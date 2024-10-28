«Серебряков готовится, Толчинского менять не планируем». Ротенберг отвечает на горячие вопросы
Выступления главного тренера СКА Романа Ротенберга на пресс-конференциях однозначно самые яркие в КХЛ. В интервью «СЭ» он рассказал о своих спичах после матчей, возможном уходе Толчинского и Серебрякова и многом другом.
— Действительно ли вы рискуете, доверяя Егору Заврагину? Все-таки у него только «Югра» за спиной.
— Знаете, здесь все объективно. Работа тренера должна быть объективной. И тренер вратарей Максим Соколов, и я доверяем всем нашим вратарям. Но сегодня у нас в воротах Заврагин.
— Когда может вернуться Серебряков? Есть ли шансы на то, что он вернется в состав? Почему вы не меняете его?
— Он тренируется. Надо работать. Все через работу. Мы готовим Никиту. Готовим Пашу Мойсевича. Готовим Плешкова. Готовим Заврагина. Мы всех готовим.
— Если не попадаешь в заявку, то это бьет по моральному состоянию гораздо тяжелее, чем игра в запасе, например. А он даже в заявку не попадает.
— Знаете, мне рассказывал Владислав Александрович Третьяк, как его тренировал Анатолий Владимирович Тарасов. И поверьте мне, мы так далеко не тренируем наших вратарей, как тренировали Третьяка. То есть это вплоть до потери сознания. Каждая тренировка — до потери сознания. И это дает результат. Были другие времена. Ну Тарасов же нашел Третьяка, он его сам нашел, сам его тренировал. В то время не было тренеров вратарей, тренеров защитников, тренеров нападающих.
Был один тренер, который тренировал всех. Поэтому тренировка была еще тяжелее раньше. В итоге Третьяк стал лучшим вратарем в мире за счет тренировочного процесса и правильного подхода. Любой игрок за счет правильного тренировочного процесса может выйти на совершенно другой уровень. Мы к этому сейчас и стремимся с нашими вратарями и с нашими игроками в целом.
— Вы тоже в легком шоке от того, как классно играет Деанджело, как и мы? Потому что, честно говоря, не ожидали, что так будет.
— Когда мы сели с Деанджело на урок теории, показали ему все наши тактические детали, он себя увидел в клипе. Я ему говорю: «Тони, ты играй так же, как ты играл». У нас есть, конечно, свои фишки. Скажем так, мы не будем все рассказывать публично, но он вошел в нашу систему игры.
У него такое ощущение, что он не уходил из НХЛ. И с точки зрения подхода, с точки зрения собраний. И когда он себя видел, он начал улыбаться. Ему стало все понятно. Поэтому он так вошел. Честно, я не удивлен. Он может играть еще лучше, я думаю, что он проходит еще период адаптации, и я уверен в том, что он принесет пользу нашей команде.
— Вратарь Илья Набоков в СКА — есть ли под этим какая-то почва?
— Вы знаете, мы всегда стремимся работать с точки зрения селекции, мы всегда ищем лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями. Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это все, скажем так, спекуляции, обсуждения. И у нас возвращается Павел Мойсевич, который, к сожалению, был травмирован. Он и так играл, но он был в прошлом сезоне одним из лучших.
В МХЛ он выиграл Кубок Харламова, выстоял, хотя последняя игра была очень тяжелая. Я был на этой игре в Ярославле, и во многом победа — его заслуга. Потому что вратарь в современном хоккее — это больше 50 процентов, мы с вами понимаем. Это ключевая роль. И так же в НХЛ.
— Может ли быть обменян Толчинский?
— Это тоже спекуляции, какие-то интриги мадридского двора. Мы довольны нашим составом, всеми нашими игроками. У нас идет серьезный тренировочный процесс. С каждой тренировкой мы улучшаем детали. Сергей тоже работает над собой, тренируется, он в хорошем настроении находится и воспринимает правильно те вещи, которые он обязан улучшить, он их улучшает, вы это видите в его игре, он с каждой игрой становится лучше и лучше, как и вся наша команда.
— Как вы относитесь к тому, что все ваши пресс-конференции обсуждают?
— Плохо, когда человека не обсуждают. Помните же, я говорил про неуловимого Джо. Он был неуловим, потому что он никому не нужен.
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