Самый дорогой хоккеист СКА сел в запас. Почему он не нужен Ротенбергу?
Все уже давно привыкли к тому, что состав СКА часто меняется. Но у ключевых игроков команды всегда была гарантия места в основе — представить армейцев без, например, Александра Никишина, Марата Хайруллина, Степана Фальковского, Валентина Зыкова, если они здоровы, очень сложно. Казалось, что это касается и Сергея Толчинского, который перешел в СКА перед прошлым сезоном и подписал редкий по меркам КХЛ контракт на пять лет. С зарплатой в 77 миллионов рублей в год Толчинский стал самым высокооплачиваемым игроком команды и за прошлый сезон пропустил всего один матч.
Сложно сказать, что в своем первом сезоне за СКА Толчинский блистал, но и ниже своего уровня не падал. Пожалуй, разочаровал самый ценный игрок Кубка Гагарина-2021 только в серии второго раунда против «Автомобилиста» (1-4): Толчинский не набрал ни одного очка в пяти матчах, хотя и проводил на льду в среднем 15 с половиной минут.
На предсезонке Толчинский не впечатлил и на первый матч регулярного чемпионата против «Магнитки» вышел в тройке с Михаилом Григоренко и Сергеем Андроновым. И сыграл так, что на третий период вообще не вышел. Из состава тогда он не выпал, но в шести стартовых матчах регулярки не набрал ни одного очка — невиданный провал для одного из самых ярких нападающих КХЛ последних лет. Голы в матчах с «Торпедо» и «Авангардом» придали уверенности форварду, но в последней игре с «Куньлунем» он снова сел в запас после двух периодов. А теперь — не попал в состав на матч против минского «Динамо».
На первый взгляд, решение тренерского штаба СКА может показаться странным, но логика в нем есть. Главный тренер армейцев Роман Ротенберг регулярно ротирует сочетания, и в топ-9 позиции Григоренко (выходит в центре, но на фланг сдвинули Бардакова), Алистрова, Плотникова, Хайруллина, Зыкова и Грицюка сейчас предпочтительнее. В четвертой тройке же на позиции вингеров претендуют молодые Кузьмин и Демидов и оборонительный форвард Дедунов.
Игра Толчинского явно не соответствует статусу самого дорогого (потенциальные миллиардные бонусы Кузнецова не считаем) хоккеиста команды. В защиту самого нападающего можно отметить, что он почти не выходил в большинстве — чуть больше минуты в среднем за матч, но, например, Хайруллину (55 секунд при реализации лишнего в среднем) это не помешало набирать по очку за игру. Толчинский же в этом сезоне почти все время просто растворялся на льду.
При этом, по моей информации, в СКА не рассматривают вариант с расставанием с Толчинским. Свою роль играют много факторов: и вера в форварда со стороны тренерского штаба, и солидный контракт. Свой шанс Толчинский еще явно получит. Мастеров такого уровня в КХЛ не так много, и СКА точно не будет разбрасываться такими форвардами.
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|16
|4
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|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|10
|5
|5
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|8
|Авангард
|12
|4
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|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|3 : 5
|3.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|7 : 2
|3.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 3
|3.10
|19:30
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ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Спартак – Барыс
|4 : 2
|3.10
|19:30
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Динамо М – Трактор
|1 : 4
|3.10
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Сочи – Адмирал
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