День суперматчей: триумф «Салавата», хет-трик защитника и Федотов, засушивший «Спартак»

Обзор яркого игрового дня в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ .

Уфа: «Салават» по делу сильнее «Ак Барса»

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Дроздов — 6 (Мелош), 33:20 — 1:0. Дроздов — 7 (Кузьмин, Мелош), 43:07 — 2:0. Науменков — 1, 43:27 — 3:0. Яшкин — 14 (Семенов, Радулов), 59:36 — 3:1.

Вратари: Самонов — Билялов (Ахтямов, 43:27, 58:29 — 59:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (10+10+4) — 28 (8+6+14).

Судьи: Бирин, Кочетов.

Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.

К «зеленому дерби» «Ак Барс», пожалуй, впервые в сезоне подходил не в статусе фаворита. Казанцы попали в яму после выезда на Дальний Восток. После матча с «Авангардом» в прошлый вторник один из игроков «Ак Барса» рассказал о том, что тяжесть накрывает не сразу после приезда, а в матче с омичами она чувствовалась. Возможно, это и сказалось в проигранных матчах с «Ладой» (3:6) и «Нефтехимиком» (1:2). СКА также выглядел мощнее казанцев, но армейцев подвела реализация моментов, а Тимур Билялов в том матче творил чудеса.

Уфимцы же спокойно разобрались с «Амуром», в игре с которым наконец-то предстали в оптимальном составе. Не хватает только травмированного Алалыкина, но талантливого форварда одолели травмы, и к его отсутствию все уже успели привыкнуть. Мощно стартовавший в КХЛ канадский новичок Ливо ворвался в ударную тройку к Хмелевскому и Шарову, а защитник Мелош составил пару с Науменковым.

Несмотря на нули в первом периоде, игра была очень живой. Несколько раз выручил «Салават» один из лучших игроков первых двух месяцев регулярки Александр Самонов, под стать ему был и Билялов. Уфимцы сразу показались более свежими и пользовались этим на протяжении всего матча. Нули держались на видеокубе до середины матча, пока инициативу не взял на себя Дроздов. Белорусский форвард получил передачу от Мелоша, беспрепятственно вошел в чужую зону и точно бросил по центру.

Мелош запустил по флангу скоростного Глеба Кузьмина, который проехал за воротами соперника и выдал шикарную передачу на пятак Дроздову. Иван твердо решил, что «зеленое дерби» — его тема, забив уже в третий раз за три матча с «Ак Барсом» в этом сезоне.

А вскоре не самым удачным образом сыграл Билялов, до этого не раз спасавший гостей. Бросок Науменкова трудно назвать неберущимся, поэтому сразу после гола основного вратаря казанцев заменил Ахтямов.

В итоге «Салават», который по всем статьям был сильнее, дожал «Ак Барс». Единственное, что могло испортить настроение, — Самонов не смог оформить «сухарь», пропустив на последних секундах от Яшкина. Но, кажется, вратарь «Салавата» совсем не расстроился, сделав после игры победное селфи с партнерами — такая традиция у уфимцев с этого сезона.

Москва: ЦСКА остановил «Спартак»

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Фатеев — 3 (Мингачев, Дыбленко), 22:44 — 0:1. Соркин — 9 (бол., Григоренко, Абрамов), 26:22 — 0:2. Окулов — 5 (Каменев, Плотников), 57:47 — 0:3.

Вратари: Рибар (57:32 — 57:47) — Федотов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 44 (14+13+17) — 36 (11+14+11).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

Москва. «Мегаспорт». 9798 зрителей.

«Спартак» по итогам первых двух месяцев можно наряду с «Ладой» назвать главным приятным сюрпризом КХЛ. Команда Алексея Жамнова играет в атакующий хоккей, а ударная тройка Голдобин — Морозов — Порядин поражает результативностью: на троих парни набрали уже 95 очков! Казалось, что феерия должна продолжиться в игре с ЦСКА, но у Сергея Федорова были другие планы.

В первом периоде красно-белые атаковали острее и даже забили на последней минуте, но после видеопросмотра арбитры отменили гол, зафиксировав «вне игры». А в начале второго периода недавно выменянный из «Трактора» на Юртайкина Егор Фатеев забросил свою вторую шайбу за ЦСКА.

Уже через три с лишним минуты Максим Соркин реализовал большинство, удвоив преимущество армейцев.

Окончательный же счет броском по пустым воротам установил Окулов. А главным героем можно назвать вратаря ЦСКА Ивана Федотова, отразившего 44 броска по своим воротам и ставшего первым, кто смог оставить «Спартак» без голов в этом сезоне.

Питер: СКА полпериода играл вшестером!

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Старков — 2 (Глотов), 7:36 — 1:0. Шарипзянов — 2 (Спунер, Ткачев), 10:56 — 1:1. Буше — 14 (Спунер, Гуляев), 17:26 — 1:2. Шарипзянов — 3 (Спунер, Ткачев), 20:35 — 1:3. Шарипзянов — 4 (Гераськин, Филатьев), 27:02 — 1:4. Чивилев — 1 (Рендулич, Толчинский), 54:46 — 2:4. Николишин — 3 (мен., п.в., Чистяков), 56:16 — 2:5. Грицюк — 8 (Никишин), 59:53 — 3:5.

Вратари: Серебряков (Мойсевич, 27:02, 51:23 — 52:41, 53:28 — 54:46, 55:02 — 56:16) — Мишуров.

Штраф: 36 — 6.

Броски: 47 (11+17+19) — 24 (10+9+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 406 зрителей.

Главным сюжетом матча СКА против «Авангарда» была встреча бывших форвардов омичей Сергея Толчинского и Арсения Грицюка против команды, в которой они провели лучшие годы карьеры (Грицюк вообще больше нигде не играл, это его родной клуб). Но героем стали не они и даже не Владимир Ткачев, который был в прямо противоположной роли. Главной звездой вечера стал капитан омичей Дамир Шарипзянов!

Защитник, до этого забросивший одну шайбу за весь предыдущий сезон, сделал хет-трик! Но начал веселье в городе на Неве не он, а форвард СКА Степан Старков, красиво забивший из-под ноги.

А дальше включился Шарипзянов. Сначала цели достиг его бросок от синей линии.

Вскоре Буше удвоил преимущество гостей, а Шарипзянов оформил дубль в начале второго периода. Спунер вывел его на бросок передачей из-за ворот, а встречать Дамира никто не выехал.

И совсем уж издевательским получился третий гол капитана омичей — Шарипзянов проехался вдоль борта и запустил шайбу в ближний угол.

Пожалуй, самым запоминающимся моментом матча станет драка между Зинченко и новобранцем «Авангарда» Вербой. Игроки знатно побили друг друга, а победу в итоге одержал Зинченко.

Омичи довели дело до победы, несмотря на то что с середины третьего периода СКА играл вшестером. Армейцы отыграли один гол, но после того, как Никишину немного не хватило, чтобы догнать пущенную Николишиным в пустые ворота шайбу, матч был закончен.