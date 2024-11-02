Пресс-конференция после поражения от «Салавата».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Сучков — 2 (бол., Ян), 9:51 — 1:0. Бардаков — 9 (Кузьмин, Фальковский), 22:14 — 1:1. Ливо — 11 (Ефремов, Комаров), 25:08 — 2:1. Пименов — 2 (Ливо, Алалыкин), 39:00 — 3:1. Григоренко — 8 (бол., Деанджело, Глотов), 52:02 — 3:2. Ремпал — 9 (п.в.), 57:55 — 4:2.

Вратари: Самонов — Заврагин (51:04 — 52:02, 57:30 — 57:55, 58:19).

Штраф: 8 — 20.

Броски: 35 (11+13+11) — 35 (14+9+12).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

2 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

«Салават Юлаев» дома обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. У уфимцев отличились Егор Сучков, Джош Ливо, Артем Пименов и Шелдон Ремпал (в пустые ворота). У гостей шайбы забросили Захар Бардаков и Михаил Григоренко. Последний отличился за 8 минут до конца матча, когда СКА находился в большинстве и заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг на пресс-конференции традиционно открыто ответил на вопросы журналистов.

СКА вернется в следующем матче

Для начала Роман Борисович прокомментировал матч: «Мы понимали, что будет яркая игра, обоюдоострая. Если говорить о пропущенных шайбах, это наши собственные ошибки, командная дисциплина, которую нужно улучшать. Я понимаю, что ребята все понимают и в будущем такое не повторится. Хорошая игра. Было бы, наверное, намного интересней, если бы Воробьев забил в пустой угол. Но это хоккей, лучше до этого не доводить».

Кроме того, тренер пообещал, что уже совсем скоро результаты улучшатся: «Не забиваешь ты — забивают тебе. Мы вернемся к нашим принципам, к тем требованиям, которых мы придерживаемся. И в следующей игре мы увидим другой результат».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблема — плохая дисциплина

Также Ротенберг рассказал, в чем, по его мнению, заключается причина поражения: «Дисциплина, переигранные смены. Если хоккеист заигрывается, проводит по две минуты... Это то, что нужно убрать. Ребята подумали, что каждому будут по восемь шайб забрасывать. Нам надо дисциплину подтянуть, и все станет нормально. Будем тренироваться. Мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. И «Салават» сыграл очень хорошо».

Кузнецов еще осваивается

Еще тренер высказался об удалениях игроков СКА — совокупно питерцы получили в матче 20 штрафных минут: «Я со всеми обсуждаю все, с каждым игроком. У нас хорошая коммуникация. Мы это обсудили. Я всегда говорю и буду говорить — побеждает дисциплина. И нам ее не хватило сегодня. Ни один игрок из штрафного бокса отличиться не может. Нужно доказывать на льду: за любую провокацию нужно наказывать голами. Из штрафного бокса мы никого не порадуем».

Особенно Роман Борисович отметил Кузнецова, который в матче с «Салаватом Юлаевым» получил 2+10 минут за оскорбление судьи. Причем, это не первое его крупное наказание. В игре со «Спартаком», состоявшейся 25 октября, он за первые 9 минут получил три удаления: стандартную «двойку», а также 2+2 за задержку соперника и неспортивное поведение.

«Почему Кузнецов сыграл так плохо? Контроль эмоций. Он же 10 лет в другой стране играл в НХЛ. Он не был в Уфе 12 лет! Еще тренер «Салавата» — Козлов, играл Сапрыкин. Кузя давно не выступал здесь. Для него каждый день что-то новое. Сегодняшний матч — это хороший урок и для него, и для всей команды. Будем сильнее. Мы даже не про игру говорим, а про дисциплину. Думаю, это был последний раз, когда он неоправданно удаляется. Мы уже все обговорили, друг друга понимаем. Он еще не показал свой лучший хоккей в этом сезоне».

КХЛ нужно делать популярнее

А еще Ротенберг порассуждал о советском хоккее — и нынешнем российском: «Нужно делать все возможное, чтобы хоккей развивался, и каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. К этому надо стремиться, это ведь было в СССР. Будучи маленьким пятилетним мальчиком в 1986 году я влюбился в этот вид спорта. Хотя у меня не хоккейная семья, мой отец — тренер дзюдо, но я знал каждого игрока советской сборной. И к этому надо стремиться нам. Нужно, чтобы каждый человек знал каждого игрока в лицо. И смотрел все наши матчи».

«Салават Юлаев» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице «Востока». СКА уступил во втором матче подряд — до этого было поражение от «Локомотива» в Санкт-Петербурге (2:3) — и находится на второй строчке «Запада» (31 очко в 23 играх).