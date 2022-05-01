Мультимиллионер, который потерял все. Трудный путь Сергея Федорова к чемпионству

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о мотивации главного тренера ЦСКА , выигравшего титул в первый год работы.

...А вот что такое плей-офф, ребята: пропустил, а не забил в овертайме пятого матча при спокойном, непоколебимом счёте в серии 3-1. Казалось бы, плюнул и растер. Ещё два матча ведь «Магнитке» проиграть надо было! А оно вон как вышло. В первом тренерском сезоне Сергея Федорова он ушёл с 1-3 на 4-3 в финале Кубка Гагарина. И выиграл два седьмых матча — до того ещё в полуфинале у СКА. И не надо говорить: мол, когда тренер-новичок выигрывает Кубок Гагарина — это дискредитация профессии. Фёдоров — новичок, только если забыть обо всей его хоккейной судьбе.

В ком я не сомневаюсь, что сегодня он радуется успеху своего бывшего игрока, — в Скотти Боумэне. Да одни только годы под руководством самого титулованного тренера в истории НХЛ — лучшего тренерского университета просто не может быть! Игорь Ларионов называет то, что творил Боумэн в плей-офф, хоккейными шахматами. Игрокам, которые желали стать тренерами, оставалось только смотреть, вдумываться в то, что этот великий стратег делает, и учиться. Последние сезоны Федорова-игрока, причём не один и не два, — это уже наполовину тренерство. Его роль в золоте сборной России в Квебеке-2008 выходила далеко за рамки игрока и даже ветерана-вожака. Недаром тот же Овечкин убедил руководство «Вашингтона» в необходимости приобрести Федю, или Папу Федса. Потому что — гроссмейстер хоккея!

Минус 43 миллиона

Но не жизни. Будь иначе, Сергей не вложил бы 43 миллиона долларов в сомнительный бизнес своего «друга», который сейчас по такому и многим другим случаям мотает срок. А Фёдоров остался без всего, что заработал за пару десятков лет в НХЛ. Абсолютно все хоккеисты от этой истории были в шоке. Слабый человек на его месте сломался бы. Фёдоров сначала пошёл около сорока не доигрывать, а играть в «Магнитку», которую сегодня так расстроил. А потом через пост генменеджера пришёл к тренерству. Потеряв немыслимые деньги, Сергей получил финансовую мотивацию на всю оставшуюся жизнь. Это со стороны его по инерции воспринимают как мультимиллионера, большинство которых не любят пахать 24/7 и отдавать новому делу всего себя. Но Фёдоров по факту им уже не был. Скверные обстоятельства вернули ему голод к работе.

Потом он был генменеджером ЦСКА — и хоть лавров в этой роли не снискал, прочувствовал на себе, как строится работа по формированию команды. Это тоже был этап, без которого не уверен, что был бы трофей в первый же тренерский сезон. И он знал, как общаться с Игорем Есмантовичем, далеко не самым простым руководителем. Понятно, что Федорову приходилось учиться на ходу. Но ему было на что накладывать новый опыт! Он мог вспоминать, что в той или иной аналогичной ситуации (а типического в спорте — море) делал тот же Боумэн, как распределялись роли в том же «Детройте», трижды при нем бравшем Кубок Стэнли. И что для этих триумфов приходилось сделать и преодолеть. Это сумасшедший опыт — пусть и в других ролях. Но одно то, что человек в 50 с лишним лет, будучи великим хоккеистом, членом клуба 100 лучших игроков в истории НХЛ, захотел стать тренером, рискнуть репутацией, попасть под жестокую критику, если не будет получаться. Тем более что он заменил Игоря Никитина — победителя и финалиста Кубка Гагарина в двух последних сезонах. Но пройдя в регулярке через проблемы, а потом съездив на Олимпиаду помощником Алексея Жамнова, то есть не имея долгое время возможности рулить ЦСКА, Фёдоров тем не менее вывел на плей-офф другую команду.

Помощь Попова

Наверное, она в целом по Кубку была менее ярка, чем «Металлург». И Илью Воробьева, очень хорошего тренера, жаль. Но, оказавшись на грани проигрыша финала, Сергей Викторович (сын тренера, между прочим, что тоже наверняка в него что-то заложило) сумел найти какие-то рычаги, чтобы вытянуть пятый матч, обеспечить себе победный задел в первом периоде шестого, а в седьмом вообще не оставить сопернику шансов.

А в составе у ЦСКА оказался свой поздний Фёдоров — Александр Попов, который проводил шикарный плей-офф, в финальной серии сломался, вышел на последнюю игру — и забил ключевой гол. И доверие Попову, и то, что тот на старости лет выдал, — это ведь тоже результат федоровского опыта. Попов — это главная история этого Кубка Гагарина на льду, Фёдоров — на лавке. И здорово, что, если мне не изменяет память, в финальной серии не было ни одного судейского скандала. Все решилось на площадке.

Очень интересно, как у Фёдорова пойдёт в профессии дальше. Из тройки форвардов — суперзвезд 1990-х Могильный — Фёдоров — Буре только центрфорвард решился учить играть других, и у него с ходу получилось. Пусть и понятно, что КХЛ — не столь конкурентная лига, что у ЦСКА с его составом могло получиться намного хуже... Конечно, это далеко не НХЛ. Но с чего-то надо начинать. Фёдоров начал с победы. И в красивой пляжной Сарасоте, в своей квартире на берегу Мексиканского залива, за него сейчас радуется 88-летний маэстро Скотти Боумэн.