Оцениваем результаты команд за второй месяц регулярного чемпионата.

Закончился второй месяц регулярного чемпионата, а значит, самое время подвести его итоги в рубрике «СЭ». Спойлеры: новый лидер сдвинул с первого места «Локомотив», команда топ-4 прошлого месяца упала на дно, «Сибирь» все так же выше «Авангарда». А в первой части списка вам встретится команда, которой даже, по моему личному мнению, там быть не должно. «СЭ» рассчитал коэффициент силы каждой из команд с учетом процентов набранных баллов, большинства, меньшинства (чтобы уравновесить РР и РК, мы из каждого меньшинства вычли 60), реализованных бросков, отраженных бросков вратарей (мы посчитали средний процент отраженных бросков в каждой команде) и разделил на пять. Например, у лучшей команды нашего рейтинга — «Локомотива» — по итогам сентября реализация большинства дошла до 29,4%, меньшинства — до 81,8% (наше число — 21,8%), бросков — до 8,48%, процент ОБ вратарей — 93,55%, и она набрала 85% очков. Складываем эти числа и находим среднее арифметическое — оно и стало коэффициентом силы, на который мы опирались, чтобы представить рейтинг клубов КХЛ.

1. «Трактор» — 47,066. Место в сентябре — 9

Первый месяц регулярки команда Бенуа Гру потратила на плавное вкатывание в сезон. И уже во второй месяц канадский тренер сделал из своей команды конфетку, переместившуюся с девятого место на первое. «Трактор» потеснил лидера чемпионата «Локомотив» и стал первым по проценту набранных очков, потеряв за месяц лишь четыре балла. Отдельного упоминания заслуживает Максим Шабанов, который держится на второй строчке бомбардиров КХЛ. Глубина нападения позволяет легко латать дыры при травмах. И это лишь маленькие детали машины, которую конструирует из подручных средств канадский тренер.

2. «Локомотив» — 46,452. Место в сентябре — 1

Стал ли «Локомотив» хуже в этом месяце? Определенно нет. Это команда того же скучного стиля и хорошей вратарской игры. О системе говорит и то, что в составе всего два игрока с отрицательным показателем полезности: Ярослав Лихачев (у которого старт чемпионата совершенно не получился) и Денис Алексеев. Пока единственное, что бросается в глаза — падение показателей большинства: из топов они медленно скатились в середину таблицы.

3. «Северсталь» — 44,642. Место в сентябре — 12

Сентябрьский рейтинг «Северстали» оказался неожиданно низким. И от того приятно, что в октябрьском они на высоких местах. А ведь в этом месяце команду ждала поездка на Дальний Восток — та самая, где матч задержали на два часа. Показатели «Северстали» выросли в разных пунктах: в большинстве, лучше заиграли вратари и очень во многом помогло меньшинство — оно теперь лучшее в лиге. Правда, нельзя не отметить — календарь оказался несложный, а из сильных противников у череповчан был только СКА. И питерских армейцев они все-таки обыграли, пусть и с минимальной разницей.

Вратарь СКА Егор Заврагин. Фото ХК СКА

4. СКА — 43,734. Место в сентябре — 15

Петербуржцы за этот месяц серьезно поднялись в рейтинге. Главное достижение Романа Борисовича за октябрь — возвращение в Питер Егора Заврагина. Может, это и не очень красиво по отношению к «Сочи», но оставление в воротах Серебрякова не сулило ничего хорошего. Вопрос, стоило ли последнего забирать из Владивостока, достоин отдельной статьи. А пока СКА едет на молодых вратарях Заврагине и Плешкове. И если про последнего в Питере знают много, то с Заврагиным стоит быть осторожнее. Он, бесспорно, талантливый, но как бы перегрузка по ходу первого сезона не сказалась отрицательно — все же он дебютант лиги, пускай и с невероятной для такого статуса статистикой. Продолжает радовать прогресс Ивана Демидова, и приятнее даже не количество набранных очков (а их у него уже 19), а коэффициент полезности «+17» — третий в лиге.

5. «Динамо» Москва — 43,1. Место в сентябре — 16

Важным изменением в игре «Динамо» стала смена основного вратаря. Миска все так же в команде, но доверяют ему гораздо реже, чем воспитаннику Максиму Моторыгину. И все это не зря: у молодого россиянина меньше двух пропущенных шайб за игру и 93,8% отраженных бросков. Американец даже рядом с ним не стоит. А вот прогресса в игре Эрика О'Делла так и нет: некогда лучший форвард команды все еще в нижней части списка ее бомбардиров.

6. ЦСКА — 43,076. Место в сентябре — 3

В ЦСКА по итогам месяца обстановка напряженная: была длинная серия поражений. Разгром от «Металлурга» на домашнем льду. Детские ошибки в обороне. Серьезнейшие вопросы к Илье Воробьеву. Претензий нет только к тройке Полтапов — Соркин — Абрамов. Голкипер Иван Просветов, похоже, еще не до конца адаптировался к лиге. Московских армейцев прибивают индивидуальные ошибки, отсутствие игровой дисциплины, с которыми временами тренерский штаб справляться не способен.

7. «Автомобилист» — 40,858. Место в сентябре — 7

Первая команда в рейтинге, которая осталась на прежнем месте в сравнении с сентябрем. Кризиса в его игре замечено не было: под занавес месяца они обыграли «Трактор», а в начале преспокойно уступили «Сибири». Пока в число проблем екатеринбуржцев входят удаления, которых неоправданно много, временами посредственная игра вратарей. И не утихают вопросы к Меркли и Лайпсику, которые до сих пор не перешагнули отметку в десять очков.

Голкипер «Сочи» Сергей Иванов. Фото ХК «Сочи»

8. ХК «Сочи» — 40,506. Место в сентябре — 22

Лучший камбэк в рейтинге. Даже удивительно, что сочинский клуб пришлось поставить так высоко в таблице. Но спешу огорчить: с большой вероятностью в ноябре он опустится ниже. Все дело в игре Заврагина, который уже к «Сочи» не относится. Но ту первую половину он провел с лучшим в лиге процентом отраженных бросков — 94,1. Неплохо для 19-летнего дебютанта чемпионата. Но Егор с середины октября выступает за СКА, а «Сочи» приходится довольствоваться игрой Сергея Иванова. Слабым его никак не назвать, но сложно представить, чтобы молодой голкипер отыграл всю регулярку. У него есть и сменщики, но вот им большого доверия уже нет. Сочинцам немного спутал карты демарш Михала Криштофа. Но он не был большой фигурой в клубе, чтобы из-за него все рушилось. Наоборот, он скорее стал подспорьем, которое дало команде импульс. «Сочи» все еще вне зоны плей-офф и на последнем месте «Запада», но играют они намного сильнее, чем в сентябре.

9. «Ак Барс» — 39,87. Место в сентябре — 2

«Ак Барс» остается силовой командой, в этом плане они стали даже агрессивнее. В топ-13 лиги по силовым приемам сразу четыре игрока Казани: Яшкин возглавляет список, пониже — Сафонов, Дыняк и Семенов. Но обратить внимание казанскому клубу лучше на меньшинство, эффективность которого упала по сравнению с сентябрем. Нравится Александр Барабанов, который почти в каждой игре октября набирал очки, примерно такой же результат у Кирилла Семенова. А вот для Артема Галимова месяц получился не таким ярким.

10. «Лада» — 39,856. Место в сентябре — 17

«Лада» за прошедший месяц набрала хороший ход. Вошла в зону плей-офф, подтянула процент реализованных бросков. Наверстала все, что упустила за сентябрь. Хорошо подобрались и соперники: кто-то подходил по уровню, у кого-то наблюдался явный спад. Во многом помогает вратарь Владислав Подъяпольский, что довел свое количество отраженных бросков до 93,7%.

11. «Динамо» Минск — 38,94. Место в сентябре — 6

За прошедший месяц минчан не перестало штормить, постоянства не появилось. Недобрым словом откликается травма голкипера Кареева, особенно после дебюта Колосова. В качестве основного пока играет Тихомиров, и не сказать, что играет хорошо. Гораздо больше внимания привлекает хорошая игра молодого Вельмакина. Пусть ему и доверили в октябре только три матча, но все же среди них были «Северсталь» и «Локомотив», против которого он сыграл на ноль свои 36 игровых минут.

Игроки «Салавата Юлаева» Александр Шаров и Семен Вязовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

12. «Салават Юлаев» — 38,992. Место в сентябре — 5

В Уфе ухудшились проценты набранных очков и заброшенных шайб, а также большинство. Если раньше последнее с точностью часовщика разыгрывали легионеры, то теперь стрелки немного заржавели. Есть небольшие проблемы у Александра Шарова, у которого за весь октябрь лишь четыре очка. Не радует основной вратарь Александр Самонов, получивший травму в середине месяца. После этого он уже выходил на лед в матче с «Торпедо», но привычной уверенности ему недоставало.

13. «Торпедо» — 38,536. Место в сентябре — 13

«Торпедо» — вторая команда в списке, которая осталась на том же месте по сравнению с сентябрем. Конец месяца завершился для него спадом, в числе поражений которого был проигрыш «Витязю». Но с учетом стиля нижегородцев в ноябре стоит ждать подъема. Особенно если они сумеют извлечь пользу из небольшого отдыха, который им приготовили составители календаря. Нижегородская команда радует и тем, что, несмотря на спады, всего шесть человек в составе имеют отрицательный показатель полезности. Приятно видеть в лидерах Никиту Артамонова, которому в предстоящем месяце исполнится всего лишь 19 лет.

14. «Витязь» — 38,508. Место в сентябре — 18

У «Витязя» в ростере неожиданно оказалось великолепное открытие сезона: лучший снайпер КХЛ Дерек Барак с 13 голами. Сезоном ранее он даже не думал удивлять подобным. Но теперь его тройка с Чеховичем и Бучельниковым в числе самых грозных в лиге. Кроме этой тройки, команде хвастать нечем — остальные полевые сильно отстали по очкам, и пока нет надежды, что смогут подтянуться. В составе потихоньку начинаются чистки, и первой жертвой стал Николас Баптист, набравший 3 (2+1) очка за 11 матчей. И пока совершенно не оправдывает себя подписание Сергея Калинина, сделавшего за семь матчей лишь одну передачу.

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

15. «Металлург» — 38,372. Место в сентябре — 21

Магнитогорцы залечили повреждения: сейчас у них ни одного травмированного. Месяц в целом получился странным: от разгромной победы над ЦСКА до поражения от «Витязя», но общая ситуация лишь слегка изменилась к лучшему. Команду преследует дух самоуверенности и непременно приносит с собой ошибки. Пока «Металлург» запомнился тем, что мало удаляется. Хорошо смотрится Никита Михайлис. Он один из тех, кого в сентябре обвиняли в неудачных результатах. Летом он участвовал в олимпийской квалификации в составе сборной Казахстана и в клуб прибыл только к началу сезона. Теперь же он главный бомбардир «Магнитки», хотя даже при этих регалиях не набирает в среднем очко за игру.

16. «Нефтехимик» — 37,958. Место в сентябре — 10

Нижнекамцам не повезло с повреждениями. Сразу четверо важных игроков в списке травмированных, среди которых капитан Александр Дергачев. А Белозеров с Митякиным, которые пока что считаются в команде лидерами по очкам, за пределами «Нефтехимика» на таковых совершенно не похожи. Но нравится Лука Профака. Подписание контракта с 22-летним канадцем из ECHL было не самым очевидным решением менеджмента, но пока он — единственный легионер с положительным коэффициентом полезности и основной игрок обороны.

17. «Спартак» — 37,728. Место в сентябре — 4

На старте сезона красно-белые органично смотрелись в компании топовых клубов и играли на их уровне. По итогам второго месяца лидерские позиции в таблице они не покинули, а вот в нашем рейтинге переместились сильно вниз. Ослабло большинство, а из лидеров по-настоящему стабилен только Павел Порядин. Но сильнее всего перемены заметны во вратарях. Немногочисленные матчи Рыбара в октябре подпортили статистику «Спартаку», не пошел в актив единственный матч Дмитрия Куликова. А вот к Дмитрию Николаеву пока нет претензий.

18. «Сибирь» — 37,084. Место в сентябре — 11

После неплохого рывка во второй половине сентября в октябре новосибирский клуб ушел в глубокое пике и закончил месяц в числе аутсайдеров. Весь месяц они шли по графику «Барыса», а подражание таким командам к хорошему не приводит. Удивляет игра Антона Красоткина — несколько лет он выполнял роль тащера и во многом его стараниями «Сибирь» даже при атакующем хоккее Немировски могла выглядеть прилично. Сейчас же его процент отраженных бросков один из худших в лиге, а одеяло основного вратаря заслуженно перетягивает Денис Костин. Сказались и травмы — в первую очередь повреждение Егора Мартынова, который серьезно помогал многострадальной обороне, но выбыл на три недели.

19. «Адмирал» — 35,026. Место в сентябре — 8

«Адмирал» пока еще в зоне плей-офф, но побед по сравнению с сентябрем стало меньше, да и качество их хромает. В качестве усиления они подписали Никиту Сошникова, и тот уже набрал неплохие 9 (3+6) очков в 11 матчах. Беспокойство вызывает игра вратаря Ильи Коновалова. За месяц он провел лишь два матча — в начале октября. Против минского «Динамо» он отразил 70% бросков, против «Лады» — 66,7%. Так что если какие-то фанаты удивляются его заморозке в составе, то зря. За два месяца на его счету только неполные четыре матча. И приличный только один ­- в начале чемпионата. Мишуров и Демченко играют примерно на одном нетоповом уровне, хотя оборонительному «Адмиралу» хватает и этого. Хотя бы потому, что Шулак, Солянников, Грман и Ручкин входят в топ-34 лиги по блокированным броскам.

Нападающий Линден Вей. Фото Global Look Press

20. «Авангард» — 34,732. Место в сентябре — 14

Тема необходимых перемен в омском тренерском штабе уже заезжена. Уже в ноябре расторг контракт лучший бомбардир Линден Вей. Но проблемы клуба дополняются и вратарскими вопросами. В частности, напрягает отсутствие Михаила Бердина. В конце августа говорили, что вратарь будет готов к сентябрю. На деле же прогнозы с каждой пресс-конференцией все более неутешительные. Но оставим его выздоравливать и обратимся к другим голкиперам. Предположим, что Бердин не сыграет в этом календарном году вообще. Что имеет «Авангард»? Хомченко, впечатливший прошлой весной, играет на уровне бэкапа, а Проскуряков почти откатился к уровню первого сезона в ЦСКА. Все зациклились на тренерском штабе, слегка упустив игроков. Боюсь, даже с новым тренером омичи не смогут получить любимый яркий хоккей, если в воротах играет слабый голкипер.

21. «Куньлунь Ред Стар» — 32,236. Место в сентябре — 19

За октябрь КРС схватил пять крупных поражений. Их собратья по несчастью «Амур» уже отреагировали на проблемы, пусть и спорными переменами. Что до китайского клуба, то там традиционно переменами не пахнет. Кайл Кейзер и Константин Волков поочередно соревнуются за звание третьего голкипера. А самым полезным игроком команды сейчас выглядит защитник Юрий Паутов. У него небывалый коэффициент полезности «+3» и даже четыре очка. В то время как его китайский тиммейт Джейк Челиос пока дошел до собственного антирекорда в «-16».

22. «Барыс» — 29,924. Место в сентябре — 23

После неожиданного возвращения Мамбеталиева на пост главного тренера «Барыс» целых два матча производил впечатление приличной команды. Сначала обыграли минчан, а через два дня, пролетев пол-России, добили «Сибирь». Но все остальное время мы наблюдали привычную слабую команду из Астаны.

23. «Амур» — 29,894. Место в сентябре — 20

Абсолютно заслуженное последнее место улетает в Хабаровск. Под конец Андрей Мартемьянов совсем потерял нити управления и в итоге был уволен. Но я продолжаю настаивать, что «Амуру» необходимо чистить состав. И начинать с Дюрандо и Хохлачева. Агент последнего недавно сообщил, что расторгать контракт с клубом они не планируют. Все пока выглядит очень расплывчато, в том числе перспективы на плей-офф.