Демидов уже разрывает. Получит ли он шанс в основе СКА?

Проспект «Монреаля» оформил дубль в матче турнира Николая Пучкова против «Сочи».

Россия U-23 — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Голы: И. Федотов — 1 (бол., Авраменко, Тянулин), 1:38 — 0:1. Тимашов — 1 (М.С. Федотов), 5:06 — 0:2. Демидов — 1 (Романов), 9:04 — 1:2. Петров — 1 (бол., Танков), 31:27 — 2:2. Демидов — 2 (Лазутин, Романов), 32:04 — 3:2. Бровкин — 2 (Крутов), 32:29 — 4:2.

Вратари: Заврагин — Тулинов (Иванов, 32:29).

Судьи: Васильев, Кочетов.

22 августа. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный город».

Талантливый нападающий Иван Демидов проводит вторую предсезонку в качестве игрока, претендующего на место в основе СКА. Год назад на Sochi Hockey Open форвард по-настоящему впечатлил. Своим мастерством, умением вести борьбу и реализовывать моменты. В связке с Матвеем Мичковым они сыграли за армейцев и выглядели очень солидно, пусть и против сырых соперников. Однако классный августовский турнир не дал никаких гарантий Демидову. В сезоне-2023/24 Иван поднялся в КХЛ только на четыре матча и только в одном — против «Лады» — получил больше 10 минут.

Фото ФХР

Новое лето — новая драма вокруг места в основе СКА. В межсезонье армейцы активничали на рынке. Вернули из Северной Америки Евгения Кузнецова. Подписали опытных Михаила Григоренко и Сергея Плотникова. Состав раздувался с каждым трансфером, не говоря о том, что в системе подрастает талантливая молодежь, выигравшая Кубок Харламова-2024. Получивший пятый пик на последнем драфте НХЛ Демидов как рассматривался, так и рассматривается первым на подъем в основу СКА среди юниоров.

На домашнем турнире Николая Пучкова петербуржцы командировали суперталанта в олимпийскую сборную России. Команда Николая Воеводина стартовала с победы над «Сочи», а Демидов отметился дублем. 18-летний Иван поменял маску на визор и знатно поиздевался над южным клубом. Обе шайбы получились по-своему эффектными. Сперва Демидов озадачил голкипера Никиту Тулинова шикарным кистевым броском, затем ловко разобрался перед воротами, вырвавшись из-под опеки защитника.

Для молодого игрока, особенно претендента на место лимитчика, каждый летний матч — большой тест на зрелость перед КХЛ. Тренеры выбирают, кто из юнцов потянет взрослый уровень и подходит основному составу. Демидов блестяще проявил себя в первой же игре турнира Пучкова. Дубль, много полезных действий, хорошее движение — заметно, что после драфта Иван не пустился развлекаться, а плодотворно готовился к важному году — последнему по контракту с армейцами.

Вот только кажется, что, как бы нападающий ни феерил на предсезонке, сдать экзамен на место в основу Роману Ротенбергу ему будет непросто. Будущее Демидова — одна из главных интриг ближайшего сезона. По-хорошему, СКА мог бы отпустить форварда в аренду, но это не позволяет регламент. Единственный выход — скрытая аренда, с которой активно борются в КХЛ. Демидова не первый год сравнивали с Матвеем Мичковым. Они отличаются по стилю и фактуре, но имеют похожий путь. Проспект «Филадельфии» также не закрепился в основе СКА на длительное время. Фактически за океан Мичков уехал из «Сочи», а за армейцев он отыграл всего 17 матчей за три года.

Хочется верить, что главный тренер армейцев проникнется успехами Ивана на предсезонке и даст талантливому форварду адекватный шанс в основе. А дальше все зависит от самого Демидова. Зная характер и талант форварда, не возникает сомнений, что этот парень зацепится за любую соломинку, лишь бы заиграть в КХЛ.