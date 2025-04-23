Подвиг «Салавата». Уфимский клуб вытащил серию со «Спартаком» с 1-3

Команда Виктора Козлова показала невероятный характер .

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Ремпал — 8 (бол., Хмелевский), 17:37 — 1:0. Ефремов — 4 (Сучков), 34:02 — 2:0. Морозов — 5 (Голдобин, Порядин), 39:38 — 2:1. Орлов — 2 (Голдобин), 50:04 — 2:2. Василевский — 3 (Хмелевский, Алалыкин), 55:55 — 3:2.

Вратари: Вязовой — Загидулин (59:16).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 33 (13+17+3) — 38 (9+11+18).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

23 апреля. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.

Счет в серии: 4-3

Удаления — одна из ключевых тем этой серии. Команды регулярно реализовывали большинство, а решения судей периодически вызывали споры. Первую шайбу седьмой игры «Салават» забросил, использовав как раз численное преимущество — Шелдон Ремпал под конец первого периода с острейшего угла поразил ворота Артема Загидулина. Канадец забил уже восьмой гол в нынешнем плей-офф, заменив в статусе лучшего снайпера уфимцев Джошуа Ливо, который пропустил встречу из-за повреждения.

Спустя 36 секунд после пропущенной шайбы «Спартак» снова оказался в меньшинстве, но на этот раз выстоял. Однако преимущество все равно сохранялось за хозяевами льда: в первые 20 минут они нанесли 13 бросков в створ, при этом красно-белые заблокировали еще 12 попыток. Однако второй гол хозяевам долго не давался — лишь на 35-й минуты Владислав Ефремов удвоил преимущество. В том эпизоде уфимцы наказали соперника за потерю в своей зоне, а Ефремову удался эффектный бросок с ходу.

Во втором периоде «Салават» продолжал владеть инициативой, однако под конец отрезка все же пропустили. Иван Морозов за 22 секунды до перерыва сократил отставание «Спартака» и вернул интригу — на третий период красно-белые выходили совсем в другом настроении.

Москвичи сразу попытались переломить ход встречи, но «Салават» долгое время успешно оборонялся — не позволял сопернику закрепиться в своей зоне и создавать опасные моменты. Показательная статистика: несмотря на 18 бросков в створ, красно-белые провели с шайбой в зоне атаки всего 2 минуты и 17 секунд. Для сравнения: и в первом, и во втором периодах было как минимум на минуту больше.

Уфимцев подвело удаление — причем не за грубость, а за нарушение численного состава. «Спартак» вцепился в шанс и устроил оппоненту тяжелые минуты: сначала за 10.48 до сирены забросил шайбу, которую отменили из-за положения «вне игры», а за 9.56 сравнял счет уже легитимно. В тот момент уфимцы уже были в полном составе, но гости по инерции продолжали мощно давить и обстреливать их ворота.

В тот момент психологическое преимущество явно оказалось на стороне «Спартака»: команда продолжила попытки играть первым номером и долгое время нейтрализовывала редкие попытки «Салавата» атаковать. Однако за четыре минуты и пять секунд до конца основного времени Алексей Василевский забросил победную, как вскоре выяснилось, шайбу — одним из всего трех попаданий уфимцев в створ за третий период.

После четвертой игры серии «Спартаку» оставался всего один шаг до выхода в полуфинал. Однако далее «Салават» одержал три победы подряд (две из них — в овертаймах) и сам прорвался в следующий раунд Кубка Гагарина.