Итоги игрового дня Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 2-3

«Локомотив» — «Авангард» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Счет в серии: 3-2

«Авангард» отлично блокировал броски

В затяжных сериях примерно равных по силам соперников сложно быть идеальным с самого начала и до конца. Особенно если дело касается команд, которые уже изучили друг друга как облупленные. «Авангард» в своей нынешней версии не настолько плох, чтобы заранее сдаваться «Локомотиву» и снова проиграть. Омичам сильно помог первый гол, а дальше на первый план вышли вратарь Никита Серебряков (32 отраженных броска) и самоотверженные действия всех без исключения в обороне (28 заблокированных).

Отрезок в конце второго периода, когда соперники забросили три шайбы на двоих, показался редакторской правкой в изначально утвержденном сценарии. В остальном игра напоминала о такой «великолепной» практике, как перенос тяжелого мешка с одного места на другое. Сил для выполнения задачи требуется много, а вот удовольствия от процесса быть не может.

«Локомотиву» не хватает голов в большинстве

В том, что серия рано или поздно превратится в нудное занятие «кто кого перетерпит», сомнений не было еще полторы недели назад. Ги Буше в первую очередь известен как поклонник оборонительных схем — чем дальше в плей-офф, тем понятнее это становится. Ярославцам всегда тяжело отыгрываться против системных команд, выстраивающих заграждения в своей и средней зонах.

Энергии и вдохновения «Локомотиву» на этот раз не хватило. Так же как и эффективных действий в большинстве — все четыре попытки хозяева не использовали. Серия возвращается в Омск, но пока глобально ничего не изменилось. Если команда Игоря Никитина немного подкрутит настройки, то ее будет сложно сдержать. Одним и тем же способом справиться с этим «Локомотивом» тяжело.

«Салават» не заслуживал 1-4 в серии

Когда-то «Салавату Юлаеву» должно было повезти в этой упорной серии, в которой он не заслуживал четырех поражений подряд. Хотя, глядя на то, как уфимская команда легко упустила преимущество в две шайбы и бездарно разыгрывало четырехминутное большинство в конце третьего периода, мысль о неминуемом окончании сезона напрашивалась сама собой. О каком-то переломе в этой паре говорить преждевременно, учитывая, что команда Виктора Козлова в нынешнем плей-офф ни разу еще не победила на выезде.

Замена вратаря помогла Уфе

«Спартак» в Уфе провел по многим показателям добротный матч, несмотря на итоговое поражение. Его бригады большинства снова продемонстрировали убийственную реализацию. В равных составах красно-белые тоже создавали опасные моменты. Но голкипер Семен Вязовой не ошибался. Ставка на него напрашивалась и оказалась верной. Сколько бы ни защищал Козлов основного вратаря Александра Самонова после четвертой игры, оставлять все как есть было рискованно.