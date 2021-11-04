Российский форвард возвращается из НХЛ в Россию уже в третий раз. Какое будущее его ждет?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Окончание

Виталий Кравцов получил разрешение от «Рейнджерс» переехать в КХЛ, в ближайшее время он станет игроком «Трактора», если договорится о сумме контракта. В свое последнее возвращение хоккеист был едва ли не самым низкооплачиваемым, больше он на такое не пойдет, иначе будет требовать обмена. Но, наверное, с клубом договорятся, так как в «Тракторе» дали понять, что не намерены торговать правами. Хотя подумать над этим и стоит, вдруг компенсация будет интересной, не думаю, что в клубе бы отказались от приличного защитника, а сейчас есть «Динамо», раздающее хоккеистов. Но пока этот вариант обсуждать нет смысла.

Теперь Анвару Гатиятулину нужно будет найти место для Виталия. За три месяца, что идет сезон, включая летние турниры, у челябинцев уже есть сформированные связки, разрушать их тяжело, кроме того, совершенно непонятно, в какой форме Кравцов. Он готовился к тренировочному лагерю в НХЛ, принимал участие в выставочных матчах, но с тех пор прошло много времени. Готов ли он к большой нагрузке? В прошлом сезоне в «Тракторе» его ставили то на левый фланг, то на правый. Хорошо получалось в тройке с Седлаком и Гикой, неплохо было с Калининым и Бывальцевым, пару раз был совсем странный эксперимент с Авциным и Полыгаловым. Но этим летом «Трактор» серьезно укрепился. Мест нет. Сейчас травмирован Томаш Гика, и его с успехом заменяет Виталий Абрамов. Казалось бы, можно подвинуть бывшего игрока «Оттавы», но у него отлично получается с Тертышным и Седлаком. Из топ-6 не вытеснить ни Никиту, ни Сергея Калинина, который выполняет много черновой работы, ни тем более Тему Пулккинена.

OFFICIAL: #NYR have loaned forward Vitali Kravtsov to the Traktor Chelyabinsk of the KHL. — New York Rangers (@NYRangers) November 3, 2021

Получается, что Гатиятулин попробует Кравцова с Владимиром Ткачевым и Вячеславом Основиным (или Абрамовым). Но ведь это без большинства и максимум 15 минут без игрового времени. Кроме того, у игроков команды хоть и стало больше свободы, но третье звено все равно должно обороняться. В прошлом чемпионате Виталий набрал 27 очков в 51 матче, это включая плей-офф. Это почти 0,5 очка за матч, сейчас по такому или лучшему графику идут многие, но из прямых конкурентов дела хуже у Абрамова и Основина. Вероятно, кого-то он и подвинет.

Новичок

В «Барысе» решили не заканчивать сезон досрочно, биться за место в плей-офф, видимо, какие-то деньги еще есть. Новичком команды стал словацкий форвард Томаш Юрчо. Крепкий нападающий, просидевший за океаном 12 лет. Он начинал в молодежной лиге, затем был выбран во втором раунде драфта «Детройтом», с 2012 года метался между НХЛ и АХЛ, сменив несколько клубов. Нигде и близко не получалось приблизиться к результативности, которую он демонстрировал на юниорском уровне. Лучший сезон в НХЛ — 18 очков за «Красные крылья». Но это было в сезоне-2014/15, все-таки надо обращать внимание на даты. Самый яркий сезон в АХЛ случился два года назад, когда Томаш набрал 27 очков, выступая за два клуба. Правда, в том сезоне он в составе «Шарлотт» здорово сыграл в плей-офф, набрав 18 баллов в 18 матчах. За плечами Томаша две победы в турнире АХЛ, дважды он был чемпионом Лиги Квебека.

С КХЛ Юрчо связан довольно забавным образом. Новичок «Барыса» был конкурентом Антона Бурдасова, когда тот решился поехать в «Эдмонтон». В «Ойлерз» посмотрели на нашего форварда, но сказали, что Юрчо находится в лагере дольше, так что решено было отдать предпочтение словаку. Антон вернулся домой, договорился со СКА, но тут Томаш получил травму, и канадцы стали звонить Бурдасову, просить вернуться.

Трудно спрогнозировать, поможет ли Томаш команде из Казахстана. Конечно, там хорошие крайние нужны, ведь все держится только на одном звене. Впрочем, намного лучше, если у тебя есть хоккеист, который в прошлом сезоне ни разу не забил за «Вегас» и отметился четырьмя шайбами в «Хендерсоне», чем вообще никого.

Дебют

В Молодежной хоккейной лиге уже четвертая смена тренера. Ранее досрочно были прекращены отношения со специалистами из СКА-1946, СКА-Варягов и «Академии Михайлова». Питерцы пошли на такой шаг исключительно по спортивным причинам, этим клубам запрещено проигрывать с любым составом. В Туле менять тренеров — региональная привычка, там за два года поменяли шесть или семь человек. Теперь пришла очередь «Атланта». Подмосковная команда, кажется, единственная в стране, у которой два генеральных менеджера. Клуб курирует представитель «Спартака», ведь формально мытищинцы входят в систему красно-белых. Плюс «половина акций» у Московской области, и там тоже решают свои задачи, хотя непонятно, какие именно. До последнего времени команду возглавлял Андрей Лунев. Очень интересный специалист, славящийся своей эмоциональностью во время матчей. Он, кажется, рекордсмен лиги среди тренеров по удалениям до конца игры. Если он не кричит на судей, то сильно достается хоккеистам прямо на скамейке, и Лунев не стесняется в выражениях, правда, мата там немного. Но никто из игроков не жаловался, а в прошлом сезоне Лунев неожиданно вывел «Атлант» в плей-офф, впервые за шесть лет. Невероятное достижение для клуба, где весьма специфическая селекционная политика.

Теперь его решили поменять. Спортивных поводов не было, но кажется, что один из генеральных менеджеров победил. Команду возглавил Олег Кваша. Чем занимался бывший хоккеист в последнее время, не совсем понятно. Он пробовался на роль эксперта, выступал за ветеранов и ездил на различные торжественные мероприятия. Летом я видел Квашу в Сочи, он помогал «Сириусу» работать с хоккеистами. Теперь ему дали целый клуб Молодежной хоккейной лиги. Интересный эксперимент, ведь после окончания карьеры Кваша не очень-то и стремился тренировать. Видимо, все остальные занятия показались ему бесперспективными. Олег завершил карьеру шесть лет назад, а теперь решил попробовать что-то новое.