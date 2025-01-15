Канадец из «Салавата» — супертоп! Третий хет-трик за месяц, исторический рекорд клуба и первое место в гонке бомбардиров
FONBET Чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Уилсон — 7 (Тодд, Цулыгин), 4:54 — 1:0. Ливо — 29 (Науменков, Зоркин), 22:10 — 2:0. Хмелевский — 18 (бол., Тодд, Ливо), 30:53 — 3:0. Ливо — 30 (Уилсон, Зоркин), 31:49 — 4:0. Ливо — 31 (Тодд, Уилсон), 44:08 — 5:0.
Вратари: Вязовой — Долганов (Озолин, 44:08).
Штраф: 28 — 45.
Броски: 25 (15+7+3) — 23 (4+13+6).
Судьи: Сергеев, Шувалов.
15 января. Уфа. Уфа-Арена. 6913 зрителей.
31-летний нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо — официально легенда уфимского клуба! В матче с «Нефтехимиком» (5:0) хоккеист оформил хет-трик, и теперь на его счету 31 шайба в регулярном чемпионате КХЛ. Ранее ни одному представителю «Салавата» не удавалось забить 30 или более голов в регулярке, предыдущий рекорд принадлежал Патрику Торесену и Алексею Терещенко — по 29 шайб.
Несчастный «Нефтехимик»
Своим хет-триком Ливо помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Две из трех шайб канадец забросил во втором периоде, третью — в начале третьего игрового отрезка. Так он довершил разгром оппонента — нижнекамский клуб не сумел оправиться от удара и и не размочил счет.
Примечательно, что всего пять дней назад «Салават Юлаев» тоже громил «Нефтехимик», но на выезде — 7:4. Тогда Ливо лютовал еще сильнее: сделал хет-трик из голевых передач и оформил дубль.
И в целом канадец набрал ход — с 25 декабря на его счету три хет-трика! 30 декабря пострадал «Барыс» (6:0), 25 декабря — «Амур» (5:4). Неудивительно, что с такой результативностью рекорд «Салавата Юлаева» по голам в регулярке пал именно под натиском Ливо.
Сплошные достижения
Кроме обновления клубного рекорда, на счету канадца еще как минимум два прорыва. Благодаря хет-трику Джош упрочил свое звание лучшего снайпера КХЛ (31) и ушел в отрыв от ближайшего преследователя — Данила Аймурзина из «Северстали» (26).
А еще Ливо стал первым игроком в этом сезоне КХЛ, пробившим 50 очков. Канадец, на счету которого после матча с «Нефтехимиком» 51 балл, занимает первое место в гонке бомбардиров.
Забавно, но про свои достижения Джош был не в курсе: «Я про это не знал, но очень рад, что удалось побить рекорд. Я надеюсь, что смогу этот рекорд упрочить и, самое главное, что команда будет побеждать», — заявил хоккеист клубной пресс-службе.
И по поводу результативности в матче с «Нефтехимиком» (девять очков за две игры) тоже высказался: «Такое бывает, когда все получается. Шайба залетает в ворота, отдаются передачи. Но следующий матч с серьезным соперником, нужно сфокусироваться на этой встрече».
С такими выступлениями нападающего однозначно можно назвать лучшим легионером этого сезона. Но теперь есть вопрос: сможет ли «Салават Юлаев» удержать Ливо после завершения контракта?
На данный момент казанский клуб, набравший 60 баллов за 44 игры, занимает второе место в Восточной конференции. Есть все шансы выйти на первое — перед занимающим верхнюю строчку «Трактором» отставание в три очка и фора в три матча.
Матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|15.01
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|3 : 4 Б
|15.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|5 : 0
|15.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|2 : 1 ОТ
|15.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|2 : 3