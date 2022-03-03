В Финляндии давят на хоккеистов КХЛ, заставляя вернуться домой. «Салават» покинул первый финн, и это могут сделать другие

Обзор дня Алексея Шевченко.

Сенсация

«Северсталь» не просто здорово сыграла с московским «Динамо» и победила, а показала, что самое важное для команды — психологическая готовность к плей-офф. Череповецкий клуб и в сезоне одержал много побед за счет предельной концентрации, точного выполнения плана на игру и отсутствия рискованных действий. Но одно дело, гладкий чемпионат. А тут соперник другого уровня, по идее, хозяева тоже должны были понимать, что у матчей другая цена. Но на льду была команда, которая давит и готова разорвать в любом эпизоде, а также пацаны, вышедшие неплохо провести время на площадке.

Андрей Разин на открытой тренировке сказал, что с Вадимом Шипачевым будут играть внимательно.

— Никто не даст ему пространства, воздуха. Будем бить, колоть, — отметил тренер. Только почему-то он не уточнил, что такое ждет всех соперников, а не только капитана московского клуба.

Теперь мы видим, как сильно сказалось отсутствие Алексея Кудашова на скамейке. Он потерял связь с игроками. Иностранцы выглядели ужасно. Пожалуй, только Эрик О'Делл сохранил настрой, а остальные напоминали плюшевые игрушки. И сейчас уже нет уверенности, что индивидуально более сильные динамовцы переломят серию. Для этого надо входить в плей-офф голодными, злыми, как череповецкие ребята. Быстро такое чувство не приобретешь. Но зато мы получили сказочно интересную серию, где не будет ни одного проходного матча.

Победа

«Авангард» обыграл «Ак Барс» на выезде, опять повторяется прошлогодняя ситуация, когда домашний лед совсем не гарантирует преимущества. Совершенно справедливый исход, несмотря на то, что казанские нападающие не использовали два крутых момента. В одном из эпизодов Кирилл Петров не попал по шайбе после передачи Даниила Тарасова, а бросок Джордана Уила намертво поймал Шимон Грубец. За это казанский клуб и был наказан. Хоккей-то был ужасный, согласитесь. Да, чувствовался нерв, было напряжение, но мы увидели два одинаковых коллектива. Подмосковный клуб был чуть солидней, суеты в обороне гораздо меньше, но вся эта система от Боба Хартли совсем не для болельщиков, а чтобы получить результат.

Казанцы тоже много думали о том, чтобы сыграть правильно, не ошибаться, но в итоге в овертайме сломались. Шайба Николая Прохоркина — это чистейшая ошибка сразу нескольких хоккеистов казанского клуба в одной смене. И Стивен Кэмпфер непонятно что сделал на чужой синей линии, и Дмитрий Юдин сыграл не слишком правильно, и Тимур Билялов не справился с не самым сложным броском.

Так будет продолжаться и дальше. Интерес к матчу держится только из-за истории между клубами. И все-таки «Ак Барс» подготовился к первому матчу хуже, чем соперник. Так и не разберешься, какой план был у Дмитрия Квартальнова. Для чего он все-таки поставил в состав Даниса Зарипова? Какие функции были у Эрика Фера? Откуда такая слепая вера в Дмитрия Воронкова? К Хартли, например, вопросов нет. И они бы не появились в случае другого исхода.

Отъезд

Помимо Джеффа Плэтта «Салават Юлаев» покинул Маркус Гранлунд. Безусловно, это удар по уфимскому клубу. Команда-то шла в начале сезона за Кубком Гагарина, а сейчас осталась без ключевого форварда во время плей-офф. Первый раунд можно пройти и так, тем более, «Сибирь» сама осталась без лидера, но дальше будет гораздо трудней. Уже следующий соперник станет для Томми Лямся серьезной преградой. Впрочем, поговаривают, что клуб ко второму этапу может потерять и других иностранцев. Их не заменить. При том, что в системе есть талантливые ребята, нужно было их наигрывать в регулярном чемпионате, а не бросать в мясорубку плей-офф.

Говорят, что менеджеры уфимского клуба очень жестко поступили с Плэттом. Расстались с ним, как с игроком, который решил нарушить условия контракта. И это справедливо. У Джеффа белорусское гражданство, он получал деньги, не считаясь легионером. Уверен, что Плэтта и не было бы в команде без нужного паспорта. С Гранлудом сложней. Единственный вопрос — почему он уехал, а другие остались? Рассказывают, что в Финляндии очень сильно давят на хоккеистов КХЛ, заставляют их вернуться домой. Все это уже чересчур, даже учитывая мировую обстановку. Гранлунд дрогнул, остальные пока держатся, но видно, что легионеры думают совершенно об ином. С Маркусом в клубе поступили человечней, просто расторгли контракт, без всяких компенсаций. Зря, наверное. Теперь дали сигнал другим легионерам, но, видимо, в клубе считают, что с некоторыми игрокам стоит сохранить человеческие отношения.