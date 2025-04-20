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«Спартак» и «Локомотив» — все еще явные фавориты? Буше все больше играет в оборону? Выводы по дню плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак», «Локомотив» уступил «Авангарду»
Михаил Зислис
Обозреватель
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«Локомотив» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 19 апреля.
Фото ХК «Авангард»
Итоги игрового дня Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 2-3
«Локомотив» — «Авангард» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Счет в серии: 3-2

«Авангард» отлично блокировал броски

В затяжных сериях примерно равных по силам соперников сложно быть идеальным с самого начала и до конца. Особенно если дело касается команд, которые уже изучили друг друга как облупленные. «Авангард» в своей нынешней версии не настолько плох, чтобы заранее сдаваться «Локомотиву» и снова проиграть. Омичам сильно помог первый гол, а дальше на первый план вышли вратарь Никита Серебряков (32 отраженных броска) и самоотверженные действия всех без исключения в обороне (28 заблокированных).

Отрезок в конце второго периода, когда соперники забросили три шайбы на двоих, показался редакторской правкой в изначально утвержденном сценарии. В остальном игра напоминала о такой «великолепной» практике, как перенос тяжелого мешка с одного места на другое. Сил для выполнения задачи требуется много, а вот удовольствия от процесса быть не может.

«Локомотиву» не хватает голов в большинстве

В том, что серия рано или поздно превратится в нудное занятие «кто кого перетерпит», сомнений не было еще полторы недели назад. Ги Буше в первую очередь известен как поклонник оборонительных схем — чем дальше в плей-офф, тем понятнее это становится. Ярославцам всегда тяжело отыгрываться против системных команд, выстраивающих заграждения в своей и средней зонах.

Энергии и вдохновения «Локомотиву» на этот раз не хватило. Так же как и эффективных действий в большинстве — все четыре попытки хозяева не использовали. Серия возвращается в Омск, но пока глобально ничего не изменилось. Если команда Игоря Никитина немного подкрутит настройки, то ее будет сложно сдержать. Одним и тем же способом справиться с этим «Локомотивом» тяжело.

«Салават» не заслуживал 1-4 в серии

Когда-то «Салавату Юлаеву» должно было повезти в этой упорной серии, в которой он не заслуживал четырех поражений подряд. Хотя, глядя на то, как уфимская команда легко упустила преимущество в две шайбы и бездарно разыгрывало четырехминутное большинство в конце третьего периода, мысль о неминуемом окончании сезона напрашивалась сама собой. О каком-то переломе в этой паре говорить преждевременно, учитывая, что команда Виктора Козлова в нынешнем плей-офф ни разу еще не победила на выезде.

&laquo;Салават Юлаев&raquo; в&nbsp;овертайме обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 19&nbsp;апреля.«Салават» дожал «Спартак» уже на первой минуте овертайма! Опять было очень много удалений и голов в большинстве

Замена вратаря помогла Уфе

«Спартак» в Уфе провел по многим показателям добротный матч, несмотря на итоговое поражение. Его бригады большинства снова продемонстрировали убийственную реализацию. В равных составах красно-белые тоже создавали опасные моменты. Но голкипер Семен Вязовой не ошибался. Ставка на него напрашивалась и оказалась верной. Сколько бы ни защищал Козлов основного вратаря Александра Самонова после четвертой игры, оставлять все как есть было рискованно.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
2 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
6. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 2
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
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Трактор – Динамо Мн
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