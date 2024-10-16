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Сегодня, 00:30

«Вы что, агент Серебрякова?» Ротенберг остро ответил на вопрос о статусе вратаря СКА

Ротенберг остро ответил на вопрос о статусе вратаря СКА Серебрякова
Егор Сергеев
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Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Куда пропал Никита?

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СКА — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Демидов — 5 (Деанджело, Кузнецов), 4:33 — 1:0. Шафигуллин — 5, 8:27 — 1:1. Селезнев — 3 (Лещенко), 21:25 — 1:2. Зыков — 7 (Грицюк), 37:24 — 2:2. Кузнецов — 4 (буллит), 62:28 — 3:2.
Вратари: Заврагин — Загидулин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (11+13+12+4) — 30 (11+9+9+1).
Судьи: Пестов, Фатеев.
15 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11398 зрителей.

15 октября петербургский СКА дома обыграл «Нефтехимик» — 3:2 ОТ. В основное время у армейцев отличились Валентин Зыков и Иван Демидов, гости ответили шайбами Булата Шафигуллина и Григория Селезнева. В овертайме хозяева получили право на буллит: его успешно реализовал Евгений Кузнецов. 32-летний нападающий отличился в третьем матче подряд.

Ротенберг остро отреагировал на вопрос о Серебрякове

Уже в четвертом матче подряд в заявке не оказалось вратаря Никиты Серебрякова. На послематчевой пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга спросили об этом — он отреагировал строго.

— Четвертый матч подряд в заявке на матч не оказывается Никиты Серебрякова...

— А вы его агент?

— Нет, я журналист. И нет новостей о его травме.

— Я уже отвечал на этот вопрос. Мне его задают каждый день по 10 раз. Или даже бывает по 20 раз. Я всегда отвечаю вежливо.

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У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков — в команде, он тренируется, работает. У нас в команде нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры каких-то агентов, их просьбы. Мы смотрим чисто по спортивным показателям.

— Можете успокоить болельщиков СКА?

— Не переживайте за Серебрякова. Все будет хорошо.

— Можно на него рассчитывать в этом сезоне?

— На команду надо рассчитывать! Я хочу вас успокоить, если вы личный болельщик Серебрякова. У него все хорошо. Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать, — заявил Ротенберг.

Никита Серебряков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ротенберг отвечает загадочно

Странности с вратарской линией в СКА творятся уже давно. Ротенберг в сезоне-2024/25 регулярно ротирует эту линию, а основного голкипера у армейцев, кажется, вовсе нет. При этом судьба Серебрякова интересует болельщиков больше других — ведь он загадочно пропал из заявки сразу после того, как якобы засобирался в ЦСКА.

При этом Ротенберг какие-либо санкции отрицает. 8 октября он подтвердил, что Никита в команде, но без привилегий: «Все игроки, включая вратарей, у нас — просто игроки. Пять полевых, шестой вратарь, но это тоже игрок... Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция — двигатель прогресса. Никита Серебряков в команде, он тренируется, Максим Соколов его тренирует, готовит. А дальше время покажет», — заявил тренер на пресс-конференции.

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А 13 октября и вовсе сказал, что Серебряков нужен СКА: «Сейчас у нас есть Плешков, есть Серебряков — нам все нужны. Впереди длинная дистанция. Давайте дадим нашим игрокам возможность спокойно работать. Чем меньше нас будут обсуждать в прессе, тем для нас лучше», — говорил Ротенберг.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК СКА
Роман Ротенберг
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