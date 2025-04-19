Ротенберг не скучает без плей-офф: забросил девять шайб в выставочном матче СКА

Ротенберг забросил девять шайб за СКА в выставочном матче

Роман Борисович в форме.

СКА провел встречу с болельщиками по итогам сезона-2024/25, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Мероприятие состоялось 19 апреля в «Хоккейном городе» и включило в себя автограф-сессию, мастер-шоу и выставочный матч между командами «СКА Синие» и «СКА Белые».

Интерес к мероприятию оказался огромным. На входе в Ледовый дворец выстроилась большая очередь болельщиков армейцев.

Колонна из желающих попасть на встречу СКА с болельщикам растянулась на сотни метров. И не зря!

Ротенберг в ударе

Дружеская игра стала главным украшением дня, причем комплектация команд получилась забавной. Как сообщает сайт СКА, тренерский штаб «Синих» возглавили хоккеисты Никита Зайцев, Захар Бардаков и Владимир Алистров, «Белых» — Иван Зинченко, Артемий Плешков и Данила Галенюк.

Зато на лед вышли представители тренерского штаба и администрации клуба — так, в команде «Синих» сыграли главный тренер Роман Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев, тогда как за «Белых» выступил тренер по развитию Дэниэл Бохнер.

Первый период прошел напряженно и остался за «Белыми» — 6:5. Однако уже во второй двадцатиминутке «Синие» собрались и совершили мощный камбэк, забросив девять шайб. В концовке они выступили не менее круто, отличившись восемь раз. Выставочный матч закончился со счетом 22:9 в пользу команды Ротенберга.

Сам Роман Борисович напрямую поучаствовал в разгроме — у него 9 голов и 5 передач. В россыпи голов тренера нашлось место даже лакроссу!

Александр Иванович выступил скромнее — отличился дважды. Зато на его счету победная, 10-я шайба «Синих».

Большие планы

Накануне встречи с болельщиками Роман Борисович поделился ожиданиями от нового сезона. В своем Telegram-канале тренер СКА заявил, что в следующем году армейцы станут самым популярным хоккейным клубом мира (!).

«В этом сезоне мы побили свой рекорд по суммарному количеству болельщиков, а в следующем будем лидерами во всем мире. Серьезно укрепились мы и в финансовом плане: с 2015 года коммерческие доходы клуба выросли более чем в 4 раза. Огромное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку в этом и всех предыдущих сезонах!» — заявил Ротенберг.

Кроме того, тренер СКА поблагодарил «Газпром» и лично председателя правления Алексея Миллера за поддержку, пообещав в следующем году выиграть третий Кубок Гагарина для Санкт-Петербурга.

В этом сезоне армейцы завершили свое выступление в плей-офф КХЛ уже в первом раунде — уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4. СКА покинул плей-офф так рано впервые с 2010 года. Петербургский клуб — обладатель Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и -2016/2017.