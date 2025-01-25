«В пять часов утра спите с женой? Главное, что не с чужой». Ротенберг подарил будильник журналисту и выступил против измен
Главный тренер СКА Роман Ротенберг превратил в шоу очередную пресс-конференцию. Специалист подарил будильник журналисту «СЭ» Алексею Михайлову, закрыв историю о сравнении корреспондентов с фашистами за публикацию статей про армейцев в раннее время.
Ротенберг включил будильник во время вопроса журналиста
Роман Борисович принес будильник на пресс-конференцию и включил его во время вопроса корреспондента Бориса Ходоровского, который спрашивал, нет ли у тренера СКА претензий к судьям. В ответ Ротенберг засмеялся и попросил отдать часы журналисту.
«Я просто хотел подарить его вам, чтобы вы писали статьи о СКА позитивно», — высказался специалист.
Корреспондент извинился и отказался принимать «столь ценный презент». «Потому что я в 5 часов утра сплю. Причем со своей женой», — аргументировал отказ корреспондент.
Роман Борисович отреагировал и на эту реплику журналиста, категорически выступив против семейных измен. «Главное, не с чужой (женой. — Прим. «СЭ»)», — ответил Ротенберг.
Ходоровский продолжил и предложил выставить будильник на благотворительный аукцион — все вырученные деньги он посоветовал выплатить хоккеистам СКА, которые пошли на снижение зарплаты ради подписания американца Энтони Деанджело, уже покинувшего клуб. Защитник заключил контракт с «Айлендерс» из НХЛ. Ротенберг прервал журналиста и снова включил будильник.
Как аппарат достался журналисту «СЭ»
Уже после пресс-конференции судьба часов решилась — они достались журналисту «СЭ» Алексею Михайлову. Причем Ротенберг заявил, что это общий подарок, и призвал болеть за СКА. Наш корреспондент пообещал поставить будильник на видное место и просыпаться под него — только не в пять утра, так как это чересчур рано. Роман Борисович еще раз включил сигнал часов и призвал написать хорошую статью про СКА.
Так завершилась скандальная история, начавшаяся с того, что Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) сравнил журналистов с фашистами. По его словам, они в таком же стиле атакуют ранним утром неприятными статьями про СКА. Многие осудили реплику тренера, а сам он принес извинения после следующей игры.
СКА одержал вторую победу в трех последних матчах
Возможно, Роман Борисович был в таком хорошем настроении из-за победы СКА — петербуржцы обыграли «Салават Юлаев» с минимальным преимуществом (3:2). При этом Ротенберг оценил важность победы.
«Против нас, я считаю, была одна из самых сильных команд. Мы играли на Кубке Первого канала со сборной мира. «Салават Юлаев» — это такая же сборная мира, только еще усиленная некоторыми игроками, которые не приехали на тот турнир. Очень важная победа для нас. Как и каждая победа, всегда дается непросто. Хочу отметить всю команду. Здорово в обороне сыграли, очень агрессивно, не давали пространства мастерам соперника и заслуженно выиграли», — высказался тренер армейцев.
Для петербуржцев это уже вторая победа в последних трех матчах — до этого клуб прошел через четыре подряд поражения. В турнирной таблице СКА находится на шестой позиции в Западной конференции, правда, от второй строчки команду отделяет всего четыре очка. Следующую встречу армейцы проведут 28 января против «Витязя». «Салават Юлаев» 27 января сыграет в дерби против «Ак Барса». На «Востоке» уфимская команда идет третьей.
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|18
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|28
|19
|62
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|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|5
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
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|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
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|21
|27
|46
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|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|49
|9
|Лада
|46
|18
|28
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|49
|10
|39
|26
|26.01
|15:00
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Барыс – Сибирь
|- : -
|26.01
|17:00
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Сочи – Северсталь
|- : -
|26.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
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