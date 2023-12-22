Самая масштабная хоккейная акция добра. Ее начал Овечкин, а всего собрали 20 миллионов рублей

Хоккейный 2023 год подарил нам новых героев и лидеров. Но помимо этого он обязательно запомнится уникальной предновогодней акцией «Доброфура», которую организовали программа ДоброFON и КХЛ. Еще ни разу благотворительность на хоккейных матчах не была настолько масштабной — от Сочи до Владивостока промчался настоящий тур добра, который привез в каждый хоккейный город тепло сердец и ощущение праздника.

12 ноября в социальных сетях появилось загадочное видео с Александром Овечкиным, который сидит за рулем большого грузовика. Подробностей было немного: ролик заканчивался указанием места и даты — Сочи, 13 ноября. Журналисты и подписчики шутили, что нападающий «Вашингтона» едет забирать Мичкова за океан. На самом же деле фура приехала не забирать, а дарить.

В этот день в ледовом дворце «Большой» в Адлере стартовал масштабный благотворительный проект «Доброфура». Два больших красных грузовика выдвинулись из двух концов страны навстречу друг другу. По пути они заезжали во все города FONBET Чемпионата КХЛ и проводили благотворительные акции. Так, например, программа «ДоброFON» умножала количество зрителей на 100 в каждом «Доброматче» и направляла деньги в общую «Копилку добра». По окончании акции сумма будет разделена поровну между благотворительными фондами, которые каждый клуб КХЛ самостоятельно выбрал для поддержки.

«Доброфура». Фото Пресс-служба Фонбет КХЛ и Фонбет

Сами грузовики трансформировались в праздничную зону со сценой и активностями. Внутри каждого из них находилась «Искра Добра», которая от прикосновений сияла все ярче, излучая тепло болельщиков. Взамен они получали новогодние подарки: после пожертвований в благотворительные фонды участникам вручали вязаные носки, варежки, яркие шарфы и красивые свитера.

Вместе с Доброфурами по всей России проехали «Послы добра» — известные личности общались со зрителями, проводили автограф-сессии, фотографировались с желающими и участвовали в стартовых вбрасываниях.

Первым «Послом добра» стал амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Позднее к нему присоединились другие звездные участники: например, экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой стал послом на матче «Спартака» и «Сочи». Прославленный вратарь Василий Кошечкин был послом на матче «Металлурга» и ЦСКА. Триатлет и блогер Анастасия Тукмачева открывала матч в Челябинске, а телекомментатор Геннадий Орлов — в родном Петербурге. В компании «Послов добра» оказались многие чемпионы и призеры Олимпиад — помимо Кошечкина, это гимнастки Дина и Арина Аверины, а также Яна Кудрявцева. Известный пловец Юрий Прилуков и чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Красномовец.

Дина и Арина Аверины. Фото Пресс-служба Фонбет КХЛ и Фонбет

С такой яркой и звездной компанией благотворительный проект был заряжен на успех, что подтверждают цифры. Перед заключительным мероприятием в Уфе в «Копилке Добра» оказалось больше 14 000 000 рублей, а за 1,5 месяца доброфуры посетили 18 городов и провели 22 (с учетом Матча всех звезд) благотворительных мероприятия.

Теперь о нескольких добрых историях, которые случились прямо по ходу проекта:

— 16 ноября «Доброфура» приехала в Казань на матч «Ак Барса» и «Динамо». Лед казанской арены не успел застыть после заливки, и маленький грузовичок, вывозивший шайбу, забуксовал. Покинуть лед ему помог лидер «Ак Барса» Вадим Шипачев, и добро вернулось ему в тот же вечер — через несколько минут он набрал рекордное 900-е очко в КХЛ и стал безусловным лидером по этому показателю, а спустя несколько дней на одном из матчей ему вручили новогодний добросвитер;

— 25 ноября «Доброфура» находилась в Балашихе, где играли «Витязь» и «Ак Барс». Стартовое вбрасывание провел мальчик Гоша Юдин, который является подопечным фонда «Подарок Ангелу» со сложным диагнозом — органическое поражение ЦНС. Мальчик с непростой судьбой наверняка запомнит этот момент на всю жизнь — заполненные трибуны «Арены Балашиха» им. Ю. Ляпкина и рукопожатие Александра Радулова на точке вбрасывания;

«Доброфура» на матче «Ак Барса» и «Динамо». Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— 1 декабря «Доброфура» зафиксировала рекорд посещаемости за время акции — 11 468 зрителей пришли на игру в Омске, что принесло в «Копилку Добра» 1 146 800 рублей. Кстати, стартовое вбрасывание провел главный врач команды Дмитрий Батушенко, который был признан лучшим врачом КХЛ сезоном ранее;

— 9 и 10 декабря «Доброфура» гостила на Фонбет Матче звезд КХЛ, который прошел на новенькой «СКА-Арене», и стала свидетелем победы Николая Голдобина в конкурсе капитанов. По его условиям, сумма баллов была умножена на 20 230, и полученная сумма в 788 000 рублей направилась в фонд «Милосердие детям». Сам же Николай с удовольствием примерил свитер из коллекции «Добромерча», который здорово сочетается с красно-белыми цветами его клуба;

— 19 декабря «Доброфура» вновь направила более миллиона на благотворительность: в Петербурге на матч СКА и «Сочи» пришло 11 244 человека, что принесло 1 124 400 рублей в «Копилку Добра».

«Доброфура». Фото Пресс-служба Фонбет КХЛ и Фонбет

Финальная добрая история происходит прямо сейчас. Сегодня, 22 декабря, обе фуры встретятся в Уфе на «мишкопаде» — эта благотворительная акция проходит на матчах «Салавата Юлаева» уже восемь лет подряд. После финальной сирены на лед по традиции полетят тысячи плюшевых мишек, а все вырученные средства с их продажи будут направлены в фонд «Потерь нет», который находится под патронатом уфимского клуба.

В этом году акция будет еще масштабнее, ведь в столицу Башкортостана приедут две фуры, заряженные теплом и любовью со всей России. Кроме того, ДоброFON в этом матче умножит количество зрителей на 500, и по итогам «Доброфуры» в 20 благотворительных фондов будет направлено порядка 20 миллионов рублей — рекордная для Континентальной хоккейной лиги сумма.