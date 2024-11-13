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Сегодня, 21:35

«Я лучше поеду отдыхать с семьей в Новосибирск, чем в Париж или Лондон». Радость Ротенберга от победы СКА

Роман Ротенберг подтвердил продажу арены в Хельсинки
Егор Сергеев
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Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армейцы прервали черную серию.

СКА на выезде обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ. В основное время и овертайм команды шайб не забросили, так что матч перешел в буллиты — там сильнее оказались армейцы. Благодаря успеху СКА прервал пятиматчевую серию поражений. После игры тренер питерской команды Роман Ротенберг традиционно ярко выступил на пресс-конференции.

О победе

В Санкт-Петербурге заждались хороших результатов — поэтому Роман Борисович был очень рад победе и похвалил команду, которая вытащила игру на характере: «Хочу отметить всю нашу команду. Была такая обоюдоострая игра. Мы много что поменяли за сутки... У нас появился командный дух. Сегодня мы увидели такую группу суровых мужиков, которые победили, несмотря ни на что. Команду — с победой! Огромная благодарность нашим болельщикам, которые приехали, всем, кто был на арене. Спасибо».

О своих ошибках

Один из журналистов спросил, видит ли Ротенберг свои недоработки в том, что СКА не забивает с игры уже 94 минуты. Роман Борисович честно ответил — и отметил соперников: «Если на лед выйдут Корешков, Шафранов, Кетов, я могу тоже на пятачке закрыть вратаря — думаю, мы бы смогли помочь команде, но, к сожалению, по регламенту это невозможно. Мы, конечно, очень хотим забить. И поверьте мне, вопрос не в том, что мы где-то что-то плохо делаем. Вопрос в том, что наши соперники очень самоотверженно играют против нас».

При этом тренер намерен двигаться поступательно: «Что касается реализации, то я и после прошлой игры говорил об этом. Здесь нужно уважительно относиться к сопернику, самоуверенность не нужна. Нужно иметь чувство опасности и забивать, реализовывать голевые моменты, когда они у нас вырисовываются, а они вырисовываются у нас довольно часто. И сегодня было много моментов, которые мы были обязаны реализовать. Мы будем это тренировать.

В то же время хочу отметить картину в целом — мы забили больше всех в КХЛ, и это факт. Есть к чему стремиться. Сегодня железобетонная оборона, а в следующей игре — железобетонная оборона, яркая атака и реализация».

О «СКА Арене»

Питерский клуб должен был вернуться на «СКА Арену» в сезоне-2024/25, однако возвращение армейцев домой все время откладывается. Ротенберг прокомментировал этот момент: «Знаете, здесь очень много разных факторов, которые нам надо решить для того, чтобы это произошло. Скажем так, это наши внутренние вопросы. Конечно, всегда мы будем стремиться играть там, где мы можем побеждать. Всякие детали не хочу обсуждать публично. Это будет неправильно, несправедливо. Но надо улучшить многие детали, чтобы мы туда вернулись».

Матч Еврохоккейтура на &laquo;Хартвалл Арена&raquo;. Ротенберг и Тимченко наконец продали экс-«Хартвалл Арену». Власти Финляндии пытались изъять ее

О «Хартвалл Арене»

13 ноября финское издание Ilta-Sanomat сообщило, что местный «Хельсинки Холл» (экс-«Хартвалл Арена»), принадлежащий Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, продан. Тренера СКА спросили о сделке — он заявил, что все правда: «Могу подтвердить. А также честно сказать, что это наше желание доброй воли, потому что с учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидим. В этой ситуации наше желание и добрая воля. Если снимут все санкции, возможно, будут изменения».

О связях

«У меня, если честно, есть очень много контактов, — продолжил тренер, рассуждая о продаже «Хельсинки Холл». — Я жил в разных странах, и я со всеми в контакте. Коммуникация — это ключ к хорошему результату в жизни в целом, так что я со всеми в контакте. Фамилии не буду называть, потому что их в санкции могут внести, так как я сам в санкциях. Вы даже будете удивлены, с кем я в контакте. Фамилии не назову, но я со всеми общаюсь».

О любимом городе

Помимо других вопросов Ротенберга также спросили, заслуженно ли Новосибирск получил Матч звезд КХЛ. Роман Борисович ответил неожиданным признанием: «Город получил этот матч заслуженно. Если честно, у меня Новосибирск — самый любимый город в России после Санкт-Петербурга и Москвы, конечно. Каждый город по-своему замечателен. Например, замечательна Казань.

Но мне как-то в Новосибирске нравятся эта культура, опера, театр, здания, архитектура. Это мировой уровень, мы должны этим гордиться. Я жил в разных странах и городах. Если честно, выбирая куда ехать с семьей, я лучше отправлюсь в Новосибирск, чем в Париж или Лондон. Можем поспорить. Потому что Новосибирск — лучший город мирового масштаба. Конечно, заслуженно».

О поздравлениях

В Новосибирске Романа Борисовича тоже любят и приняли очень тепло — один из местных болельщиков даже поздравил Ротенберга с 214-м матчем во главе СКА при помощи плаката.

Тренер оценил: «Как отношусь к этому поздравлению? Положительно. У нас есть техник Константин Егорович Рогатин, у него больше 3 тысяч игр. Хорошо, что есть такая возможность — играть в хоккей. Это праздник, конечно, я рад, спасибо за поздравления. Дай бог игр будет больше и больше. Если ставить максимальную цель, то нужно 3 тысячи игр. Будем к этому стремиться».

А вот служба безопасности стадиона отнеслась к плакату не так положительно. Соответствующее видео, на котором запечатлено, как один из охранников требует у болельщика убрать плакат, показал Telegram-канал «Прессуха Ротенберга».

После победы над «Сибирью» СКА занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка. На счету новосибирской команды — 23 очка, она поднялась на восьмую строчку Восточной конференции.

КХЛ
ХК Сибирь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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