Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

«Салавату» стоит разобраться со своими проблемами в игре, а не перекладывать их на судей

«Салават Юлаев» проигрывает «Спартаку» 1-3 в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ХК «Салават Юлаев»
Подводят лидеры-легионеры и вратари.

Гневный спич Виктора Козлова разжег первый крупный судейский скандал в плей-офф КХЛ. Главный тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал работу арбитров, назвав происходящее в матче емким словом «безобразие». Его эмоции понятны: уфимцы потерпели третье поражение в серии и поставили себя в тяжелейшее положение. А в матче действительно можно отыскать несколько спорных судейских моментов. Вот только «Салават Юлаев» уступает «Спартаку» в хоккейных мелочах, и вчерашнее поражение точно не стоит списывать на ошибки арбитров.

Козлов — интеллигентный человек и большой дипломат. Слышать такие слова от него вдвойне неожиданно. Тренер по натуре привык сдерживать эмоции, но после поражения в четвертом матче его прорвало. Возможно, таким способом Виктор устроил своеобразный громоотвод для команды. Месседж обошелся в 300 тысяч рублей, если же Козлов снимет давление с «Салавата» перед важнейшим пятым матчем, бухгалтерия уфимского клуба не вспомнит о транше в КХЛ. А внутренних проблем у команды хватает.

Хоккеисты &laquo;Спартака&raquo; Ансель Галимов, Адам Ружичка, Вениамин Королев, Андрей Локтионов, Андрей Миронов (слева направо) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Салавата Юлаева&raquo;.«Сегодня было безобразие. Судьи должны лучше работать». Скандал после матча «Спартак» — «Салават Юлаев»

В серии со «Спартаком» Козлов использовал двух вратарей. В плей-офф показатели Александра Самонова и Семена Вязового просели — каждый вратарь отражает меньше 90 процентов бросков. «Салават» пытается чередовать голкиперов, но на выезде, очевидно, ошибся с выбором. Вязовой не выручил в третьем матче, Самонов пропустил необязательные шайбы в четвертом. На контрасте Алексей Жамнов продолжил верить в Артема Загидулина даже после неудачной первой игры. Вратарь «Спартака» в каждом матче получает большой объем работы, но уже одержал три победы подряд.

Московскую часть серии «Салават» проиграл в равных составах. В четвертом матче оба гола уфимцы забили в большинстве. В третьей игре «Спартак» также превзошел соперника по игре «пять на пять». А что по спецбригадам? В плей-офф у команды Козлова худшее меньшинство. За два раунда уфимцы нажили очень скромные 52 процента нейтрализации. Почти каждое второе удаление приводит к голу. Для сравнения: показатель красно-белых — 83,3 процента. Разве в том, что меньшевики «Салавата Юлаев» не справляются с лидерами соперников, виноваты судьи?

Ансель Галимов против Шелдона Ремпала.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легионеры вели «Салават Юлаев» за собой весь сезон. Перед плей-офф дисбаланс между тройками нападения вызывал самые большие опасения. Однако в кубковых матчах не все иностранцы Козлова сохранили привычную королевскую стабильность. Сбавил снайперский темп Джошуа Ливо — у канадца только два гола в плей-офф, в последних матчах он больше переключился на передачи. Не так ярок Александр Хмелевский — худший игрок «Салавата» по показателю полезности (минус 3). Сказывается потеря Нэйтана Тодда — незаменимого бойца, который хорош как в созидании, так и в разрушении.

Нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Шелдон Ремпал (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;.«Салават» засудили? В чем настоящие проблемы команды из Уфы? «Авангард» не спасется? Выводы по дню плей-офф КХЛ

В плей-офф «Салават» еще не выигрывал в гостях. Так было в серии с «Сибирью», так происходит со «Спартаком». Эту тенденцию надо переломить, если уфимцы планируют идти в следующий раунд. Чего в этом больше: фактора трибун, наложения звеньев, права последних смен или банального совпадения — не так важно. «Спартак» в плей-офф преобразился в лучшую сторону. Москвичи не только героически спаслись во втором матче серии, показав характер. Когда «Салават» попадал в аналогичные ситуации, красно-белые не дали сопернику отыграться, действуя в концовках строго и собранно. Этого не хватило уфимцам, чтобы повести в серии 2-0. «Юлаевцам» стоит разобраться со своими проблемами, а не перекладывать ответственность на судей. Шансы перевернуть серию сохраняются.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
Читайте также
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
«Салават Юлаев» — «Спартак»: видеообзор матча
Кубок Гагарина, видео голов и результаты матчей 19 апреля: «Локомотив» уступил «Авангарду», «Салават Юлаев» обыграл «Спартак»
«Авангард» обыграл «Локомотив» и сократил отставание в серии
Нападающий «Салавата Юлаева» Уилсон: «В течение сезона стараешься занять место повыше, чтобы седьмая игра прошла дома»
Козлов: «Набиев в этом сезоне уже не сыграет»
Жамнов о поражении от «Салавата Юлаева»: «Не реализовали моменты, которые у нас были в формате пять на пять»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Как «Трактор» ставит камбэки на поток? Для победы Кудашову нужен скучный хоккей? Выводы по дню плей-офф КХЛ

«Салават» дожал «Спартак» уже на первой минуте овертайма! Опять было очень много удалений и голов в большинстве
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
2 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
6. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
3 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 2
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
7.04
8.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
19.04 14:00
Сал. Юлаев – Спартак
 4 : 3 ОТ
19.04 17:00
Локомотив – Авангард
 2 : 3
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости