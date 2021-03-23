Безволие до последних минут. «Салават» был жалок в серии с «Ак Барсом»

Уфимские «суперфинны» не забили ни разу, бился только капитан, а команда установила клубный антирекорд в КХЛ

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Петров — 3 (Кормье), 36:49 — 0:1. Воронков — 2 (Галиев, Бурмистров), 37:57 — 0:2. Галиев — 3 (Лямкин, Воронков), 41:11 — 0:3. Плэтт — 1 (Кадейкин, Хартикайнен), 55:31 — 1:3. Кадейкин — 2 (Гранлунд, Маннинен), 56:17 — 2:3.

Вратари: Метсола (Тарасов, 41:11, 54:58 — 55:31, 55:46 — 56:17, 57:23) — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 36 (8+12+16) — 20 (7+8+5).

Судьи: Бирин, Оленин.

23 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 8070 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

От «зеленого дерби» ждали долгой серии, но в результате все обернулось настоящим выносом «Салавата Юлаева». «Ак Барс» как будто не заметил соперника, а особенно преимущество казанцев было заметно в выездных матчах, что должно сильно ударить по самолюбию принципиального соперника.

При счете 3-0 многие команды могут расслабиться, но «Ак Барс» ответственно подошел к четвертой игре. Затягивать серию Квартальнову точно не хотелось: в его карьере был опыт проигрыша с 3-0, когда ЦСКА в сезоне-2014/15 в финале Западной конференции уступил СКА. Главный тренер «Салавата» Лямся приготовил для оппонента сюрприз — перевел во второе звено главную звезду команды Теему Хартикайнена, место которого с Манниненом и Гранлундом занял Джефф Плэтт.

Вот только это не сильно помогло уфимцам. Команды с первых минут начали играть в вязкий хоккей, который только во втором периоде привел к голам. Причем гости очень быстро довели преимущество до двух шайб: сначала Кирилл Петров удачно сыграл на пятаке, а потом тройка Галиев — Бурмистров — Воронков разыграла идеальную контратаку.

Безволие — самое обидное, что могли наблюдать уфимские болельщики. Команда, для которой матч может стать последним в сезоне, так не играет. Ну если только не хочет побыстрее поехать в отпуск. Продолжился позор в начале третьего периода, когда «Ак Барс» забросил третью шайбу, а провалившего серию Метсолу сменил Тарасов.

Странно, что в такой ситуации вообще нужно заводить команду, но капитан «Салавата» Григорий Панин всю серию старался сделать именно это. В середине третьего периода ему это удалось. Он накинулся на Яруллина и провел пару неплохих ударов. Да, «Салават» две минуты отыграл в меньшинстве, но это была уже другая команда.

Когда Тарасова заменил шестой полевой игрок, уфимцы наконец закрепились в чужой зоне и достаточно быстро забросили две шайбы. Казавшийся невероятным камбэк стал очень близок.

Но сказки для «Салавата» так и не вышло. «Ак Барс» больше не пропустил и попутно установил антирекорд уфимцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли серию со счетом 0-4.

Причин такого исхода несколько. Во-первых, полностью нейтрализованная соперником ударная тройка «Салавата»: на троих финны не забили ни одного гола. Во-вторых, несбалансированность состава уфимцев: без Хартикайнена взять игру на себя было некому. Не смогли ничего противопоставить в Уфе и силовой игре соперника: периодически хоккеисты «Салавата» выглядели испуганными и старались побыстрее избавиться от шайбы. А оппоненту именно это и было нужно. Намного лучше были казанцы и по движению: игроки «Ак Барса» летели из чужой зоны в свою и отбирали шайбу у соперника.

Провалом можно назвать и работу тренерского штаба Лямся, который не придумал ничего нового по ходу игр. А ведь финский специалист перед плей-офф получил новый контракт на следующий сезон. Работа руководства «Салавата» вообще вызывает большие вопросы: никто из игроков, приобретенных по ходу сезона, не сделал команду сильнее. Да и замена местного специалиста Цулыгина на финна после прошлого сезона, когда «Салават» прошел «Авангард», оказалась неоправданной.