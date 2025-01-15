Кому нужна отставка Ротенберга? Слух о ней сошел как лавина, заняв все информационное пространство

Тем не менее главный тренер СКА продолжит работу на своем посту.

Причина слухов

Слухи об отставке Романа Ротенберга появились неожиданно, но кажется, что они выросли на пустом месте. Такова судьба главного тренера, таков его имидж. Любые новости о нем будут пользоваться популярностью, в принципе, можно придумывать что угодно и это сразу же разойдется по СМИ и соцсетям. А если уж что-то плохое, то тут же начнут верить в любую чушь.

Хотя момент подобран идеально. У СКА три поражения подряд, в таблице команда на седьмом месте, да тут еще и расставание с защитником Тони Деанджело, которое удивило многих. Но игроки уходят и приходят, а при чем тут тренер?

Откуда-то появилась информация, что Роману Ротенбергу дали «два матча на исправление ситуации» и это были игры против «Динамо» и «Локомотива». Такое бывает в клубах с другим управлением, в СКА подобные порядки не работают, там все устроено чуть сложней.

Интересно, что дали два матча на «исправление» после трех побед подряд, в момент, когда обыгран ЦСКА. Да, конечно, поражение от «Спартака» со счетом 0:5 не порадовало. У высшего руководства СКА есть особое отношение к красно-белым, по результатам этой встречи оно вполне могло выразить недовольство, но не такое, чтобы резко идти на перемены. А вот к поражениям от «Динамо» и «Локомотива» стоит относиться иначе. В обеих встречах питерцы выглядели неплохо, а подвели какие-то конкретные ошибки игроков. Типа удаления Сергея Плотникова на последней минуте в Москве.

После матча с «Локомотивом» Роман Ротенберг ответил на вопрос по поводу места в таблице. Он напомнил, что отрыв от второй позиции всего четыре очка, так что паниковать нет смысла. Кроме того, признался, что раньше клуб ошибочно стремился обязательно выиграть регулярку, заставлял игроков выходить на лед чуть раньше, тратил силы, где не следует, и потом страдал в плей-офф. За плечами есть Кубок Континента, так что пришло время других титулов.

Но про место и результат вообще говорить не хочется. Другое не дает покоя. Многие желают отставки Романа Ротенберга, но не могут толком сформулировать почему. То есть в лиге работает человек, который одним своим присутствием приковывает интерес к турниру, делает для его популяризации на два порядка больше, чем бездарные «комедийные шоу» от КХЛ, но кто-то настаивает, что его надо выгнать.

Фото ХК СКА

Что даст отставка

Отлично придумано. Очнитесь, вы хотите оставить лигу с бесцветным Заварухиным и Козыревым, скупым Никитиным или Жамновым, который на пресс-конференциях говорит: «Ничего я рассказывать вам не буду»? У нас что, играют все лучшие в мире, а хоккей настолько популярен, что без Ротенберга станет лучше?

К СКА предъявляют претензии по поводу нарушения регламента. Допустим. Мы же с вами прекрасно знаем, что в других клубах нарушают регламент еще сильней, но на это никто не обращает внимания. Не платят или задерживают зарплату, могут, скажем по-простому, кинуть игрока с зарплатой, обмануть с выходными или не заплатить за форму. В питерском клубе это исключено. Даже тех, с кем расстаются не очень хорошо, никогда не обманывают, у меня десятки примеров. Да взять последний. Корректно написали, что Тони уезжает «по семейным обстоятельствам», вместо того чтобы заявить, что он играет откровенно хреново, да еще и вредит коллективу.

Вторая претензия — нет наивысшего спортивного результата, когда есть большие возможности. Вспомните СКА во главе с Александром Медведевым. Потолок зарплат тогда вообще отсутствовал, возможности были космические, тренеров меняли непринужденно, а в первом круге плей-офф команда вылетала от рижского «Динамо» и «Спартака».

Далеко ли ушли другие коллективы? Сколько мы писали про организационную суету в «Динамо» (вы же помните, что этот клуб поменял юридическое лицо, чтобы не платить хоккеистам), пересчитайте количество тренеров в «Локомотиве» за последние 10 лет и вспомните, что совсем недавно «Спартак» не попадал в плей-офф. Не деньги играют на льду, в СКА совершают ошибок не больше, чем в остальных организациях.

Фото ХК СКА

Говорят, что Роман Ротенберг работает главным «благодаря знакомству». Вы, наверное, не в курсе, как устроено в других клубах КХЛ. Менеджеров в некоторых из них назначают с такой историей, что им лучше от правоохранительных органов бегать, а не быть на виду. Вопрос квалификации тех или иных тренеров — тоже тема для большой дискуссии.

У меня к Роману Ротенбергу тоже есть вопросы, но локальные (например, чего это Толчинский играет так мало), но я ценю то, что он делает для КХЛ. И многим из наших читателей стоило бы иначе относиться к его работе. Но, думаю, большинство все прекрасно понимает, только слышно, как обычно, самых крикливых.

Надеюсь, Ротенберг как минимум доработает свой контракт до конца. Показатели СКА меня волнуют в меньшей степени, так как я не болельщик этого клуба. Да и не это главное. Результат матча и даже целого турнира живет один день.