Сегодня день рождения у великого российского хоккеиста и тренера-чемпиона.

Сергею Федорову 55 лет — с большой радостью присоединяюсь к поздравлениям. Для меня Сергей Федоров — гигантская величина. Любимец юности — ничего не растерявший к зрелым годам из собственного обаяния 90-х.

Я радовался за выигрывающего с ЦСКА Федорова как за себя самого. Как радуюсь за толкового и умного Виктора Козлова, получающего шанс за шансом в тренерской карьере. Он достоин — и однажды отблагодарит работодателей большой победой. Радуюсь за Разина — веселого парня и хорошего хоккеиста. Уже выигравшего за тренерскую карьеру больше, чем многие за целую жизнь.

Увольнение Федорова из ЦСКА для меня едва объяснимо — и я отыскиваю милосердные для него параллели в прошлом, во вчерашнем дне. Вот так однажды уволили из футбольного ЦСКА Валерия Газзаева — чтобы потом вернуть и навыигрывать еще больше. Оказалось, когда Валерий Георгиевич отдохнувший — всем лучше.

Если Сергея Викторовича не попросили из команды, а предложили паузу — тогда даже хорошо. Выписывая эти строчки, я почти убедил себя, что так оно и есть.

55 — не время для пенсии. Тем более для Сергея Федорова, так за собой следящего. Слово «пенсия» с его-то обликом никак не монтируется.

Судьба с ним бывала жестока невероятно. Вроде все хорошо-хорошо — и вдруг такой удар, что многие сломались бы. Еще и поэтому я всегда буду относиться к Федорову с теплом.

Однажды мы сели во дворце ЦСКА и долго-долго разговаривали обо всем этом. Я лишний раз убеждался — чем круче звезда, тем проще общаться.

**

В истории «Разговора по пятницам» бывали случаи — уже поговорив, люди вдруг заявляли: «Не надо ничего печатать, я передумал». Или договорились об интервью — и вдруг человек перестает отвечать на звонки. Помню гражданина, который передавал через жену: «Муж был пьян, сам не понимал, что говорил. Не вздумайте это публиковать. Я закончила литературный институт, свои права знаю...»

В письме выпускницы — выпускницы ли? — литературного института ошибка погоняла ошибкой. Мы сохранили его на память. Когда скверное настроение — перечитываем и смеемся.

Объединяло этих персонажей одно — они и не были достойны появляться на страницах газеты. Да еще и в рубрике для настоящих звезд. Мелковато!

Мы с Сашей Кружковым выдыхали с облегчением — ну и слава богу. Отвел! Вот чего ради мы к этому герою просились-то?

Зато настоящие звезды — они совсем другие. Вот такие, как Могильный. Или Федоров. Сергей Викторович, мягко улыбаясь, за секунду считывает уровень подготовленности репортера — и отвечает взаимностью. Вы хотите историй? Пожалуйста. Вы много обо мне знаете, вы достойны.

Легко подтвердил, что был некоторое время женат на Анне Курниковой. Не погружаясь в подробности.

Вычитали мы в давнем интервью, как возил с собой в Магнитогорск особые ягоды для поддержания здоровья.

Федоров улыбнулся, давая понять — вот об этом говорить сколько угодно.

Мы зачитали с листочка: «Пакетики сока ягод асаи...»

— Уже не использую, — сказал Сергей Викторович.

— Почему?

— Локти уже не болят. Впервые в жизни с этой проблемой столкнулся в «Коламбусе». Пробовал таблетки, уколы — бесполезно. Кто-то из докторов посоветовал асаи. Эффект ошеломляющий! Боль как рукой сняло! В этих ягодах, которые растут в джунглях Амазонки, много витаминов, высокая концентрация антиоксидантов. Укрепляют иммунитет. Я пил четыре пакетика в день и на годы забыл, что такое простуда. В Москву этот сок больше не привожу, но летом, когда бываю в Майами, заказываю в спортивных барах из асаи смузи или молочный коктейль. Там эта штука очень популярна.

— Вы многих поражали отношением к собственному здоровью.

— Я человек любознательный, экспериментов не боюсь. Спортсмены часто придерживаются диеты, но я всегда искал какое-то превосходство. Еще в «Детройте» сделал минеральный анализ тела. Отрезают клок волос, проводят исследование, и получаешь выкладку — что организм усваивает, а что нет. С того момента я изменил режим питания.

— Что полностью исключили из рациона?

— Практически все, что раньше приносило наслаждение, — сладкое, мучное. Спагетти теперь ем раз в месяц.

Сергей Федоров на Олимпиаде-1998 в Нагано. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин, архив «СЭ»

**

Когда-то я общался с его отцом, Виктором Федоровым. Какой же это был кайф! Яркий дядька, со своим мнением, в курсе всего на свете. Подтянутый. От его рукопожатия ладонь хрустела.

Каждый раз, разговаривая, я понимал, почему у таких отцов, как Федоров-старший или Геннадий Смертин, вырастают дети — феноменальные спортсмены.

Мне казалось, Виктор переживет всех нас. С его-то подходом к жизни. Вот он знал об организме и спорте больше любого доктора.

Вдруг новость — Федоров-старший внезапно умер в питерской гостинице. Я-то был ошарашен. Представить невозможно, как пережил это все Сергей.

Мы не виляли, встретившись годы спустя, не заходили издалека. Спросили напрямую — готов ли Сергей говорить про папу? Или до сих пор больно?

— Больно-то больно, — ответил он. — Но готов.

Дожидаться расспросов не стал:

— Недавно как раз вспомнился случай из детства. Папа играл в футбол за псковский «Машиностроитель» на первенство области, а я крутился возле поля. Вот едем в пазике на игру. Потом вместе идем на озеро, солнечный день. Отец полощет футболку, а я подражаю — снимаю свою рубашонку, тоже начинаю стирать.

— Чему он вас научил — в первую очередь?

— Организованности. Основательности. Педантичности. Все должно быть логически выстроено. Если поел — убери за собой. Это очень помогло — я же в 13 лет уехал из дома в минскую «Юность». В огромном городе приходилось разбираться самому: школа, тренировка, где-то нужно покушать, уроки выучить... Надо мной никто не стоял!

— Что творилось дома после побега?

— Мама говорила, что папа немного расстроился — даже его не посвящал в свои планы. Иначе выдержать расспросы различных людей родителям было бы не так просто.

— Когда до них дозвонились?

— Пару недель спустя. Через четырех операторов, связь ужасная. Успел сказать, что все в порядке, не тревожьтесь: «Представьте, что я из Апатит уехал на турнир в Оленегорск, а не в Америку...»

Сергей и Виктор Федоровы. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

**

В прибытии Сергея Федорова в Магнитогорск, казалось нам, скрыта какая-то тайна. Не знаю почему. Возвращался в «Химик» Каменский — никакой тайны не было. Я встречал его в аэропорту, ехали в клубном фургончике — то ли от тяжелой дороги, то ли от перемен в жизни Каменский был грустен. Больше вздыхал, чем рассказывал:

— Вот сейчас вернусь в Воскресенск, выгоню свою «Волгу». Если в ней еще птицы не завелись...

Мне было понятно, почему он возвращается. Вернее, я чувствовал. Возвращение Федорова было для меня необъяснимо.

Пока кто-то осведомленный не шепнул:

— Сережа «обнулился». Только это большая тайна. Пусто на счету. Потерял разом сорок с лишним миллионов долларов.

— Как?! — выдавил я.

За мгновение представив, как человек просыпается утром, открывает телефон — а в банковском приложении пустота. Все вычищено.

Мне чуть подурнело, стоило представить на месте Федорова себя родненького.

К этой теме в разговоре с Федоровым мы подступились, ни на что не рассчитывая. Даже уверенные, что все это неправда. Вот сейчас Сергей Викторович рассмеется нам в лицо.

Так и сформулировали — мол, «ходят слухи». Давая возможность ускользнуть от ответа.

Но Федоров ни скользить, ни уворачиваться не собирался. Произнес вполне отчетливо:

— К сожалению, это не слухи. Я действительно потерял все деньги.

— Что стряслось?

— Доверился не тем людям. У меня был близкий товарищ, более двадцати лет дружили. Расписал, как можно увеличить свою капитализацию, обещал большие дивиденды. Я как раз родителям планировал кое-что купить... Да и вообще мыслил так, поверхностно. В итоге ничего не получилось. А человек в тюрьме.

— Что за ощущения, когда просыпаешься утром и осознаешь — в 40 лет ты обнулился?

— Пропасть. Страх. Как жить дальше? Я в это время за «Вашингтон» играл. Еле с эмоциями совладал, неделю был в полной прострации. Когда все проанализировал, понял — психологически меня грамотно подтянули. При участии еще одного бывшего моего товарища.

— Сколько вы потеряли?

— Все, что заработал в хоккее, ушло в никуда.

— Страшно слышать.

— А мне уже не страшно говорить...

Когда-то точно так же «попавший» на миллионы Вячеслав Малафеев нам говорил: «Я потерял деньги, да. А человек потерял свободу, сидит».

Но Федорова не особенно волновало, сидит ли виновник его несчастий. А может, просто не стал говорить.

Сергей Федоров в матче за «Металлург». Фото Андрей Серебряков

**

Недавно заехал к нам в редакцию Геннадий Величкин. Проговорив часа три, вспомнили и Федорова. Заполучить Сергея Викторовича в состав — да это ж праздник должен быть у генменеджера!

Но выяснилось, заслуга в том трансфере не Величкина, а человека номер один в магнитогорском хоккее Виктора Рашникова. Это он обо всем договорился.

Про подвиги Виктора Филипповича Величкин рассказывает охотнее, чем про собственные. Прибавляя с задором:

— Какой у нас был шеф, а? Вам понятно?

Мы кивали — о да, понятно.

— Вы как-то вскользь обмолвились, что в 1994-м в «Металлург» могли перейти Могильный, Федоров и Буре. Ждем подробностей.

— Это не шутка! Если бы локаут в НХЛ затянулся, к нам действительно приехала бы вся тройка. С Могильным даже успели переговоры провести.

— Где?

— В Москве. Полночи сидели в «Интуристе» — Саша, Куприянов и я. Открыли бутылочку вина, потом вторую... Рассказали Могильному о городе и команде, обсудили условия. Заручились согласием. Говорил он в том числе от лица Федорова и Буре, сформулировал так: «С Серегой и Пашей решили — если меня все устраивает, то и они готовы контракт подписать».

— Чудеса.

— Ну почему? В НХЛ в тот момент ребята ни копейки не получали, а здесь отличная возможность заработать, занимаясь любимым делом. Рашников идею воспринял на ура: «Ужмемся, но на Буре, Могильного и Федорова деньги найдем». К сожалению, сорвалось — локаут завершился быстрее, чем мы думали.

— Федоров до «Магнитки» все же доехал — 15 лет спустя.

— Сначала Рашников встретился с ним в Америке. Сергей уже играл за «Коламбус», команду из штата Огайо. А шеф прилетел туда на переговоры по бизнесу. Пообщался с вице-губернатором. Тот, зная о любви русского гостя к хоккею, повел его в ледовый дворец. На тренировку «Коламбуса».

Рашников увидел Федорова, разговорились. Ну и поинтересовался: «Какие планы, Сережа?» — «Да, наверное, скоро заканчивать буду. Возраст...» — «А давай к нам!» Сергей улыбнулся: «Виктор Филиппович, ловлю на слове».

— В 2008-м Федорова обменяли в «Вашингтон». Где и провел последний сезон в НХЛ.

— Да. Когда через год пошли разговоры, что он готов к возвращению в Россию, шеф воскликнул: «Так ведь Сережа обещал мне, что в «Металлург» приедет!» Мы за это зацепились, и вскоре Федоров уже летел в Магнитогорск.

— В «Детройте» он сделал минеральный анализ, после которого полностью поменял режим питания. Чем вас удивил?

— Тем, что кофе не пьет. Говорит: «Нельзя. «Сушит» организм». Из еды предпочитает овощи и зелень. Еще запомнилась фраза, брошенная Рашникову: «В отпуске могу позволить себе отдохнуть максимум десять дней. Дальше приступаю к тренировкам. Если бы расслаблялся на полную катушку, в НХЛ до 39 лет точно бы не доиграл».

— В 2010-м «Магнитка» уступила «Ак Барсу» в полуфинале «Востока». Федоров в двух последних матчах на льду не появлялся. Годы спустя Белоусов приоткрыл подробности: «Сергей отказался играть и дома, и в Казани. С вечера нормальный был. Наутро приходит: «Не могу играть. Отравился». А чем — кто его знает?» Что это было?

— Деталей уже не помню. Но когда такой человек говорит: «Не могу», не верить ему нет оснований.

— Допускаете, что кто-то из Казани надавил на Федорова? Припугнул?

— Ну что вы! Не ищите черную кошку там, где ее нет...

Сергей Федоров на тренировке «Детройта» в 1996 году. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

**

Интересно было бы расспросить Сергея Викторовича Федорова, о чем жалеет за последние два-три года. На какие грабли точно не наступил бы снова. Если б ответил откровенно, как умеет — ох, как это было бы здорово. Для общего понимания хоккея корреспондентами.

Несколько лет назад Сергей Федоров был не тренером, а руководителем клуба ЦСКА. Рассказал честно, как тяжело ему было увольнять людей — а случай с бывшим тренером не отпускал долго:

— Расставание с Брагиным. Чувствую себя виноватым — в чем-то ему не помог. Где-то не подсказал. Но, отправляя в отставку, был честен, говорил все в глаза.

— Брагин живет с обидой на вас и ЦСКА.

— Допускаю, Валерий Николаевич не согласен с моими доводами. Но нужен результат — а его не было. В России вообще ждать не любят, а еще такой клуб — ЦСКА. Мне жаль, что Брагину не хватило времени.

Прошло время — все те же слова кто-то может произнести в диктофоны, имея в виду самого Федорова. Хотя Федорову-то как раз времени хватило — два Кубка Гагарина за три сезона!

Мне бы очень хотелось знать, как его увольняли. Как все было оформлено, как представлено. Как Сергею Федорову говорить — «надо расстаться».

Из больших игроков редко получаются грандиозные тренеры. Но если уж получаются — то получаются. Такие, как Кройф, Гвардиола. Очень хочу верить, что Федоров — это хоккейный Гвардиола.

Мне очень хочется верить, что Федоров скоро вернется и опять будет тренировать. Один неудачный сезон не отбил охоту заниматься этим делом дальше. Хотя возможно все — Олег Романцев закончил практиковать в 51 год. Просто устал. Последний его матч был проигран «Амкару» 1:2, а подвел черту под карьерой Романцева своим голом, кажется, нынешний тренер «Факела» Пятибратов. Анатолий Тарасов ушел как раз в 55. Анатолий Бышовец уверял, что любой тренер заканчивается в 60. Дальше — инерция, а не работа.

Но я очень надеюсь, что это история не про Сергея Федорова. Лет в 50 он на полном серьезе собирался вернуться и сыграть за ЦСКА. Запретило высокое армейское начальство, сам Сергей ни в чем не сомневался.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ему есть что рассказать своим командам. Так, что парни рот разинут — как разевали мы с Кружковым когда-то вот от такой истории:

— Четыре бокала пива позволял себе. Даже накануне матча. Специально!

— Зачем?

— Экспериментировал. Утром вместо раскатки чередуешь сауну и купель, где вода градусов 12-14. Несколько заходов — и это действовало лучше любой тренировки на льду. В течение сезона проверял раза три — работает!

— Именно после пива?

— Любой алкоголь. Конечно, не в таком количестве, когда ты в пополам. Со временем я уже четко знал, как подвести организм к игре в оптимальном состоянии.

— Как?

— За день до матча, в семь вечера, 45 минут играл в теннис. Утром чувствуешь — ноги заведены, проблем не будет. Выходил на лед минут на пятнадцать либо сразу отправлялся в тренажерный зал. Были и другие способы.

— Например?

— Сидеть минут двадцать по пояс в воде при температуре 16 градусов. Эффект тот же. Во время плей-офф вместо раскатки использовал барокамеру, которая была в раздевалке «Детройта». Ложился на час, дышал кислородом.

Ну как вам? Теперь и вы, болельщики ЦСКА, наверняка ждете, что Федоров вернется. Вернется так, будто не уходил никуда. Папа, знаете ли, пришел домой.

А еще очень надеюсь, что мы скоро снова встретимся и поговорим. Тем накопилось уйма. Да и просто огромное удовольствие общаться с таким человеком. Настоящей звездой.

Хватит отдыхать, Сергей Викторович. Мы все соскучились.