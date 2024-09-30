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Раздрай в «Магнитке». За что уволили легендарного Гомоляко, при чем тут Мозякин и что будет с Разиным

Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Металлурга»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Сергей Гомоляко
Сергей Гомоляко.
Фото ХК «Металлург»
В «Металлурге» после чемпионства наступают смутные времена.

В «Металлурге» произошла мягкая революция. В том смысле, что определенные лица взяли власть в свои руки. Спортивный директор Сергей Гомоляко уволен со своей должности. Но вряд ли будет лучше, чем прежде.

На каждой пресс-конференции после поражений главный тренер Андрей Разин говорил о том, что для победы не хватило фарта. Игра есть, скоро выйдут травмированные и все наладится. И вообще главный тренер делал вид, что ничего страшного не происходит, все идет по плану, так что паниковать не надо. Но это все для публики.

На самом деле с главного тренера спрашивали за результат, аргументы про невезение никого не устраивали, и Андрей Разин наверняка сказал, что летом провалена селекционная работа. Не взяли игроков, которые бы усилили команду, вот и пошли поражения. Это лишь версия, я на разборах не присутствовал, но иначе кадровые изменения в клубе не объяснить.

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Правда, когда у Разина спрашивали в различных городах, не стоило бы укрепиться летом, зная, что будет много травмированных, он всегда отвечал, что хоккеистов много. И он не понимает, куда девать новичков, когда выйдут все лидеры.

Но в Магнитогорске терпеть и слушать разучились со времен Геннадия Величкина и выбрали жертву. Неожиданно им стал Сергей Гомоляко, который занимал пост спортивного директора клуба. Такие должности пишут по-разному, но он, скорее всего, был генеральным менеджером. Так понятней. Только надо помнить, что генеральные менеджеры клубов НХЛ и КХЛ выполняют совершенно разные функции. У нас Сергей Гомоляко делал ровно то, что у него просил главный тренер. Не было в «Металлурге» такого, что бывший клубный босс решил сделать оффершит Даниле Башкирову, подписать за большие деньги Никиту Михайлиса или отказаться от услуг Максима Карпова, у которого был действующий контракт. Он мог поспорить, дать свою рекомендацию, возможно, в чем-то убедить Андрея Разина, но в итоге последнее слово всегда было за тренером. И знаете почему? Разин бы в случае неудач мог сказать: «Я просил игрока, а Гомоляко зарубил трансфер».

Сергей Гомоляко
Сергей Гомоляко.
Фото ХК «Металлург»

В принципе, и главного тренера можно было бы уволить в понедельник, если считать старт клуба провальным. Но этого не сделано. Почему?

Свои руки к отставке Сергея Гомоляко, вероятно, приложил Сергей Мозякин. Да, сейчас он никакую должность не получил, но два последних года от него постоянно шел негатив. Мол, Гомоляко везет не тех игроков, совершает неправильные сделки, все проваливает. Кубок Гагарина, который был выигран «Металлургом», немного смазал общую картину «плохого менеджера», но потом решено было победу приписывать лишь Андрею Разину, который доверял молодежи, а остальные просто рядом стояли.

И вот наконец постоянный шепот в отношении Гомоляко упали на благодатную почву. Со спортивным директором расстались, причем сочинили унизительный пресс-релиз, мол, он хочет отдохнуть от хоккея, заняться другими делами. Никаких дел у Сергея Юрьевича нет, страусов он не разводит, марки не собирает, а хоккеем интересуется постоянно.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но что это значит для клуба? Все идет к тому, что Андрей Разин получит полную власть, как когда-то было в «Северстали». Первый шаг без Гомоляко — приглашение Дмитрия Моисеева из Череповца. Ума не приложу, зачем хоккеист такого функционала нужен уральцем, но это другой вопрос. Разин теперь получит возможность сам решать, кого брать, а кого увольнять, и ему ни с кем не надо советоваться и в чем-то убеждать.

И в «Северстали» — то совмещение двух должностей выглядело сомнительным, а для «Металлурга» — дикость. Разин будет следить за клубом ВХЛ, за командой МХЛ, решать организационные вопросы? Он не успеет. Да, ему будет помогать директор Алексей Жлоба, но его квалификация слишком низкая, а желание сохранить свою работу слишком высокое, чтобы он мог в чем-то спорить с тренером.

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В «Металлурге» наступает смутное время. Кошмара, конечно, не будет, но ничего хорошего не произошло. Убрали человека, который знал, как все устроено в российском хоккее.

Но главное, что Разин будет следующим уволенным. Потому что он все равно не из той группировки, что слила Гомоляко. Никакие действующие контракты не помогут.

Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Сергей Гомоляко
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