«Салавату» стоит разобраться со своими проблемами в игре, а не перекладывать их на судей
Гневный спич Виктора Козлова разжег первый крупный судейский скандал в плей-офф КХЛ. Главный тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал работу арбитров, назвав происходящее в матче емким словом «безобразие». Его эмоции понятны: уфимцы потерпели третье поражение в серии и поставили себя в тяжелейшее положение. А в матче действительно можно отыскать несколько спорных судейских моментов. Вот только «Салават Юлаев» уступает «Спартаку» в хоккейных мелочах, и вчерашнее поражение точно не стоит списывать на ошибки арбитров.
Козлов — интеллигентный человек и большой дипломат. Слышать такие слова от него вдвойне неожиданно. Тренер по натуре привык сдерживать эмоции, но после поражения в четвертом матче его прорвало. Возможно, таким способом Виктор устроил своеобразный громоотвод для команды. Месседж обошелся в 300 тысяч рублей, если же Козлов снимет давление с «Салавата» перед важнейшим пятым матчем, бухгалтерия уфимского клуба не вспомнит о транше в КХЛ. А внутренних проблем у команды хватает.
В серии со «Спартаком» Козлов использовал двух вратарей. В плей-офф показатели Александра Самонова и Семена Вязового просели — каждый вратарь отражает меньше 90 процентов бросков. «Салават» пытается чередовать голкиперов, но на выезде, очевидно, ошибся с выбором. Вязовой не выручил в третьем матче, Самонов пропустил необязательные шайбы в четвертом. На контрасте Алексей Жамнов продолжил верить в Артема Загидулина даже после неудачной первой игры. Вратарь «Спартака» в каждом матче получает большой объем работы, но уже одержал три победы подряд.
Московскую часть серии «Салават» проиграл в равных составах. В четвертом матче оба гола уфимцы забили в большинстве. В третьей игре «Спартак» также превзошел соперника по игре «пять на пять». А что по спецбригадам? В плей-офф у команды Козлова худшее меньшинство. За два раунда уфимцы нажили очень скромные 52 процента нейтрализации. Почти каждое второе удаление приводит к голу. Для сравнения: показатель красно-белых — 83,3 процента. Разве в том, что меньшевики «Салавата Юлаев» не справляются с лидерами соперников, виноваты судьи?
Легионеры вели «Салават Юлаев» за собой весь сезон. Перед плей-офф дисбаланс между тройками нападения вызывал самые большие опасения. Однако в кубковых матчах не все иностранцы Козлова сохранили привычную королевскую стабильность. Сбавил снайперский темп Джошуа Ливо — у канадца только два гола в плей-офф, в последних матчах он больше переключился на передачи. Не так ярок Александр Хмелевский — худший игрок «Салавата» по показателю полезности (минус 3). Сказывается потеря Нэйтана Тодда — незаменимого бойца, который хорош как в созидании, так и в разрушении.
В плей-офф «Салават» еще не выигрывал в гостях. Так было в серии с «Сибирью», так происходит со «Спартаком». Эту тенденцию надо переломить, если уфимцы планируют идти в следующий раунд. Чего в этом больше: фактора трибун, наложения звеньев, права последних смен или банального совпадения — не так важно. «Спартак» в плей-офф преобразился в лучшую сторону. Москвичи не только героически спаслись во втором матче серии, показав характер. Когда «Салават» попадал в аналогичные ситуации, красно-белые не дали сопернику отыграться, действуя в концовках строго и собранно. Этого не хватило уфимцам, чтобы повести в серии 2-0. «Юлаевцам» стоит разобраться со своими проблемами, а не перекладывать ответственность на судей. Шансы перевернуть серию сохраняются.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|3 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|19.04
|14:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|4 : 3 ОТ
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|2 : 3