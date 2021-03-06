В овертайме москвичи вырвали победу

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Берглунд — 1 (Морозов, Лишка), 47:40 — 1:0. Кагарлицкий — 2 (Яшкин, Сергеев), 59:57 — 1:1. Тарасов — 1 (Миронов), 79:34 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Бочаров (58:00 — 59:57).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 27 (9+6+6+6) — 43 (13+6+14+10).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Счет в серии: 1-2.

И все-таки в плей-офф КХЛ есть место интригам и непредсказуемым поворотам. Кто бы мог предположить, что во втором матче череповчане не просто победят в гостях, но забьют пять голов команде Владимира Крикунова? Козыри «Динамо» подопечные Андрея Разина перекрыли четким выполнением игрового задания, движением, самоотдачей и желанием цепляться за каждый момент и бросаться под шайбы.

Отдельной похвалы заслуживает голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский. Два года назад он отказался от предложения «Ак Барса». Переход из топ-клуба в команду, ведущую борьбу за плей-офф, — сомнительное на первый взгляд решение. Однако для молодого вратаря игровая практика куда важнее кубковых перспектив. Владислав стал первым номером и получил постоянный тонус, много бросков. Выходи, играй, тащи, выручай — все в твоих руках.

Сейчас без Подъяпольского трудно представить команду-сенсацию Андрея Разина. За три матча с «Динамо» Владислав не справился только с пятью бросками из 112. Феноменальный результат против лучшей тройки лиги — Кагарлицкий — Шипачев — Яшкин.

Как бы строго Разин ни требовал действовать в обороне, ошибки против Вадима Шипачева и Ко неизбежны. Вопрос только в степени их опасности. После второго матча Крикунов упрекнул своих подопечных в пренебрежении к сопернику и посоветовал «постучать головой о стенку». Динамовцы уловили посыл тренера и на третью встречу вышли более заряженными. Правда, к команде с таким атакующим потенциалом остались вопросы по реализации. Оскар Линдберг и Шипачев не использовали два выхода «один в ноль», а сколько шансов упустил Дмитрий Яшкин?

Сегодня тренерский штаб «Динамо» дал передышку Александру Еременко и доверил место в воротах Ивану Бочарову. Очевидно, что 40-летнему вратарю требовалась пауза и в физическом, и в эмоциональном плане. Когда оборона преподносит такие «подарки», как во втором матче, никаких нервов не хватит. Крикунов перед серией отмечал, что опытный игрок всегда лучше, чем молодой. Даже в 40 лет. Но сегодня Бочаров отыграл надежно, а единственный гол пропустил, когда потерял шайбу из вида, а оставшийся в одиночестве на пятаке Якоб Берглунд добил ее в ворота.

На спасение у бело-голубых оставалось чуть больше 12 минут. Два поражения кряду стали бы огромной проблемой для «Динамо». Тем более через день снова выходить на череповецкий лед, где болельщики будут гнать своих вперед со страшной силой. Поэтому москвичи бросили все силы вперед, но «Северсталь» отодвигала соперника от пятака и ловила на контратаках, которые не уступали по опасности штурму гостей. Не продержались череповчане всего-то три секунды: Дмитрий Кагарлицкий передал привет родному клубу и отложил развязку до овертайма.

После перерыва рисунок игры не изменился. «Динамо» чаще владело шайбой, активнее шло вперед, а «Северсталь» действовала вторым номером. Когда казалось, что зрителей ждет пятый период, хозяева привезли себе выход «два в одного», который реализовал Даниил Тарасов. Москвичи в валидольной концовке вернули преимущество в серии. Верим, что досадное поражение не подкосит «Северсталь», и в четвертом матче череповчане дадут бой банде Крикунова. Интриг первому раунд очень не хватает.