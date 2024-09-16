Чемпион ужасно начал сезон: Разин проиграл пять матчей из шести! Что делать «Металлургу»?

Состав магнитогорцев ослаблен отсутствием травмированных лидеров, но это не единственная проблема команды.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

Голы: Иванцов — 1 (Коростелев), 13:16 — 1:0. Пилипенко — 5 (Ильин, Аймурзин), 19:20 — 2:0. Башкиров — 1 (Козлов, Пресс), 22:15 — 2:1. Коростелев — 2 (Абросимов, Иванов), 23:52 — 3:1. Коростелев — 3 (Лишка), 24:54 — 4:1. Скоренов — 3 (Иванцов, Муханов), 29:13 — 5:1. Коробкин — 1 (Я. Хабаров, Акользин), 48:20 — 5:2.

Вратари: Самойлов — Смолин (Набоков, 24:54).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (6+15+5) — 30 (5+9+16).

Судьи: Мочалов, Раводин.

16 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5228 зрителей.

«Металлург» начал сезон с пяти поражений в шести матчах, четыре из которых потерпел подряд. С последнего выезда команда Андрея Разина возвращается домой без очков. Закончилась поездка крупным поражением в хорошо знакомом тренеру Череповце. «Северсталь» полностью контролировала ход матча и обыграла уральцев, забросив пять шайб.

За лето состав не стал сильнее

Тяжелое начало сезона действующими обладателями Кубка Гагарина предсказывалось. Летом три ведущих форварда «Металлурга» перенесли операции: Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров. Даниил Вовченко, другой важный нападающий Разина, получил травму на предсезонке. На старте регулярки магнитогорцы остались без четырех ключевых фигур атаки. Не забываем о Никите Гребенкине и Максиме Карпове, которые покинули клуб в межсезонье. Легко расстались и с Архипом Неколенко. Равноценной заменой можно назвать только приобретение лучшего снайпера «Витязя» прошлой регулярки — канадца Скотта Уилсона.

Летнюю селекцию «Металлург» провел скромно. Спортивный директор Сергей Гомоляко через оффершит забрал у «Салавата Юлаева» Данила Башкирова. Остальные новички, не считая Уилсона, подписаны на двусторонние контракты. Николая Майорова обменяли из «Тамбова». Михаила Шалагина пригласили из чемпионата Белоруссии, а Валерия Сапожникова из «Челмета». За лето «Металлург» не обеспечил адекватную глубину состава, а многие молодые хоккеисты не задержались бы в основе, если бы не травмы лидеров. Ростер «Магнитки» объективно слабее других грандов «Востока».

Пробуксовку на старте чемпионата сам Разин связывает с отсутствием ведущих нападающих. Помимо этого, Никита Михайлис и Валерий Орехов только 3 сентября вернулись из сборной Казахстана, пропустив концовку сборов, и получили большую нагрузку в матчах олимпийской квалификации. Вот и получилось, что сезон чемпионы начали с дырами в составе, а некоторые важные игроки подошли к нему не в лучшей форме.

Потери Юрова и Зернова, Канцерова и Вовченко сильно влияют на очертания «Металлурга». Но серия поражений наводит на мысль, что не только на травмированных лидерах сходятся все проблемы команды. В межсезонье Гомоляко не сделал состав сильнее. Неудачными получились переговоры с Ником Петаном, который высадился в «Ак Барсе». Пока другие клубы подписывали сильных легионеров, «сталевары» ограничились сделкой по Уилсону (сейчас у него 2 (1+1) очка за 6 матчей), хотя центральная ось явно нуждалась в усилении, даже с учетом здоровых Зернова и Юрова. Тот же «Авангард» оперативно подсуетился и пригласил Алексея Макеева и Станислава Галиева, когда травмировались Владимир Ткачев и Рид Буше. А «Сибирь» после неудачного старта регулярки подписала Владислава Кару. Что мешало сделать это же «Металлургу» — непонятно.

«Металлург» уступил «Северстали» (2:5) и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ. Фото ХК «Северсталь»

Недонастрой и провалы в обороне

Даже с таким составом «Металлург» должен обыгрывать соперников уровня «Нефтехимика». Получилось же дать бой мотивированному «Локомотиву» и победить, пусть и в овертайме, СКА. На старте сезона вскрылись тренерские недочеты: слабое большинство, недонастрой команды, который отмечал сам Разин, ошибки с выбором основного вратаря. А главное — он на предсезонке берег лидеров и не наиграл сочетания тех же спецбригад. К чему это привело, заметно по первым матчам.

За шесть игр уральцы пропустили 19 шайб. Это неприлично много для команды с одним из сильнейших вратарей лиги — Ильей Набоковым. Беспорядок в обороне уже не объяснишь отсутствием травмированных форвардов.

Оборона «Металлурга» не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Защитники, которые совсем недавно остановили в финале грозное нападение «Локомотива», допускают слишком много ошибок. С «Северсталью» две из пяти шайб уральцы пропустили после добиваний с пятака. Недонастрой, самоуверенность, усталость после сборов — конкретную причину ошибок опытных защитников (Яковлева, Пресса, Минулина) назвать сложно.

Кризис «Металлурга» на старте чемпионата ожидался, но, судя по первым матчам, получился серьезнее, чем предполагалось. В конце сентября магнитогорцев ждет домашняя серия с крепкими соперниками. Разин обещал, что в ближайших играх на лед вернутся Юров и Вовченко. Это очень хорошая новость для «Металлурга». Но разрывать с первых матчей они не будут — им еще потребуется время, чтобы набрать оптимальную форму.

После провала в первой половине сентября пора включиться в работу селекционной службе клуба. Гомоляко стоит убедить Разина, что еще один опытный форвард, особенно центральный, точно не станет лишним. Ротацию никто не отменял. Раз за лето не получилось компенсировать потери, то этим следует заняться по ходу сезона. На рынке много свободных хоккеистов, которые точно не слабее Сапожникова, Шалагина, Майорова и Жугина. Развитие молодежи — благородная миссия, но президент «Металлурга» Виктор Рашников не отменял высокие задачи. Остаться в пуле претендентов на Кубок Гагарина без усиления состава будет архисложно.