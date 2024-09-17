Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

17 сентября, 22:45

Ужас в Уфе. Игрок «Салавата» ударился головой в борт, его увезли на носилках

Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Салавата» Глеб Кузьмин ударился головой в борт.
Фото Скриншот трансляции
Пожелаем здоровья Глебу Кузьмину.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» — «Авангард» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Газимов — 1 (Набиев, Панин), 7:25 — 1:0. Пименов — 1, 9:27 — 2:0. Чистяков — 3 (бол., Вей, Макеев), 19:41 — 2:1. Василевский — 1 (Ливо, Науменков), 27:43 — 3:1. Шарипзянов — 1 (бол., Макеев, Вей), 40:56 — 3:2. Шаров — 3 (Самонов), 51:04 — 4:2.
Вратари: Самонов — Хомченко (58:18).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 37 (13+11+13) — 31 (8+13+10).
Судьи: Ромасько, Соин.
17 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».

Нападающий Глеб Кузьмин с 20 лет был игроком ротации «Салавата Юлаева», но до нынешнего сезона его сложно было назвать твердым игроком основного состава. Большую часть времени он проводил в фарм-клубе «Торос», выступающем в ВХЛ. И только в последних двух сезонах стал проводить чуть больше половины регулярного чемпионата в главной команде.

В нынешнем сезоне в карьере Кузьмина случился прорыв. Глеб закрепился в топ-6 нападения уфимцев, играя во второй тройке с Шелдоном Ремпалом и Александром Шаровым, и начал регулярку с гола в «зеленом дерби». А в матче с «Трактором» (2:1 Б) побил собственный рекорд игрового времени, проведя на льду 19 минут и 12 секунд. Главные преимущества Кузьмина — самоотверженность и характер. Все шло к тому, что форвард станет лидером команды.

Домашний матч «Салавата Юлаева» против «Авангарда» складывался удачно для уфимцев и привел к победе хозяев. Но омрачил игру страшный момент во втором периоде: Кузьмин в столкновении с защитником омичей Дарреном Дицем упал и влетел головой в борт, после чего форварда юлаевцев увезли на носилках.

«Такие моменты страшные. Хочу пожелать ему только здоровья и скорейшего восстановления. И чтобы он вернулся на лед быстро», — Диц, которого нельзя обвинять в грязной игре, уже в перерыве прокомментировал момент.

А вот слова главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова на послематчевой пресс-конференции заставили сильно нервничать: «У него все очень серьезно. Это неприятная ситуация. Не буду спекулировать».

Как стало известно «СЭ», на данный момент детальной информации о состоянии Кузьмина нет. При этом есть подозрения на перелом шейного позвонка. В таком случае игрок выбыл надолго, и хочется надеяться, что все обойдется.

Даниил Вовченко. «Проснулся в больнице в шоке». Игрок «Магнитки» — о силовом приеме, из-за которого Разин увел команду

В игре предсезонного Мемориала Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком» произошел еще один страшный эпизод: форвард магнитогорцев Даниил Вовченко остался лежать на льду после силового приема Романа Абросимова. Вовченко увезли на носилках, но в итоге все обошлось. Игрок пока так и не вернулся на лед, но в ближайшее время должен присоединиться к команде — учитывая то, как все выглядело, это счастливое стечение обстоятельств.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 6 4 2 8
2 Сал. Юлаев 5 4 1 8
3 Трактор 5 3 2 7
4 Автомобилист 6 3 3 7
5 Авангард 6 3 3 7
6 Сибирь 6 3 3 6
7 Адмирал 4 2 2 5
8 Лада 6 2 4 5
9 Амур 5 2 3 4
10 Ак Барс 4 2 2 4
11 Барыс 5 1 4 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Спартак 5 4 1 9
3 Северсталь 6 4 2 8
4 ЦСКА 6 3 3 7
5 Динамо Мн 5 3 2 6
6 Куньлунь РС 6 3 3 6
7 СКА 5 2 3 5
8 Торпедо 6 2 4 5
9 Витязь 5 2 3 4
10 Динамо М 6 2 4 4
11 Сочи 4 2 2 4
Результаты / календарь
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
18.09 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости