Теему Хартикайнен уничтожил «Ак Барс» четырьмя голами

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 7:3 (2:2, 1:1, 4:0)

Голы: Да Коста — 21 (Воронков, Сафонов), 3:47 — 0:1. Кадейкин — 9 (бол., Маннинен, Хартикайнен), 6:52 — 1:1. Плэтт — 6 (Коледов, Жарков), 12:06 — 2:1. Педан — 5 (Доус, Да Коста), 15:47 — 2:2. Хартикайнен — 18 (бол., Ларсен, Маннинен), 20:49 — 3:2. Зарипов — 6 (Любимов, Мерфи), 27:57 — 3:3. Маннинен — 13 (бол.), 43:07 — 4:3. Хартикайнен — 19 (Панин, Гранлунд), 48:31 — 5:3. Хартикайнен — 20 (бол., Маннинен, Кадейкин), 56:21 — 6:3. Хартикайнен — 21 (бол., Кадейкин, Маннинен), 57:02 — 7:3.

Вратари: Метсола — Билялов.

Штраф: 4 — 22.

Броски: 32 (13+9+10) — 27 (6+14+7).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

10 января. Уфа. «Уфа-Арена».

От «зеленого дерби» всегда ждешь яркого хоккея. Но сегодня «Салават Юлаев» и «Ак Барс» даже превзошли ожидания. За два периода команды забросили шесть шайб (по три каждая), но главный перфоманс оставили на третий.

За последние 20 минут игроки «Ак Барса» получили семь двухминутных удалений, и рассчитывать на успех в такой ситуации было нереально. Особенно учитывая фантастическую тройку легионеров «Салавата».

Сначала численное преимущество реализовал Сакари Маннинен. Точнее, шайбу в свои ворота отправил Андрей Педан, неудачно обработавший шайбу на пятаке. Гол же записали на Маннинена, наносившего бросок.

В этой шайбе можно винить Тимура Билялова, неудачно отразившего бросок, но вратарь «Ак Барса» много раз спасал свою команду. Пока за дело не взялся Хартикайнен, однажды отличившийся еще во втором периоде. Сперва он сделал гол сам, выкатившись на пятак и точно бросив после отскока от Фисенко.

Третий гол Хартикайнена в матче получился издевательским. Уфимцы методично раскатывали соперников, оставшихся втроем, а Теему наносил завершающий бросок, когда Билялов уже был без клюшки и сидел на коленях.

А в концовке матча хозяева снова реализовали большинство «пять на три». Маннинен сделал передачу на Хартикайнена, который мощно зарядил из правого круга вбрасывания.

После единичной, пусть и яркой победы не стоит считать «Салават» главным фаворитом Восточной конференции. По сути, результат обеспечила первая тройка, а когда ее закрывают, у уфимцев обычно нет запасного плана. «Ак Барс» стабильнее и до провала в дерби выдал девятиматчевую победную серию.

Но уфимские легионеры, особенно Хартикайнен, не раз показывали, что свою лучшую игру демонстрируют в плей-офф. Сегодня для них был как раз такой матч. А Хартикайнен в очередной раз доказал, что он лучший легионер КХЛ прямо сейчас. Набрав сегодня 5 (4+1) очков, Теему вышел в лидеры списка лучших бомбардиров лиги.