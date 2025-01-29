Ринат Баширов — о задачах, финансах и игроках клуба.

Последнее «Зеленое дерби» получилось огненным — «Салават Юлаев» проигрывал в две шайбы, отыгрался, но в овертайме все-таки уступил «Ак Барсу». Кипели страсти и за пределами площадки: Джош Ливо после удара в голову от Алексея Марченко вернулся в Уфу с подозрением на сотрясение мозга. Генеральный директор «Салавата Юлаева» в интервью «СЭ» прокомментировал последние события, а также поделился мнением об игре Ливо, Хмелевского, Самонова и рассказал, почему не получилось привезти в Уфу иностранного защитника.

Если за удар в голову давать две минуты, не стоит ждать, что лидеры доедут до Матча звезд

— Последний матч против «Ак Барса» вызвал много споров, в том числе по поводу судейства.

— Вопросов по прошедшему матчу у нас много. Уверен, у «Ак Барса» тоже они есть.

Предположу, что если бы Ливо после удара локтем не пошел выяснять отношения с игроком «Ак Барса», это нарушение на последних секундах второго периода осталось бы незамеченным. Когда игрок считает решение судей несправедливым, он начинает искать его самостоятельно.

Лига поддерживает «Зеленое дерби». Для судей разработан особый дизайн джерси. Уверен в том, что и судейство в таких матчах должно быть особенным, с учетом истории противостояния и внимания к нему. Итоги таких матчей порой формируют практику для всей лиги. Не исключением стал и прошедший матч. «Зеленое дерби» — это праздник для болельщиков. Поэтому все участники матча должны постараться его не испортить.

Дискуссия последних суток: беречь звезд или беречь всех. Безусловно, мы за то, чтобы исполнение правил было направлено на сохранение здоровья всех игроков. Но если за удар в голову будут давать двухминутный штраф, то не стоит ждать того, что лидеры команд доедут хотя бы до Матча звезд.

В том же матче, незадолго до момента с Ливо, игрок «Ак Барса» «играет плотнее» в область головы Ремпалу. Наш хоккеист, незнакомый с правоприменительной практикой в лиге, после небольшой паузы продолжает играть.

Лига требует от клубов отказываться от госфинансирования и увеличивать свои коммерческие доходы. Мы стараемся. Здесь у каждого своя мотивация. Но Лига тоже должна идти нам навстречу. Если не будет практики справедливого и своевременного наказания за грубые нарушения, то вряд ли это будет способствовать увеличению доходов клубов. Несправедливая игра или же игра без звезд команд все же менее привлекательна. Особенно если звезд в команде не так много.

В НХЛ это понимают. Мотивация тут совершенно понятна. Поэтому участники НХЛ согласны в том числе и с негласными правилами лиги. Все, что приносит там прибыль, возможно. Мы ни в коем случае не против хорошей силовой борьбы в игре, это нравится зрителям. Просто правила должны быть одинаковы для всех.

Замечаем, что к разным клубам неодинаковое отношение в части последствий. Причины этого тоже понятны. Мы не раз говорили, что Лига в своем развитии идет правильным путем. Конечно, не все сразу. Надо только постоянно что-то из себя выдавливать. Поэтому любая широкая дискуссия является для Лиги полезной.

Вернусь к матчу. Мы послали в Лигу три момента. В том числе момент с голом в овертайме. Такое ощущение, что кто-то хотел побыстрее закончить матч. У нас не возникло чувства, что были просмотрены все условия правильного взятия ворот. Хотя в овертайме это должно делаться автоматически. Нам же брать запрос в этот момент запрещает регламент Лиги.

Сейчас уже можно сказать, что место для сомнений с голом точно было. Поэтому отсутствие сигнала просмотра вызывает вопросы.

— Как состояние Ливо?

— Ждем заключение врачей. Надеемся, что срок восстановления Джошуа будет незначительным.

Виктор Козлов с хоккеистами «Салавата Юлаева». Фото ХК «Салават Юлаев»

У «Салавата» нет долгов

— Довольны ли тем, как проходит эту часть сезона «Салават Юлаев»?

— Да, можно сказать, что мы довольны. Команда хорошая, идем вроде неплохо, даже, может быть, выше наших собственных ожиданий. Нельзя сказать, что построение команды идет теми темпами и в том порядке, в котором мы хотим. Начиная с отъезда легионеров в 2022 году и из-за ряда других обстоятельств приходится вносить коррективы.

Поэтому каждый год у нас получается новая команда. Не можем сказать, что она без слабых мест. У нас много легионеров, много своих воспитанников. Иностранцы делают хорошую работу не только для команды, но положительно влияют на всю вертикаль клуба. Где-то проигрываем те матчи, которые должны были выиграть: я думаю, все команды это проходят. Мы считаем, что это естественный процесс, просто надо делать правильные выводы, отмечу, что здесь большая заслуга тренерского штаба. При не самых больших ресурсах тренеры способны дать результат. Он для нас в этом сезоне очень важен. Не столько в регулярном чемпионате, сколько в плей-офф.

— Ждали ли такой результативности от Джоша Ливо? И понимаете ли, что в межсезонье за него будет большая борьба?

— Мы, конечно, не ожидали таких цифр. Мы понимали, что это ключевой игрок в команде, и поэтому переподписали в прошлое межсезонье с ним контракт с увеличением зарплаты. Мы знали, что вместе с Сашей Хмелевским это главная сила нашей команды, поэтому мы вложились в его контракт. Ливо в НХЛ много поиграл, на хорошем уровне. Второй год дается ему легче, он хорошо адаптировался к лиге.

Те разговоры, какие сейчас о нем идут, его совершенно не задевают, у него ничего не изменилось. Уфа ему очень нравится, он спокойно себя чувствует. То, что им интересуются многие, нам известно, мы разговариваем с его представителем.

Для нас все будет зависеть от результатов плей-офф. Для него тоже это важно. Поэтому договорились с его представителями о том, что начнем переговоры после завершения его действующего контракта. Нам важен настрой Джоша.

Чем дальше мы пройдем, тем больше у нас будет вариативности с точки зрения формирования команды и финансовых возможностей клуба. Так что сначала мы поборемся за Кубок, а потом за Ливо.

— Есть ли сейчас долги у клуба? Есть ли задержки по бонусам, по зарплате перед игроками, перед персоналом?

— Нет, у нас сейчас задолженности нет ни по премиям, ни по контрактам. Да, у нас в конце финансового года были финансовые разрывы, но мы с помощью правительства решили эти проблемы. При этом мы же не задерживали зарплату на месяц или более длительный срок, пять-семь дней, не более. Понятно, хотелось бы обходиться и без этого.

— Саша Хмелевский по сравнению с прошлым сезоном не настолько ярко выглядит. Как считаете, с чем это связано, и беспокоит ли вас его игра в последнее время?

— У нас нет ответа на этот вопрос. Мы, конечно, говорим об этом между собой. Но ответа мы не знаем. В конце концов, Саша еще достаточно молодой человек. Нельзя на него много перекладывать или возлагать излишнюю ответственность. Тот же Ливо уже постарше. Он для себя, наверное, уже на многие вопросы нашел ответы. Саше это только предстоит сделать. Мы ему в душу не лезем.

Считаем, что это молодой спортсмен, который должен пройти сложный путь. Если бы он совсем сник, наверное, мы бы были более активны в вопросе выяснения, что же с ним. Но он отдается полностью в каждом матче. Он важная часть «Салавата Юлаева».

— У Самонова тоже не такой яркий сезон. С чем это связано?

— Здесь у нас тоже особого беспокойства нет. Это наш первый вратарь, мы в нем абсолютно уверены. Сейчас у него небольшое повреждение было, он восстанавливается. В Сочи он сыграл: может быть, не так много было работы. Поэтому в Санкт-Петербурге недостаток игровой практики, наверное, сказался немного. Саша сам спокойно разбирается. У нас тренер хороший по вратарям (Дмитрий Мезенцев. — Прим. «СЭ»). Они вместе работают, мы туда не лезем. Уверены, что Александр полностью восстановится и приобретет необходимую уверенность.

Итен Фрэнк и Тайсон Бэрри. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Было реально привезти Бэрри

— Не секрет, что искали с начала сезона защитника иностранного, под большинство, атакующего, типа Филипа Ларсена. Почему все-таки не получилось его найти? И почему решили пятую вакансию легионера заполнить нападающим?

— Наверное, это связано с тем, что мы искали «Ларсена». Может быть, надо было несколько снизить планку. Видимо, завышенные у нас требования были. Кандидатов и так было не очень много. Перед самым началом чемпионата был один вариант, но мы к тому моменту уже не могли гарантировать оплату этого контракта.

Конечно, и потом были предложения, но это не то, что подходило бы тренерскому штабу. Уже к дедлайну приняли решение о подписании нападающего, для формирования топ-6. Поэтому подписали Уилсона. Он нормально влился в коллектив. Мы довольны этим трансфером.

— Слышал про то, что был вариант с Тайсоном Бэрри.

— Да, был вариант. Насколько реально было его привезти? Очень реально. Мы направляли его агенту свои предложения и проекты контракта. Шло обсуждение. Надеялись на этот трансфер. Потом игроку поступило предложение из НХЛ, и он принял решение остаться в Северной Америке. Не знаю, может быть, сейчас бы он принял другое решение.

— То есть он в последний момент отказался?

— Принципиального отказа не было. Просто у него появилось предложение в НХЛ, которое поступило к нему не сразу. Мы стали искать дальше. Всегда хочется подписать иностранца, который был бы яркой личностью, ярким игроком. Если уж приглашать легионера, то уж точно достойного.

— Вы ведь и Деанджело интересовались до его перехода в СКА? Было такое?

— Было такое, да. Он сделал выбор в пользу Санкт-Петербурга. В СКА многие хотят играть, поэтому мы с пониманием отнеслись к его выбору.

— По Душаку с «Северсталью» были какие-то переговоры?

— Он был в числе тех, кого мы рассматривали, но до конкретных переговоров не дошло.

— «Салават Юлаев» в последние годы не экономит средств на молодых игроков. Подписали за приличную сумму Жаровского, выкупили у «Югры» Фаизова. Это осознанная политика клуба, который может где-то сэкономить, но на приобретение именно молодых талантов готов тратиться?

— Да, это осознанная политика, это один из элементов формирования команды. Мы смотрим на будущее для того, чтобы защититься от разного рода рисков. Конечно, это затратный путь, потому что кроме того, что ты платишь большие деньги, это все же еще не готовые игроки. Их нужно тренировать и воспитывать, чтобы потом они быстро вошли в главную команду.

Конечно, главная задача, чтобы они сразу же с молодежки зашли в основной состав. Это важно. Но каждый молодой игрок особенный. Разные характеры, способности, таланты. Это большая кропотливая работа, и в школе у нас то же самое происходит. Мы сейчас давно уже не требуем командного результата, просим, чтобы было как можно больше готовых игроков. В том же возрасте, где Аймурзин играл, они ничего не выиграли. Жаль, конечно, что многие наши воспитанники сейчас являются лидерами других клубов, а не нашими. Иногда приходится делать сложный выбор.

Мы, кстати, выступаем за возвращение драфта юниоров. Если бы он действовал до сих пор, у клубов бы уже сформировалась позиция по этому вопросу. Нашли бы какие-то выходы, я думаю. Хотя некоторые вопросы действительно требуют проработки. И необходимость содержания школы и так далее. Я думаю, в условиях России содержание школы — это социальная обязанность в первую очередь. Уверен, что в случае введения драфта никто из клубов не закрыл бы школы.

Данил Аймурзин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Не жалеете об обмене Аймурзина сейчас?

— Это самый частый вопрос, который я сам себе задаю. С точки зрения эмоций, конечно, жаль. Но если разложить все по полочкам, я думаю, и Данил со мной согласится, что это было самое правильное решение. И для клуба, и для него. У нас Саша Самонов появился, потому что тогда у нас совершенно не было вратаря того уровня, который был нам просто необходим, здесь и сейчас.

— Вы понимаете, как преодолеть проклятие первого раунда?

— Это совершенно навязанное мнение. Вы можете вспомнить, когда «Салават Юлаев» не проходил первый раунд за пределами последних двух сезонов? У нас хорошая новая команда. У нас нет никаких психологических проблем по поводу первого раунда.

История клуба говорит только о том, что мы оступились в последние два сезона. При этом провели тогда очень достойную регулярку. Как по результату, так и по качеству игры.

С кем бы мы ни играли в будущем плей-офф (надеюсь, мы там будем играть), везде будет непросто. У других команд тоже проблем хватает.

Мы считаем, что команда к плей-офф будет готова. Никто не отлынивает от работы. Лишь бы не было травм, потому что у нас не такая длинная скамейка запасных. Для нас главной целью является Кубок Гагарина, а не прохождение первого раунда.