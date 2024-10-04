Самые кошмарные матчи в истории ЦСКА. Один раз даже пропустили 14 голов от «Динамо»
Сразу в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ, прошедших 3 октября, были зафиксированы крупные счета. «Витязь» и «Сочи» победили с разницей в пять шайб, а «Металлург» разнес ЦСКА со счетом 7:0. Победа команды Андрея Разина — вторая по разности в нынешнем сезоне. Мощнее выступило только «Торпедо», которому удалось огорчить «Барыс» 10 раз при одном пропущенном голе.
Только один раз за всю историю КХЛ армейцы проигрывали крупнее. В самом начале 2012 года красно-синие неудачно съездили в Хабаровск, где пропустили восемь безответных шайб. Домашние 0:7 тоже случались — в плей-офф самого первого сезона КХЛ. Правда, соперником был другой московский клуб — «Динамо». По «-6» ЦСКА получали дважды — от СКА и, что удивительно, загребского «Медвешчака».
В богатой армейской истории матч с «Амуром» все же не худший. В унизительном для армейского хоккея сезоне-2001/02 ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» со счетом 2:10. В 1961 году «-9» от «Динамо» привели к увольнению Евгения Бабича и возвращению Анатолия Тарасова, отстраненного от работы годом ранее.
Ну а худший результат связан с командой ХК ЦСКА, которая была создана Виктором Тихоновым после увольнения из армии и на протяжении нескольких лет претендовала на звание «настоящего ЦСКА». 29 октября 1997 года основа ХК ЦСКА отказалась выходить на матч с «Нефтехимиком» из-за задержек по зарплате, и на льду появилась юношеская команда, которая и получила от взрослых соперников 10 безответных шайб.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|11
|8
|3
|18
|3
|СКА
|11
|7
|4
|15
|4
|ЦСКА
|12
|6
|6
|15
|5
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|11
|4
|7
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|10
|8
|2
|16
|3
|Трактор
|11
|7
|4
|16
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|10
|5
|5
|11
|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|4.10
|19:00
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Ак Барс – Амур
|- : -