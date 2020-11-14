Рижское «Динамо» одержало всего две победы за два с половиной месяца чемпионата.

Абсолютный аутсайдер

С первого же сезона КХЛ стремилась к захвату внешних рынков, однако не все идеи руководства лиги в этом направлении оказались удачными. Сможете назвать хотя бы пятерку игроков «Медвешчака», который выступал в КХЛ с 2013 по 2017 год? Каждую вторую статью про подмосковно-китайский «Куньлунь» подытоживают комментарии болельщиков в духе: а зачем нам этот клуб? «Слован» с финансовыми трудностями плелся в подвале «Запада», а запомнился чуть ли не больше всего умопомрачительным визитом в Вену, когда в выставочных матчах братиславцы поучаствовали в чем-то неприличном с ЦСКА и СКА, уступив 0:9 и 0:7.

Кроме «Йокерита» и «Барыса» минимум вопросов было к рижскому «Динамо». Латвийцы участвуют в КХЛ с первого сезона и за этого время пять раз выходили в плей-офф. Правда, последние годы рижан серьезно лихорадит — и нынешний сезон становится худшим из всех.

В 21 матче «Динамо» одержало только две победы (одну в основное время, другую — по буллитам) и уверенно лидирует в чемпионате. Правда, с конца. Осложняют жизнь Петериса Скудры бесконечные отмены матчей из-за ковидного карантина. Большинство переносов, кстати, уже стали «баранками».

Технари рижан — отдельная песня. Последние два команда получила из-за несостоявшихся матчей с «Витязем» и «Металлургом». Очень любопытна формулировка КХЛ: «В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей». Минское «Динамо» вышло из положения, заявив местную сборную на минималках, а латвийцы — нет. И почему «Витязь» с «Магниткой», понеся серьезные убытки, должны идти на уступки и соглашаться на повторный перенос.

Перенесенные матчи рижского «Динамо».

Теоретические шансы на плей-офф у рижского «Динамо» остаются, но пока что это абсолютный аутсайдер КХЛ. На сегодняшний день по проценту побед и набранных очков рижане — худшие в истории лиги. Только чудо поможет Скудре кардинально изменить положение дел.

Причины

Долгое время в межсезонье ситуация с «Динамо» оставалась туманной. Рижане потеряли спонсора, а найти щедрого инвестора, который вложится по сути в игрушку (не забывайте, хоккей маржи не приносит), непросто. Договорились в итоге с российским «Газпромом», но бюджет сократился на треть. Вписались в «пол» — и на том спасибо.

Как только с инвесторами ударили по рукам, рижане пригласили Скудру, который отвечал и за комплектование состава. Произошло это в конце июля, когда подписан был только один игрок, а все более-менее ценные активы на рынке разобрали остальные клубы.

Летом в интервью «СЭ» Петерис объяснял, что на селекции он сконцентрирован в летний период, а когда начались тренировки, менеджерская нагрузка становилась все меньше и меньше. С его приходом связывали большие надежды, но, как показала практика, погоня за двумя зайцами ничем хорошим не заканчивается.

Формирование состава стоило начать с самой дефицитной позиции — вратарской. Ставшая штампом мораль, что голкипер — это полкоманды, особенно применима к клубам-середнякам и аутсайдерам. Не перекладываю на них всю ответственность за результат — вратари зависят от слаженности действий защитников, от того, бегут форварды в оборону со всех ног или катятся вразвалку. Но голкипер классным сейвом, надежным периодом или даже матчем придает команде невероятную уверенность. Если партнеры поймают импульс, из этой синергии может что-то вырасти.

Вратари рижского «Динамо».

Однако с вратарями в «Динамо» не угадали. Тянущаяся с начала сезона чехарда вредит и клубу, и самим голкиперам. Изначально Скудра доверился знакомому по работе в «Торпедо» тандему Галимов — Проскуряков. Станислав полетел в Латвию с колоссальной мотивацией доказать, что неудачный сезон-2019/20 не более чем случайность. Но пока у 32-летнего вратаря ни одной победы в шести матчах. Не отличается стабильностью и Проскуряков, хотя по статистике он чуть надежнее Галимова. А в середине октября из-за болезней основных вратарей рижанам пришлось искать подкрепление, но пока профита от него никакого.

Откровенно промахнулись с приглашением Александра Лазушина, а подписанного аж 26 октября экс-вратаря «Бостона» Зейна Макинтайра в деле мы так и не увидели.

У рижан нет лимита на легионеров, поэтому даже с урезанным бюджетом реально собрать банду для выхода в плей-офф. Особенно учитывая, что АХЛ взяла паузу на неопределенный срок. Что мы видим в итоге? «Динамо» — самая пропускающая команда в КХЛ (3,71 шайбу за матч), а единственный защитник с «нулевой» полезностью — Рис Скарлетт, поигравший в системах «Нью-Джерси», «Далласа» и «Флориды». Остальные — по уши в «минусах». Потерялся и Мэтью Майоне, от которого в Риге привыкли видеть яркой помощи нападающим, но пока у него всего 4 (2+2) очка в 13 матчах. Тут уж не до песен под гитару.

Серо и уныло смотрится нападение. Участившиеся карантины не позволяют отработать взаимодействия и найти нужную химию. «Динамо» в этом сезоне задействовало 25 форвардов, но ротация (в том числе вынужденная) никакой пользы не принесла: команда худшая в лиге по результативности, а у лучшего снайпера рижан — Зака Митчелла — только пять шайб. Похвалить стоит Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиеркалса — от остальных в клубе явно ждут намного большего.

Причем уже в начале ноября в «Динамо» началась чистка состава. Выставили на мороз Гинтса Мейю и Микелиса Редликса — правда, учитывая их КПД, на дверь можно указать и другим игрокам.

Выводы

Глядя на положение рижан, задаешься одним вопросом: стоило ли им начинать сезон? Финансирование подтвердилось только в конце июля, а в итоге оно еще и сократилось на треть. Динамовцы и раньше не шиковали, а сейчас, в условиях ковида, расходов только добавилось. Впопыхах собранная команда, которая бьется не только с соперниками, но и с болезнями и запретами местных властей, не способна претендовать даже на попадание в плей-офф.

Худшие команды сезонов КХЛ.

Есть российский пример «Адмирала», от которого отказался спонсор, и клуб пропустил нынешний сезон. Решение далось непросто, но оно абсолютно логично. Допустим, владивостокцы могли насобирать с миру по нитке, чтобы вписаться в «пол», но ради чего? Чтобы плестись в конце таблицы, разочаровывать болельщиков и претендовать на исторический антирекорд КХЛ по победам и очкам? Ровно этим сейчас и занимаются в Риге.