Поговорили с боссом бело-голубых об уходе главного тренера.

Увольнение Алексея Кудашова из «Динамо» — самая громкая отставка этого сезона КХЛ. Она вызвала неоднозначную реакцию как в СМИ, так и среди болельщиков бело-голубых, которые на матче со «Спартаком» (2:4) активно поддержали бывшего главного тренера. О причинах неожиданного решения, будущем в клубе сменщика Кудашова Вячеслава Козлова и возможном назначении Романа Ротенберга корреспонденты «СЭ» поговорили с генеральным директором «Динамо» Сергеем Сушко.

С Кудашовым у нас не было какой-то вражды

— Зачем вы уволили Алексея Кудашова?

— Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич — хороший тренер. Я про это уже говорил и еще раз могу повторить. Понимаю, что сделан рискованный ход. Но мы решили, что на данном этапе нужна определенная встряска, и пошли по этому пути. Гру из «Трактора» тоже ушел.

— Но он сам отказался.

— Может быть. Я не присутствовал и говорить не могу. «Трактор» тоже идет пятым в конференции, но в прошлом году был в финале.

— Почему таким получился тайминг принятия решения? Для отставки Кудашова были более логичные моменты в прошлом.

— Это было не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось и принималось. Оно не было спонтанным. Я лично считаю, что Кудашов — отличный и системный тренер. Он пытается честно делать свою работу.

— Много говорилось о ваших конфликтах с Кудашовым по поводу игроков. Даже писали про причину — отказ подписать вашего сына Максима.

— Это диалог. Мы иногда разговаривали громко, но не было никакой агрессии. Положа руку на сердце, могу сказать, что все пожелания главного тренера по игрокам были исполнены. Мы всегда шли навстречу, понимали, что Кудашов так видит хоккей. Не скажу, что у нас была какая-то вражда. История про сына, которую придумали, пусть останется на совести тех, кто это написал. Даже не хочу это комментировать.

— Был ли у вас нервный и серьезный разговор в Казани после поражения от «Ак Барса»?

— Самое интересное, что я в Казани не был, но говорят, что у нас почему-то был серьезный разговор. Не знаю, откуда это берется и с какой целью это пишут. Я даже не созванивался с Алексеем Николаевичем после игры в Казани.

— Правда ли, что некоторые легионеры не хотели играть за Кудашова?

— Не могу говорить, что там хотели легионеры. Они приехали сюда и подписали контракт, поэтому должны выполнять свою работу.

— Может, присутствовал фактор недопонимания?

— Все легионеры — здравомыслящие люди. Я считаю, что у нас в команде отличные иностранцы. Уил, Пакетт, Комтуа, Классон — все парни настоящие бойцы.

— Что скажете про ситуацию с Комтуа и его травмой? При Кудашове он в последних матчах не играл, но после отставки сразу появился на льду.

— Мы живем слухами какими-то. Только что вы сказали о случае в Казани, которого не было. Все эти эпизоды не имеют под собой никакого основания.

Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ротенберг может возглавить любой клуб в КХЛ

— Есть версия, что Вячеслава Козлова вернули после «Сочи» с мыслью о том, что он может возглавить клуб в случае неудач Кудашова.

— Это какая-то конспирология. Козлов знает игроков и команду. Человек поднимал Кубок Стэнли, и у него есть авторитет в команде. Просто у всех людей, принимающих решения, сложилось мнение, что он готов к этой работе.

— Козлов остается в нынешней роли до конца сезона?

— Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам.

— Он остается до конца сезона?

— Пока наш план именно такой. Все остальное — это конспирологические версии.

— Для нас странно, что вас в СМИ сделали серым кардиналом, потому что все знают, как в «Динамо» принимают решения.

— Все искренне переживают за клуб, у нас в руководстве нет равнодушных людей. Версии, которые кто-то придумал, могут остаться на совести исключительно тех людей, которые это придумали.

— Вы же понимали, что эта отставка — это непопулярное мнение? Болельщики в начале дерби со «Спартаком» скандировали фамилию уволенного тренера, а им даже запретили пронести баннер со словами благодарности Кудашову.

— Честь и хвала болельщикам, которые высказали свое мнение о четырех годах работы Алексея Николаевича.

— Почему тогда баннер запретили?

— Баннер заранее согласовывают с лигой. Вы же понимаете, что есть регламентные вещи, которые мы не можем обойти.

— Мы знаем, что многие хоккеисты оставались в «Динамо» под Кудашова. Вы уверены, что они будут играть с такой же самоотдачей, как и раньше?

— Хоккеисты — люди, которые работают честолюбиво и выполняют все свои обязательства. Все ребята со спортивным характером и будут честно выполнять свою работу. И будут биться не за отдельного тренера, а за «Динамо» и команду. За каждого пришедшего на стадион болельщика.

— Вы же понимаете, что вся ответственность за результат после увольнения Кудашова ляжет на вас?

— Работа любого руководителя подразумевает ответственность. Тут ничего нового нет. Я к этому готов. И перекладывать ответственность ни на кого не собираюсь.

— Роман Ротенберг может в теории возглавить «Динамо»?

— Он занимается своей работой, и она ему очень нравится. Мы благодарны за его труд. Роман Борисович — тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге.

— Слух о его возвращении к тренерской деятельности тоже конспирология?

— Роман Борисович и сейчас занимается тренерской деятельностью — тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех.

— Сергея Зубова стоит ждать в штабе «Динамо»?

— Не знаю, откуда это берется. У меня иногда волосы дыбом встают от разных слухов. Не ищите черную кошку в темной комнате.

— Была ли выплачена компенсация Кудашову?

— Да, все будет выплачено согласно регламенту.