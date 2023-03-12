Это просто невероятно! «Северсталь» не сдалась грозному ЦСКА даже после 3:9

Череповецкая команда с сухим счетом обыграла действующего чемпиона в шестом матче серии.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Пыленков — 1 (Пресс, Вовченко), 24:05 — 1:0. Петунин — 2 (бол., Пыленков, Самонов), 38:27 — 2:0. Рожков — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 41:51 — 3:0.

Вратари: Самонов — Рейдеборн (59:35).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 26 (8+6+12) — 26 (7+9+10).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5204 зрителя.

Счет в серии: 3-3

Помните, как Андрей Разин в середине сезона сказал, что его команда никогда не будет ставить заборы и выбрасывать шайбу по борту? Не стал устраивать «болото» главный тренер «Северстали», даже когда его команда в серии с действующим чемпионом оказалась на грани вылета. Многие коллеги на его месте в критической ситуации попытались бы сыграть с фаворитом максимально осторожно, стараясь перетерпеть куда более мастеровитого соперника. Однако его команда сегодня вышла действовать активно и в итоге переиграла москвичей в хоккей, а не в окопные гляделки. И уже за эту верность принципам тренера череповчан стоит уважать.

«Северсталь» в шестом матче действительно не выглядела умирающим лебедем, который смирился с поражением в серии. Хозяева были привычно заряжены в прессинге, постоянно нацелены на ворота, не задерживались при переходе из обороны в атаку и банально чаще вынуждали соперника фолить на себе. Вот только их первой шайбы на 25-й минуте не случилось бы без голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна, который не сумел выловить не самый мощный кистевой от Даниила Пыленкова и в очередной раз поднять вратарскую проблему у команды Федорова.

При этом нельзя сказать, что «Северсталь» вымучила или не заслужила этот гол. Как минимум потому, что хозяева могли повести гораздо раньше, окажись Руслан Абросимов в середине первого периода чуть удачливее и не попади из убойной позиции в штангу.

Правда, в итоге красно-синих погубили не только ошибки шведского вратаря, но и собственная дисциплина вкупе с классным большинством парней Разина. Стоило «сталеварам» почувствовать вкус голов, как они заиграли еще веселее и за пару минут до конца второго периода наказали ЦСКА за удаление Никиты Нестерова. Причем и на этот раз гол «Северстали» создал Пыленков, который роскошным пасом через всю площадку вывел Александра Петунина «1 в 0» с Рейдеборном. Промахнуться после такого шедевра нападающий хозяев не имел никакого морального права.

Впрочем, звездил сегодня не только Пыленков, перебравшийся по ходу этого сезона в «Северсталь» из СКА, но и другой бывший петербуржец Александр Самонов, который отразил все 26 бросков по своим воротам и несколько раз по-настоящему спас свою команду. Разве теперь есть вопросы, кто выиграл от одной из самых громких сделок минувшей регулярки? Дадим подсказку — уж точно не Роман Ротенберг, который периодически лезет на стену от игры Владислава Подъяпольского.

Не стала закрываться на все замки и играть по счету «Северсталь» даже в третьем периоде, когда ЦСКА, по логике вещей, должен был начать тотальный навал на ворота Самонова. И, вполне возможно, мы увидели бы другую картину, если бы хозяева в самом начале заключительной двадцатиминутки не получили большинство и не реализовали его благодаря лазерному броску в касание от Никиты Рожкова. Скажете, удача? Нет, награда за смелость и нежелание отсиживаться в обороне, даже несмотря на дефицит исполнителей, — все как в песне Александры Пахмутовой.

Теперь череповчан и москвичей ждет седьмой матч в серии. Достойно проигрывающей команду Разина мы уже видели в прошлом году, когда она обидно уступила «Динамо» Алексея Кудашова. И как же хочется, чтобы через пару дней самый эксцентричный тренер КХЛ наконец-то сделал шаг наверх и впервые в своей карьере преодолел порог первого раунда.

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