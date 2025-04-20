«Спартак» и «Локомотив» — все еще явные фавориты? Буше все больше играет в оборону? Выводы по дню плей-офф КХЛ
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 2-3
«Локомотив» — «Авангард» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Счет в серии: 3-2
«Авангард» отлично блокировал броски
В затяжных сериях примерно равных по силам соперников сложно быть идеальным с самого начала и до конца. Особенно если дело касается команд, которые уже изучили друг друга как облупленные. «Авангард» в своей нынешней версии не настолько плох, чтобы заранее сдаваться «Локомотиву» и снова проиграть. Омичам сильно помог первый гол, а дальше на первый план вышли вратарь Никита Серебряков (32 отраженных броска) и самоотверженные действия всех без исключения в обороне (28 заблокированных).
Отрезок в конце второго периода, когда соперники забросили три шайбы на двоих, показался редакторской правкой в изначально утвержденном сценарии. В остальном игра напоминала о такой «великолепной» практике, как перенос тяжелого мешка с одного места на другое. Сил для выполнения задачи требуется много, а вот удовольствия от процесса быть не может.
«Локомотиву» не хватает голов в большинстве
В том, что серия рано или поздно превратится в нудное занятие «кто кого перетерпит», сомнений не было еще полторы недели назад. Ги Буше в первую очередь известен как поклонник оборонительных схем — чем дальше в плей-офф, тем понятнее это становится. Ярославцам всегда тяжело отыгрываться против системных команд, выстраивающих заграждения в своей и средней зонах.
Энергии и вдохновения «Локомотиву» на этот раз не хватило. Так же как и эффективных действий в большинстве — все четыре попытки хозяева не использовали. Серия возвращается в Омск, но пока глобально ничего не изменилось. Если команда Игоря Никитина немного подкрутит настройки, то ее будет сложно сдержать. Одним и тем же способом справиться с этим «Локомотивом» тяжело.
«Салават» не заслуживал 1-4 в серии
Когда-то «Салавату Юлаеву» должно было повезти в этой упорной серии, в которой он не заслуживал четырех поражений подряд. Хотя, глядя на то, как уфимская команда легко упустила преимущество в две шайбы и бездарно разыгрывало четырехминутное большинство в конце третьего периода, мысль о неминуемом окончании сезона напрашивалась сама собой. О каком-то переломе в этой паре говорить преждевременно, учитывая, что команда Виктора Козлова в нынешнем плей-офф ни разу еще не победила на выезде.
Замена вратаря помогла Уфе
«Спартак» в Уфе провел по многим показателям добротный матч, несмотря на итоговое поражение. Его бригады большинства снова продемонстрировали убийственную реализацию. В равных составах красно-белые тоже создавали опасные моменты. Но голкипер Семен Вязовой не ошибался. Ставка на него напрашивалась и оказалась верной. Сколько бы ни защищал Козлов основного вратаря Александра Самонова после четвертой игры, оставлять все как есть было рискованно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|20.04
|14:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 1
|20.04
|19:00
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -