Ротенберг не скучает без плей-офф: забросил девять шайб в выставочном матче СКА
СКА провел встречу с болельщиками по итогам сезона-2024/25, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Мероприятие состоялось 19 апреля в «Хоккейном городе» и включило в себя автограф-сессию, мастер-шоу и выставочный матч между командами «СКА Синие» и «СКА Белые».
Интерес к мероприятию оказался огромным. На входе в Ледовый дворец выстроилась большая очередь болельщиков армейцев.
Колонна из желающих попасть на встречу СКА с болельщикам растянулась на сотни метров. И не зря!
Ротенберг в ударе
Дружеская игра стала главным украшением дня, причем комплектация команд получилась забавной. Как сообщает сайт СКА, тренерский штаб «Синих» возглавили хоккеисты Никита Зайцев, Захар Бардаков и Владимир Алистров, «Белых» — Иван Зинченко, Артемий Плешков и Данила Галенюк.
Зато на лед вышли представители тренерского штаба и администрации клуба — так, в команде «Синих» сыграли главный тренер Роман Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев, тогда как за «Белых» выступил тренер по развитию Дэниэл Бохнер.
Первый период прошел напряженно и остался за «Белыми» — 6:5. Однако уже во второй двадцатиминутке «Синие» собрались и совершили мощный камбэк, забросив девять шайб. В концовке они выступили не менее круто, отличившись восемь раз. Выставочный матч закончился со счетом 22:9 в пользу команды Ротенберга.
Сам Роман Борисович напрямую поучаствовал в разгроме — у него 9 голов и 5 передач. В россыпи голов тренера нашлось место даже лакроссу!
Александр Иванович выступил скромнее — отличился дважды. Зато на его счету победная, 10-я шайба «Синих».
Большие планы
Накануне встречи с болельщиками Роман Борисович поделился ожиданиями от нового сезона. В своем Telegram-канале тренер СКА заявил, что в следующем году армейцы станут самым популярным хоккейным клубом мира (!).
«В этом сезоне мы побили свой рекорд по суммарному количеству болельщиков, а в следующем будем лидерами во всем мире. Серьезно укрепились мы и в финансовом плане: с 2015 года коммерческие доходы клуба выросли более чем в 4 раза. Огромное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку в этом и всех предыдущих сезонах!» — заявил Ротенберг.
Кроме того, тренер СКА поблагодарил «Газпром» и лично председателя правления Алексея Миллера за поддержку, пообещав в следующем году выиграть третий Кубок Гагарина для Санкт-Петербурга.
В этом сезоне армейцы завершили свое выступление в плей-офф КХЛ уже в первом раунде — уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4. СКА покинул плей-офф так рано впервые с 2010 года. Петербургский клуб — обладатель Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и -2016/2017.
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|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
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|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
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|68
|22
|46
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|18
|50
|44
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|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
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|
Трактор - Динамо Мн
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|
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|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
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Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|20.04
|14:00
|
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|3 : 1
|20.04
|19:00
|
Динамо М – Ак Барс
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