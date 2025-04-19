«Салават» дожал «Спартак» уже на первой минуте овертайма! Опять было очень много удалений и голов в большинстве
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Уилсон — 5 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 1:02 — 1:0. Морозов — 4 (бол., Миронов, Голдобин), 8:00 — 1:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 19:35 — 2:1. Хмелевский — 5 (бол., Ливо, Хафизуллин), 20:57 — 3:1. Порядин — 2 (бол., Локтионов, Орлов), 29:44 — 3:2. Морозов — 5 (бол.), 30:33 — 3:3. Уилсон — 6 (Пименов), 60:22 — 4:3.
Вратари: Вязовой — Загидулин.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 48 (12+17+15+4) — 31 (8+15+8+0).
Судьи: Белов, Бирин.
Счет в серии: 2-3
«Салават Юлаев» не позволил «Спартаку» завершить серию второго раунда плей-офф КХЛ — на своем льду уфимцы дожали красно-белых в овертайме (4:3). Игра получилась характерной для текущего противостояния: команды часто удалялись и показали высокую результативность.
Снова много удалений — после прошлого матча Козлов критиковал судей
Прошлая игра завершилась крупной победой «Спартака» (6:2) и судейским скандалом. Команды на двоих получили 26 штрафных минут, некоторые из которых вызвали сомнения — например, удаление Алексея Василевского в третьем периоде за атаку вратаря «Спартака» Артема Загидулина. Особо остро на судейские решения отреагировал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.
«Я горжусь своей командой, тем, как она играла и билась, несмотря на трудности. Ситуации, в которых судьи принимали решения, определили исход матча. Мы вернулись в игру, дважды забив в большинстве, сделали счет 3:2 и почувствовали запах крови, но потом нас вовремя остановили. Не оставь нас «четыре на три», еще неизвестно, как бы все повернулось», — сказал Козлов на пресс-конференции.
Пятый матч серии тоже получился богатым на удаления — команды на двоих набрали 22 штрафные минуты. Причем первое случилось уже через 52 секунды после начала игры: Адам Ружичка получил две минуты за удар соперника клюшкой. Красно-белые, как и в прошлом матче, удалялись чуть чаще: получили 12 минут против 10 у «Салавата Юлаева».
Команды пользовались большинством
Удаления вновь сильно повлияли на результат — пять из шести шайб в основное время команды забросили в неравных составах. В прошлом матче было пять из восьми (еще одна — в пустые ворота). Причем уфимцы в домашней игре воспользовались первым же штрафом соперника — Скотт Уилсон открыл счет спустя 10 секунд после удаления Ружички на первой минуте стартового периода.
«Спартак» во второй игре подряд отличился в формате «пять на три»: Павел Порядин в середине второго периода сократил отставание в счете (3:2). Перед этим «Салават» сначала наказали командным штрафом за нарушение численности состава, а следом Григорий Панин получил две минуты за подножку. В прошлой встрече красно-белые, имея на двух игроков больше, открыли счет. Максимально же удалениями соперников воспользовался Иван Морозов из «Спартака» — две игры подряд он оформляет дубль в большинстве.
Ключевым моментом матча могли стать четыре минуты большинства «Салавата» в конце третьего периода при равном счете (3:3). Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев получил 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой, но уфимцы не воспользовались шансом.
Лидер «Салавата» никак не наберет форму
Победу «Салавату Юлаеву» в овертайме принес открывший счет Уилсон — канадский нападающий в 12 матчах плей-офф набрал уже 15 (6+9) очков. А вот лучший снайпер регулярного чемпионата Джош Ливо (49 шайб), побивший рекорд Сергея Мозякина по голам в одной регулярке (48), пока в основном лишь ассистирует. В плей-офф у него набралось 12 передач при всего двух голах. Возможно, на результативности Ливо сказалось повреждение, которое он получил еще в концовке регулярки.
Шестой матч серии пройдет 21 апреля в Москве. Красно-белым для ее завершения достаточно одной победы: «Салават» сократил отставание от «Спартака», но пока уступает 2-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|3 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|19.04
|14:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|4 : 3 ОТ
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|2 : 3