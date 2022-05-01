Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:00

Мультимиллионер, который потерял все. Трудный путь Сергея Федорова к чемпионству

Тренер ЦСКА Сергей Федоров потерял все свои деньги во время карьеры в НХЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Сергей Федоров в чемпионской раздевалке ЦСКА.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о мотивации главного тренера ЦСКА, выигравшего титул в первый год работы.

Ученик Боумэна

...А вот что такое плей-офф, ребята: пропустил, а не забил в овертайме пятого матча при спокойном, непоколебимом счёте в серии 3-1. Казалось бы, плюнул и растер. Ещё два матча ведь «Магнитке» проиграть надо было! А оно вон как вышло. В первом тренерском сезоне Сергея Федорова он ушёл с 1-3 на 4-3 в финале Кубка Гагарина. И выиграл два седьмых матча — до того ещё в полуфинале у СКА. И не надо говорить: мол, когда тренер-новичок выигрывает Кубок Гагарина — это дискредитация профессии. Фёдоров — новичок, только если забыть обо всей его хоккейной судьбе.

В ком я не сомневаюсь, что сегодня он радуется успеху своего бывшего игрока, — в Скотти Боумэне. Да одни только годы под руководством самого титулованного тренера в истории НХЛ — лучшего тренерского университета просто не может быть! Игорь Ларионов называет то, что творил Боумэн в плей-офф, хоккейными шахматами. Игрокам, которые желали стать тренерами, оставалось только смотреть, вдумываться в то, что этот великий стратег делает, и учиться. Последние сезоны Федорова-игрока, причём не один и не два, — это уже наполовину тренерство. Его роль в золоте сборной России в Квебеке-2008 выходила далеко за рамки игрока и даже ветерана-вожака. Недаром тот же Овечкин убедил руководство «Вашингтона» в необходимости приобрести Федю, или Папу Федса. Потому что — гроссмейстер хоккея!

2009 год. Лас-Вегас. Сергей ФЕДОРОВ (справа) с призом лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов - &quot;Тед Линдсей Эворд&quot; и Александр ОВЕЧКИН с призом самому ценному игроку регулярного чемпионата &quot;Харт Трофи&quot;. Сергей Федоров: «Доверился другу — и потерял все заработанное в НХЛ»

Минус 43 миллиона

Но не жизни. Будь иначе, Сергей не вложил бы 43 миллиона долларов в сомнительный бизнес своего «друга», который сейчас по такому и многим другим случаям мотает срок. А Фёдоров остался без всего, что заработал за пару десятков лет в НХЛ. Абсолютно все хоккеисты от этой истории были в шоке. Слабый человек на его месте сломался бы. Фёдоров сначала пошёл около сорока не доигрывать, а играть в «Магнитку», которую сегодня так расстроил. А потом через пост генменеджера пришёл к тренерству. Потеряв немыслимые деньги, Сергей получил финансовую мотивацию на всю оставшуюся жизнь. Это со стороны его по инерции воспринимают как мультимиллионера, большинство которых не любят пахать 24/7 и отдавать новому делу всего себя. Но Фёдоров по факту им уже не был. Скверные обстоятельства вернули ему голод к работе.

Потом он был генменеджером ЦСКА — и хоть лавров в этой роли не снискал, прочувствовал на себе, как строится работа по формированию команды. Это тоже был этап, без которого не уверен, что был бы трофей в первый же тренерский сезон. И он знал, как общаться с Игорем Есмантовичем, далеко не самым простым руководителем. Понятно, что Федорову приходилось учиться на ходу. Но ему было на что накладывать новый опыт! Он мог вспоминать, что в той или иной аналогичной ситуации (а типического в спорте — море) делал тот же Боумэн, как распределялись роли в том же «Детройте», трижды при нем бравшем Кубок Стэнли. И что для этих триумфов приходилось сделать и преодолеть. Это сумасшедший опыт — пусть и в других ролях. Но одно то, что человек в 50 с лишним лет, будучи великим хоккеистом, членом клуба 100 лучших игроков в истории НХЛ, захотел стать тренером, рискнуть репутацией, попасть под жестокую критику, если не будет получаться. Тем более что он заменил Игоря Никитина — победителя и финалиста Кубка Гагарина в двух последних сезонах. Но пройдя в регулярке через проблемы, а потом съездив на Олимпиаду помощником Алексея Жамнова, то есть не имея долгое время возможности рулить ЦСКА, Фёдоров тем не менее вывел на плей-офф другую команду.

Иван Федотов. Главные герои плей-офф — легендарный ветеран и супервратарь ЦСКА. Без них не было бы кубка

Помощь Попова

Наверное, она в целом по Кубку была менее ярка, чем «Металлург». И Илью Воробьева, очень хорошего тренера, жаль. Но, оказавшись на грани проигрыша финала, Сергей Викторович (сын тренера, между прочим, что тоже наверняка в него что-то заложило) сумел найти какие-то рычаги, чтобы вытянуть пятый матч, обеспечить себе победный задел в первом периоде шестого, а в седьмом вообще не оставить сопернику шансов.

А в составе у ЦСКА оказался свой поздний Фёдоров — Александр Попов, который проводил шикарный плей-офф, в финальной серии сломался, вышел на последнюю игру — и забил ключевой гол. И доверие Попову, и то, что тот на старости лет выдал, — это ведь тоже результат федоровского опыта. Попов — это главная история этого Кубка Гагарина на льду, Фёдоров — на лавке. И здорово, что, если мне не изменяет память, в финальной серии не было ни одного судейского скандала. Все решилось на площадке.

Очень интересно, как у Фёдорова пойдёт в профессии дальше. Из тройки форвардов — суперзвезд 1990-х Могильный — Фёдоров — Буре только центрфорвард решился учить играть других, и у него с ходу получилось. Пусть и понятно, что КХЛ — не столь конкурентная лига, что у ЦСКА с его составом могло получиться намного хуже... Конечно, это далеко не НХЛ. Но с чего-то надо начинать. Фёдоров начал с победы. И в красивой пляжной Сарасоте, в своей квартире на берегу Мексиканского залива, за него сейчас радуется 88-летний маэстро Скотти Боумэн.

Сергей Федоров с&nbsp;игроками ЦСКА. Вечных фаворитов ненавидят в любой точке мира. Но сегодня армейскую крепость не взяли бы даже «Тампа» с «Колорадо»
Никита Нестеров и&nbsp;Сергей Андронов.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Кубок Гагарина
15
4
Читайте также
«Спартак» избежит прямого вылета из РПЛ
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: Финал КХЛ-2022: ЦСКА забрал Кубок Гагарина в семи матчах с «Металлургом»
Голдобин и Федотов уедут в НХЛ? Что ждет в новом сезоне ЦСКА и «Магнитку»
Кубок у ЦСКА. Итоги сезона-2021/22
Финал КХЛ получился отличным. А вот сезон — точно нет
Защитник ЦСКА Дальбек может перейти в «Давос»
Президент ЦСКА Есмантович рассказал, в чем поменялся Федоров как тренер в течение сезона
Президент ЦСКА Есмантович после победы в Кубке Гагарина: «Замена Никитина на Федорова сработала на сто процентов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ЦСКА Есмантович после победы в Кубке Гагарина: «Замена Никитина на Федорова сработала на сто процентов»

Финал КХЛ получился отличным. А вот сезон — точно нет
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости