Мотивации продолжать тренерскую карьеру у двукратного чемпиона КХЛ нет.

В первом перерыве московского дерби ЦСКА — «Спартак» в четверг Сергей Федоров, общаясь с журналистами, сиял голливудской улыбкой. Легенда официально заявил, что завязал с тренерской карьерой. Более счастливым его видеть давно не приходилось. Разве что в чемпионской раздевалке ЦСКА в брызгах шампанского.

Мои коллеги, казалось, были разочарованы этим заявлением. Тогда как Федоров светился и рассказывал о своих семейных делах. От хоккея в этот момент он был бесконечно далек, несмотря на то что несколькими минутами ранее совсем рядом на льду в кровь рубились непримиримые московские соперники.

Хоккейная Россия лишилась большого тренера. Но поводов для сожаления быть не должно. Даже великие спортсмены имеют право на обычные человеческие радости. На церемонию поднятия стяга со своей фамилией и номером 18 Федоров вышел с любимыми супругой, дочерью и сыном. О том, как рад принять полноценное участие в воспитании детей, он говорил с радостью и теплотой. Как можно отрывать отца от дела, которое приносит ему удовольствие в ежедневном режиме?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мотивации посвятить себя тренерской профессии у него в тот момент не отыскали самые въедливые исследователи человеческой души. Сам Федоров напомнил, что оказался на скамейке вынужденно, как и полагается армейскому человеку, подчинившись решению вышестоящих руководителей.

Сейчас, когда яркие моменты двух титулов стали историей, к этим достижениями относишься чуть иначе. Федорову не просто достался чужой багаж, с которым он легко приехал к титулам. Хотя такое мнение доводилось слышать часто и от разных людей. К ним я тоже испытываю уважение. Но ему удалось дать команде что-то особенное, о чем большинство игроков еще не догадывается. Прикоснуться даже к ценной вещи и сделать ее уникальным артефактом мало у кого получается. Значит, у Федорова действительно есть большой тренерский талант.

Периодически его сватали в Северную Америку, что уже само себе достижение, даже если дело доходило лишь до ничего не значащих разговоров. Теоретически было бы интересно посмотреть на легенду в качестве тренера клуба НХЛ. Но уверенности, что он бы и там гремел, нет. Условия, которые у Федорова были в ЦСКА, он вряд ли где-то бы еще получил. Поэтому пусть наслаждается заслуженным отдыхом. Свою фамилию ему уже удалось прославить на века. Пусть теперь другие попробуют угнаться за ним.