободным агентом, то 28-летний Пилипенко мог бы выйти на рынок. Предложений у игрока с такой статистикой было бы немало, еще в начале зимы череповецкой связкой активно интересовался «Авангард». Но Пилипенко решил не покидать зону комфорта и продлить контракт с «Северсталью» еще на сезон — по информации «СЭ», зарплата Кирилла составит 45 миллионов рублей в год. В топ-клубе он мог бы получить как минимум в полтора раза больше.

Пока официально не объявлено о продлении контрактов с Козыревым и Аймурзиным, но, по моей информации, соглашение с обоими уже достигнуто. Да и вряд ли Пилипенко остался бы в «Северстали», если б Козырев покинул клуб. Но в Череповце оперативно отреагировали на интерес к своим лидерам со стороны других клубов и сохранили трех важнейших фигур в составе.

Фото Global Look Press

История с Пилипенко показывает, что даже небогатые клубы могут сохранять в своем составе звезд КХЛ. А игроки не всегда предпочитают большие деньги и могут оставаться верными своим принципам. Очевидно, что Кириллу пришлось бы очень тяжело в топ-клубе под давлением и без той свободы на льду, что дает ему Козырев.

Вот только в кубковые перспективы «Северстали» совсем не верится — пока есть четкое ощущение, что эта команда играет в регулярном чемпионате исключительно для красоты. В плей-офф команда, которой запрещаются силовые приемы, а броски лучше не блокировать, чтобы не подвергать себя риску травм, вряд ли способна добиться чего-то. На первый план выходят характер и упорство, а та красота, что проходила в регулярке, уже не так актуальна.

Впрочем, «Северсталь» вполне может быть довольна тем, что уже за пару месяцев до конца регулярки практически обеспечила себе место в плей-офф. На очень ровном «Западе» череповчане стабильно обыгрывают топов вроде СКА и ЦСКА при зарплатном бюджете, равном «полу» зарплат в КХЛ. Так стоит ли требовать от клуба больших побед? Иногда просто участвовать в процессе куда приятнее. Вот и Пилипенко решил, что не стоит искать финансовой выгоды — нужно наслаждаться хоккеем. И кто его осудит?